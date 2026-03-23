【株式会社on the bakery】EC×SNS利益最大化カンファレンスに登壇！3/26開催

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、2026年3月26日（木）にオンラインで開催される「EC×SNS利益最大化カンファレンス」に登壇することをお知らせします。株式会社GROOVE主催で、参加費は無料です。

当日は、当社代表の井戸 裕哉が登壇し、「【売上が即時アガります】オンラインガチャのEC・店頭事例を公開！」をテーマに講演を行います。ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を活用し、ECと店頭の両方で成果につながった施策事例をもとに、参加設計や景品・特典設計、訴求の切り替え、SNSとの接続までを具体的に紹介します。

近年、EC事業者を取り巻く環境は大きく変化しており、広告費の高騰やチャネルの多様化により、「露出を増やすだけでは成果につながりにくい」状況が強まっています。今回のカンファレンスでは、AmazonやTikTok Shop、自社EC、SNS、LINEなどを横断しながら、利益を残すための構造設計をテーマに、各領域の専門企業が最新事例を共有します。

当社セッションでは、単なるCV改善にとどまらず、回遊率や客単価、リピート率といった観点から〈参加型コンテンツをどのように売上向上へつなげるか〉を解説。特に、EC単体ではなく店頭施策とも連動させながら、ユーザーの参加意欲を高め、購買行動を後押しする設計のポイントをお伝えします。

- SNS流入はあるが売上に結びつかない- 販促施策が単発で終わってしまう- 新年度に向けて再現性のある施策を整理したい

といった課題を持つEC事業者、メーカー、販促担当者の方におすすめの内容です。

登壇概要

イベント名：EC×SNS利益最大化カンファレンス

開催日時：2026年3月26日（木）

開催形式：オンライン（ZOOM）

参加費：無料

主催：株式会社GROOVE

当社登壇者：株式会社on the bakery代表 井戸 裕哉

講演テーマ：【売上が即時アガります】オンラインガチャのEC・店頭事例を公開！

このような方におすすめ

お申し込み方法

- EC売上を伸ばすための新しい販促施策を探している方- SNS施策を購買やLTV向上につなげたい方- 自社EC・モール・店頭を横断した施策設計に関心のある方- 春商戦、新年度施策の打ち手を検討している方

視聴をご希望の方は、以下の申込ページよりお申し込みください。

登壇にあたって

お申し込みはこちら :https://lp.grooveinc.jp/20260326_onthebakery

株式会社on the bakeryは、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を開発・提供しています。今回の登壇では、参加型コンテンツを活用した売上づくりの考え方を、EC・店頭の事例を交えて実践的にお伝えします。販促施策の「話題化」だけで終わらせず、売上や回遊、リピートにつなげるヒントをお持ち帰りいただける内容を目指します。

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策における参加型コンテンツの立ち上げを支援します。

本件に関するお問い合わせ先

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」やオンラインガチャ活用のご相談： https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/