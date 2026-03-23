【うまい鮨勘】群馬県初出店！ゆとろぎ前橋天川店が2026年４月3日(金)グランドオープン！

SRSホールディングス株式会社

株式会社アミノ(本社：宮城県仙台市、代表取締役執行役員社長：上野 敏史)が運営する寿司業態 「うまい鮨勘」では、群馬県前橋市に国内10店舗目、群馬県では初出店となる「うまい鮨勘 ゆとろぎ 前橋天川店」を、2026年4月3日（金）にグランドオープンいたします。

うまい鮨勘 ゆとろぎは「ゆっくりくつろげる空間」をコンセプトにした、暖簾(のれん)で仕切られる半個室の新しい回転寿司。 レーンで運ばれてきた商品は、ベルトコンベアでテーブル中央に押し出される斬新な配膳システム。さらにタッチパネルオーダーで、お食事中の会話も途切れることがありません。

自社仕入れチームが競(せ)り落とした魚は店舗に直送！地魚はもちろん、三陸産の魚介類やさまざまな地域のネタ、旬のネタを、板前がさばいて握ります。熟練の板前による技術と、より快適な空間でお食事をお愉しみいただけます。

新店舗のグランドオープンを記念して「うまい鮨勘 ゆとろぎ 前橋天川店」では「生本まぐろの解体ショー」を開催するほか、看板メニューである「まぐろ三昧」の特別販売、オープン日より3日間、各日先着300名様に数量限定で記念品「うまい鮨勘ロゴ入り 多久島(たくしま)箸(ばし)」を進呈するなど、数々のイベントをご用意して皆様のご来店をお待ちしております。

【店舗情報】

・店舗名： うまい鮨勘 ゆとろぎ前橋天川店

・住所： 〒371-0802 群馬県前橋市天川町1-1

・店舗ページ https://store.srsholdings.com/umaisushikan/detail/maebashi/

・電話： 027-212-1823

・営業時間： 日～木・祝祭日 11:00~21:30

金・土・祝祭日前 11:00~22:00

（※最終入店・ラストオーダー：15分前）

・席数：計113席 ・カウンター8席 ・テーブル席 6名掛け×11卓、8名掛け×4卓

・駐車場台数： 20台

■「うまい鮨勘 ゆとろぎ 前橋天川店」のご紹介

ゆとろぎ 大崎古川店の店舗ページはこちら :https://store.srsholdings.com/umaisushikan/detail/maebashi/（1）温かな色合いが落ち着く和の空間でゆっくりお食事◆カウンター席：うまい鮨勘らしく、板前が目の前で握る姿を見ながらお食事をお愉しみいただけます。◆テーブル席：オーダーした商品がレーンで運ばれてくると、テーブル側へ押し出されるシステム。

「うまい鮨勘 ゆとろぎ 前橋天川店」では、ゆったり座れるお席なのでお子さま連れでも安心。キッズメニューはもちろん、お寿司もお子様用に小さくカットする選択ができます。お子さま用食器やイスもご用意しておりますので、ご家族皆様でお食事を愉しむことができます。また、車いすやベビーカーのままお席に入れるバリアフリー席も完備。入口からお席までがスムーズにご移動できます。

(2)お子さまも目が届く高さでの「まぐろ解体ショー」開催

一歩店内に入ると、まぐろ解体ショー用のスペースがお出迎え。小さなお子様も見やすいように、目線に合わせた高さのガラス張りになっています。

目の前に置かれる大きなまぐろを、板前が包丁１本でさばいていく姿は圧巻！スタッフが部位の説明も行うので、魚について学ぶことができます。

■オープンイベント(1)生本まぐろ解体ショー開催！

グランドオープンイベントとして、4月3日(金)18：00より、前橋天川店にて「まぐろ解体ショー」を開催いたします。板前が包丁１本でさばいていく様子を、目の前でご覧いただけます。迫力あるライブ感は小さなお子様にも大好評！さらに、当日は「じゃんけん大会」を開催！スタッフに勝ったお客様に、さばきたての中落ち軍艦をプレゼント♪もちろん、さばいた本まぐろで握るお寿司をすぐにご注文することもできます。濃厚な本まぐろの旨味をぜひご賞味ください。

■オープンイベント(2)看板商品「まぐろ三昧」特別価格！

オープン記念とし、うまい鮨勘創業当時からの看板商品「まぐろ三昧」を特別価格でご提供！

仕入れの中でも特にまぐろにこだわる、うまい鮨勘自慢の商品。旨みたっぷりのまぐろの食べ比べ！

この機会にぜひご賞味ください。

【オープン記念メニュー】まぐろ三昧（本まぐろ大とろ、本まぐろ中とろ、天然まぐろ赤身）

【販売価格】880円(税込968円)

【販売期間】4月3日(金)～4月12日(日)

※オープンイベントは、前橋天川店のみでの開催となります。

※まぐろ三昧のお持ち帰りは致しかねます。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。ご了承ください。

■オープンイベント(3)記念品進呈！

オープン日より3日間、各日先着300名様に、オープン記念品として「うまい鮨勘ロゴ入り 多久島(たくしま)箸(ばし)」を進呈いたします。

箸には「人と人とを橋渡しする」という意味があり、縁起物です。お客様とのご縁を大切にしたいという思いから、オリジナルでご用意いたしました。

皆様お誘いあわせの上、ぜひ「うまい鮨勘 ゆとろぎ 前橋天川店」をご利用ください。

■うまい鮨勘について

ゆとろぎ 平松本町店

市場直送！石巻発祥の「うまい鮨勘」は、宮城県を中心に東北、関東、東海地方で店舗を展開しています。仙台・石巻・豊洲市場で、自社仕入れチームが魚を競り落とし、すぐさま各店舗へ配送。届いた鮮魚は修行を積んだ板前がさばき、新鮮な状態ですぐにお客様へ。握りの技術、最も美味しい食べ方、料理方法を日々探求し、様々な産地の「うまい！」魚で、今日一番の「うまい！」をご提供いたします。

うまい鮨勘 ホームページ

https://umaisushikan.com/

木を植える鮨屋 うまい鮨勘

山の木々が葉を落とし、枯れ葉がバクテリアによって二酸化炭素と水に分解された後に残った有機物質からフルボ酸という腐植物質ができます。フルボ酸は金属と結びつきやすいため、フルボ酸鉄という物質が生まれます。雨が降るとフルボ酸鉄は川に流れ込み、川の水とともに海に到達します。海では植物プランクトンや海藻が成長に不可欠な鉄をフルボ酸鉄から取り込みます。植物プランクトンは動物プランクトンに食べられ、動物プランクトンは小魚に、小魚はさらに大きな魚に食べられる。この食物連鎖によって、豊かな海が保たれていると信じています。

植樹活動は単なる社会貢献ではなく、鮨屋としてきちんと海に恩返しがしたいという想いの表れです。

新鮮で栄養豊富な魚介類を未来の子供達にも届けるため、限りある資源を守り続けながら、海の海産物を守るために、山沿いや三陸の沿岸を中心に植樹活動を続けています。

■株式会社アミノについて

うまいの暖簾に嘘はつけない。

これが、株式会社アミノ創業者の想いです。 「うまい鮨勘」の前身は、かつて石巻に出店していた「すしカントリー」という回転寿司店で、お客様と従業員の間で「すしカン」の愛称で親しまれていた小さな回転寿司店でした。仙台に進出するにあたり、「すしカン」の愛称から「うまい鮨勘」と命名しました。回転寿司をもっと身近なものに、そして日本の食文化「寿司」を世界に広めたいという想いが込められています。

企業ホームページ https://umaisushikan.com/corporate/

■SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

SRSホールディングスホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/