日本の外食ブランドを、世界へ。海外進出支援サービス「TableBridge」、公式サイトに『とんかつ成蔵』『売茶中村』の支援事例を公開。

株式会社オフィスフェリスタ

外食ブランドに特化した海外進出の実行支援サービス「TableBridge（テーブルブリッジ）」を運営する株式会社オフィスフェリスタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石上 隆巳）は、自社ウェブサイトの「事例紹介（CASE STUDY）」ページを更新し、日本を代表する名店である『とんかつ成蔵』および『売茶中村』の支援実績を新たに公開したことをお知らせいたします。

■ 事例公開の背景：属人性を超え、「職人の技」を世界標準のブランドへ

日本の外食文化が世界から熱い視線を浴びる中、特に「職人の技術」や「伝統的な情緒」に支えられたハイエンドなブランドほど、海外展開における再現性の確保やパートナー選びが極めて困難であるという課題を抱えています。このような課題を持たれている外食ブランドの皆様に、TableBridgeの成功事例を共有することが日本の外食ブランドが海外に進出していく上で重要であると考えています。

■ 新たに公開した事例の概要

1. とんかつ成蔵（東京・阿佐ヶ谷）

15年以上の研究を重ねて生み出された唯一無二の“レアかつ”で知られる「とんかつ成蔵」。

そのブランドの技術と哲学をヒアリングし、価値を守るためのパートナー候補精査、再現性検証、契約設計を進めています。

2. 売茶中村（京都／東京）

日本茶文化を現代に伝えるブランド「売茶中村」(展開：株式会社なかむら)の海外販路拡大を、Table Bridgeが支援しています。

トレンドに左右されないブランド価値を正しく伝えること、そして流行ではなく文化として日本茶を届けられるパートナーを共に探すことに注力しています。

【事例紹介URL】

https://www.table-bridge.com/#case-study

（※上記URLにて、各プロジェクトの詳細をご覧いただけます）

■ 代表メッセージ：株式会社オフィスフェリスタ 代表取締役 石上 隆巳

「私たちの役割は、単なる海外進出のコンサルティングではありません。ブランドオーナーが人生をかけて築き上げた『価値』を、世界中の人々が享受できる仕組みへと翻訳することです。今回ご紹介した『とんかつ成蔵』様、『売茶中村』様のように、日本が誇るべき本物の味と文化が、国境を越えて正しく評価され、永続的に成長していくための架け橋（Bridge）であり続けたいと考えています。」

■ まずはお気軽にお問い合わせください

「海外展開を考えているが、何から手をつけていいかわからない」「良いパートナーが見つからない」「過去に失敗した経験がある」といった悩みをお持ちの飲食店経営者・事業責任者の皆様。TableBridgeが、貴社のブランドに合わせた最適なグローバル戦略をご提案します。

まずは、現状の課題をお聞かせいただくためのオンライン個別相談を随時受け付けております。

- お問い合わせ先： https://www.table-bridge.com/contact- 公式WEBサイト： https://www.table-bridge.com/

【会社概要】

社名：株式会社オフィスフェリスタ（Office Felicidad, Inc.）

代表者：代表取締役 石上 隆巳

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-21-23-21 茗荷原ビル3F

設立：2020年12月

事業内容：外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge」の運営