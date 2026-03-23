MASTER BUNNY EDITION、SNS総再生1億回超「おじフェス」を起用した“PLAY GREEN, FEEL GREEN”コレクションを発売！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド、「MASTER BUNNY EDITION（マスターバニーエディション）」は、「PLAY GREEN, FEEL GREEN」と称して、春シーズン限定の特別コレクションを3月27日（金）から全国MASTER BUNNY EDITION SHOPとオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。ホワイト×グリーンのカラーリングでゴルフコースはもちろん、デイリーウェアとしても活躍するウエアやアクセサリーまでトータルで楽しめるラインナップとなっています。また、オリジナルロゴ入りトートバッグをプレゼントするノベルティキャンペーンも開催いたします。

今回は、コミカルな“おじダンス”で人気を集め、SNS総再生数1億回を超える話題のメンズモデルユニット 「おじフェス」 をスペシャルゲストに迎え、特別コレクションの魅力を表現したビジュアルを公開。全員180cm超えという圧倒的な存在感を持つ4人の個性が際立つ着こなしをお見逃しなく。

おじフェス特別コンテンツはこちら :https://mix.tokyo/pages/260319-mbe-green-collection

商品ラインナップ

TOTE BAG \17,600 HEAD COVER FOR DRIVER \16,500 HAT \8,250

キャンバス地のトートバッグはマチが広く抜群の収納力！大人気スワギーバニーのヘッドカバーも新たなカラーで登場。

POLO SHIRT \18,700

ボックスシルエットのポロシャツは、サラッとした着心地で真夏でも活用できる優秀アイテム。

TOPS \26,400 PANTS \22,000

動きやすいスエット生地のトップスとパンツは、セットアップで着ることでカジュアルスタイルが完成。上下で色を揃えると洗練スポーティな印象に、異なる配色で組み合わせるとこなれ感がアップ。

CART BAG \13,200 CAP \7,480 SOCKS \2,860

コロンとしたフォルムがおしゃれなショルダーバッグ。キャップとソックスの色をリンクさせることで着こなしがグッとこなれた印象に。

ノベルティキャンペーン詳細

期間：3月27日（金）～4月12日（日）

内容：期間中「PLAY GREEN, FEEL GREEN」商品を含み税込\33,000以上お買上の方に先着でオリジナルトートバッグをプレゼント。

『おじフェス』プロフィール

現役のメンズモデル4人が結成したユニット。平均年齢は約50歳。しかも、メンバー全員が180cm超という圧倒的なスタイルを誇る。スーツからカジュアルスタイルまでを軽やかに着こなし、年齢を重ねたからこそ醸し出せる説得力で、ファッションシーンの第一線に立ち続けてきたベテランたち。2023年頃、SNSに投稿した“ゆるダンス”動画がバズり、再生回数が1億回超えを記録。バチっときめたスーツスタイルで披露する、未完成とも見受けられる“おじダンス”は、若い世代からも熱烈な支持を集めている。現在はファッション業界での活動を軸に、ジャンルを超えてメディアやイベントへと活動の場を広げている。

MASTER BUNNY EDITIONとは

プロ達がツアーで戦うための本格的な機能を持ったウエア、プレーに集中して戦闘態勢に入ることのできるウエアを求めて、2010年春に『MASTER BUNNY EDITION』誕生。

『勝って、魅せる。』をブランドコンセプトに、“勝ちたい気持ちをつくる服”を提案してまいります。



■MASTER BUNNY EDITION公式サイト

https://www.masterbunnyedition.net/

■MASTER BUNNY EDITION公式オンラインショップ

https://mix.tokyo/pages/masterbunnyedition

■MASTER BUNNY EDITION 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/masterbunnyedition_official/

―会社概要―

<社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL: https://www.tsi.inc/