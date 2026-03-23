自慢の和牛希少部位40ｇ（売価1,500円相当）の贅沢体験をプレゼント！炭火焼肉朱苑（浦和高砂／新座）七輪房（大宮大和田店／川越店／蓮田店）の5店舗限定で開催。一口で納得！衝撃の感動がここにある。

株式会社サリックストラベル

株式会社サリックストラベル（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 朱理）が運営する炭火焼肉朱苑（浦和高砂店・新座店）、炭火焼肉七輪房（大宮大和田店・川越店・蓮田店）の５店舗による期間限定キャンペーンとなります。

３／23（月）～４／12（日）の期間中、クーポンのご提示で「本日の和牛希少部位40ｇ」がもれなくプレゼント！（※税込1.500円以上ご利用のお客様が対象となります。）

牛の背中にあるリブロースの最も中心に位置する極上の柔らかさ「リブロース芯」、腰上部にある部位できめ細やかな霜降りと濃厚な脂の甘味「サーロイン」、赤身主体のもも肉の中でもキメ細やかさがN

o.1「とも三角」、あばら周辺のとろける食感と濃厚な脂の旨味が特徴の「本バラ」、脇腹に位置しヒレ肉に隣接する赤身の濃厚な旨味と柔らかさがたまらない「カイノミ」など。

常時１０種類以上の希少部位を取り揃えておりますので、今日はどの希少部位に出会えるか！？期間中はわくわくが止まりません！

炭火で焼き上げることで引き出される旨みと香り、焼肉の“特別感”を気軽に体験していただける特別企画となっております。

出会いと別れの春。特別な人たちとの貴重な時間には、上質な炭火焼肉がぴったり！

そんなお客様の大切な時間をもっとお得に、もっと貴重に、もっと贅沢に過ごしてほしい想いからの特別企画です。

炭火で焼き上げることで存分に引き出される旨みと香りを、期間限定の希少部位の贅沢体験でお楽しみ頂けたら幸いです！

全席仕切りのあるプライベート感溢れる落ち着いた店内で、当店の炭火焼肉を存分にお楽しみくださいませ。

炭火焼肉 朱苑 「X」 :https://x.com/yakinikushuen?s=21七輪房 大和田店/川越店/蓮田店「X」 :https://x.com/sichirinbou?s=21

【概要】

■期間 ：２０２６年３月２３日（月）～２０２６年４月１２日（日）

■内容 ：店舗限定配信されたクーポン・各店舗の「X」をフォロー＆対象ポストをリポスト・

インスタグラムのフォロー＆対象投稿のいずれかの画面をご掲示で、本日の希少部位

４０ｇ（売価1500円相当の商品）をもれなくプレゼントいたします。

■対象店舗 ：「朱苑」浦和高砂店・新座店 「七輪房」大宮大和田店・川越店・蓮田店

■注意事項 ：税込1.500円以上ご利用のお客様が対象となります。（注文金額に達しましたらクーポ

ン適用となります）

：他の割引券・クーポン券との併用はできません。

：お一人様１クーポンのご利用となります

【会社概要】会社名：株式会社サリックストラベル

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-３-５アルーサB館4階

代表者：代表取締役社長 柳 朱理

設立 ：１９９２年１１月２５日

URL ：https://salix-travel.com/

事業内容：飲食店（７ブランド）の運営

生産者が丹精込めて育てた食材のおいしさをきちんとお客さまに伝えたい。

心を動かすおいしさをお届けしたい。

この思いを実現するための手間は惜しみません。

サリックストラベルは、「食」に携わる企業として社会に貢献すべく努力し、挑戦し続けていきます。