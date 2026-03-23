ガクシーがBtoBマーケティングに特化した業務委託マーケターマッチングサービス「b-growth Pro」を導入

株式会社b-growthhttps://bgrowth.jp/case/gaxi

株式会社b-growth（本社：東京都港区、代表取締役CEO：菱沼 匡、以下「当社」）は、株式会社ガクシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松原 良輔、以下「ガクシー」）が、BtoBマーケティングに特化した業務委託マーケターマッチングサービス「b-growth Pro」を導入したことをお知らせいたします。

ガクシーは、b-growth Proを活用することで、SEO・メールマーケティング・広告運用などWEB施策全般の専門人材を、短期間で確保することに成功。

専門人材との壁打ちで事業の意思決定の精度とスピードを高め、社内外の役割分担を再定義。実行に必要なリソースも短期で確保できたことで約1.5か月で新規事業立ち上げを実現しています。

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■b-growth Pro導入前のマーケティング領域の課題

・新規事業推進において、既存人員だけでは明確にリソースや知見が不足していた

・正社員採用では求められているスピードに対して事業立ち上げが間に合わない状態だった

■b-growth Pro導入後の変化

・外部リソースと専門知見の活用により、約1.5か月で新規事業の立ち上げに成功

・壁打ちで意思決定の精度と速度を高め、上流から実行まで一気通貫で推進し、SEOやメールマーケ、広告運用などのWEBマーケティング施策において安定的なアウトプットを創出

・社内外の役割分担を整理し、再現性のある事業推進体制を構築

■株式会社ガクシー 取締役 大工原 靖宜氏

『単に人を紹介して終わりではなく、稼働後のマネジメントや調整まで含めて伴走してもらえる点に一番価値を感じています。

定期的な業務報告が前提として設計されている点は、進捗や品質の状況を把握しやすく、依頼側としてマネジメントしやすいです。

また、直接業務委託の方とコミュニケーションを取る場合、フィードバックしにくい場面もありますが、b-growthさんに介入いただくことで、第三者からフィードバックを入れてもらえるので、こちらが直接言いにくいことも含めてチューニングしやすく、クオリティコントロールできる点は、大きなメリットだと思います。

また、今回の事業立ち上げでは、企画の段階から複数の外部専門家と壁打ちをしてもらい、短いサイクルで意思決定に必要な判断材料を揃えられたことが、約1.5か月という短期間で新規事業の立ち上げをすることができた要因だと思います。』

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■事例インタビュー全文はこちら

株式会社ガクシー様

『約1.5か月で新規事業立ち上げに成功。 プロマーケターのピンポイント活用で実現した、正社員採用に頼らない事業推進体制とは?(https://bgrowth.jp/case/gaxi)』

■株式会社b-growth 代表取締役CEO 菱沼 匡のコメント

『当社は、「事業とマーケターの最速・最適・最高のマッチングを行うことで事業グロースを実現させる」というミッションのもと、BtoB事業を展開する企業を主な対象として支援を行っています。

この度、日本に存在するほぼ全ての奨学金を網羅した国内最大の奨学金サイトを運営するガクシー社への導入をいただき、事業グロースに繋がる好成果が上がっていることを大変嬉しく思います。

同社では新規事業の立ち上げにおけるリソース不足やデジタルマーケティングの専門性を補完する目的で、要件にマッチする最適な法人・副業パートナーを複数人ご紹介させていただきました。

特に新規事業フェーズにおいては、必要なスキルやリソースは流動的になるため、要件にマッチする候補者の方も変化させる必要が出てきます。

今後も当社は企業様の課題に最適な実績・経験豊富なパートナーを、フリーランス・副業などの形態に囚われずにマッチングさせていくことで、日本のマーケティング業界の底上げを図ってまいります。』

◆株式会社b-growthの概要

会社名：株式会社b-growth

本社住所：

〒107-0062

東京都港区南青山1-1-1新青山ビル 東館7F

代表者：代表取締役CEO 菱沼 匡

主な事業内容：BtoBマーケティング支援事業

コーポレートサイト：https://bgrowth.jp/

【BtoB事業会社の役職者マーケター限定コミュニティ】

BtoBマーケティング研究会：https://www.facebook.com/groups/966370787340691/

◆株式会社ガクシーの概要

会社名：株式会社ガクシー

本社住所：

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA ビジネスエアポート渋谷南平台 3F

代表者：代表取締役 松原 良輔

主な事業内容：学生・保護者向け奨学金情報サイト「ガクシー」の開発・運営、奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」およびBPO（業務支援）の提供、奨学金設立サービス「シン・奨学金」及び「奨学金設立コンサルティング」、学生採用・集客支援

コーポレートサイト：https://gaxi.co.jp/

■b-growthの提供サービス

b-growthでは、BtoB企業のクライアント課題解決に向けて、主に以下のサービスを展開しています。

業務委託マーケターによるBtoB事業グロース支援サービス

b-growth Pro(https://bgrowth.jp/service-pro)

BtoBマーケター専門のエージェントサービス

b-growth Agent(https://bgrowth.jp/service-agent)

BtoB事業特化の広告運用サービス

b-growth AdMaster(https://bgrowth.jp/service-admaster)

BtoB事業特化のコンテンツ制作サービス

b-growth Creative(https://bgrowth.jp/service-creative)

*当社及びBtoBマーケティング研究会のメンバーに向けた取材や各種情報提供依頼について、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。



