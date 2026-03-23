【日本最大級】2,000人のLGBTQ+女性らが集結する、居場所とロールモデルを創出するイベント「PIAMYフェス2026」開催決定

株式会社アルトレオス

レズビアン・セクシュアルマイノリティがつながるSNS「PIAMY」を開発する株式会社アルトレオス(本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：星 マリコ)は、2026年4月25日(土)・26日(日)の2日間、東京・恵比寿のイベントホール「EBiS303」にて、日本最大級のレズビアン・セクマイ向けイベント「PIAMYフェス2026」を開催いたします。

昨年、1,200名を動員した熱狂のイベントが、今年は2日間に規模を拡大。全国の当事者がリアルに繋がり、日常を彩るスタート地点となる場所を提供します。

PIAMYフェス2026 開催背景

SNSアプリ「PIAMY」は、レズビアンやセクマイの方々が安心して出会い、つながれるオンラインプラットフォームとして成長してきました。一方で、当事者が昼間に、お酒の力を借りず、安心して集まれる場所は未だ限定的です。



本イベントは、アプリの世界観をリアルに体験できる場として、また「L-Vis Week（レズビアン可視化ウィーク）※」の趣旨に賛同するアライアンスイベントとして、当事者の存在を可視化し、一人ひとりが「自分らしくいられる居場所」を実感することを目的に開催されます。

※L-Vis Weekとは、4月26日の「レズビアン可視化の日」を含む一週間（2026年4月20日～26日）、日本中のレズビアンやセクシャルマイノリティ当事者、およびアライ（支援者）がつながり、祝福し、社会全体の理解を促進する日本最大級のムーブメントのこと。

計286の交流オフ会を開催

前回開催時は、参加者の約76%がお一人での参加でした。「一人でも参加しやすい」「お酒なしで健全に出会える」をコンセプトに、共通の価値観や年代で繋がれる多様なテーマ別オフ会を実施します。

今年は「スタンダードエリア」に加え、より充実した体験を提供する「プラチナエリア」を新設。計286もの交流オフ会を展開します。

- スタンダードエリア：年代・目的・価値観別の交流会に気軽に参加可能。- プラチナエリア：優先入場に加え、LGBTQ+専門家によるライフデザインセミナーや、ゆったりとした空間での深い交流を提供。

スタンダードエリアは1日目7部屋×12枠、2日目7部屋×14枠、プラチナエリアは1日目4部屋×12枠、2日目4部屋×14枠でオフ会が同時進行で開催されます。オフ会内容は、人気の「恋活」「友活」「趣味」「セクシュアリティ」のカテゴリーを細分化したテーマで実施予定で、好きなテーマの部屋に自由に出入りしていただけます。

インフルエンサーによるゲストコーナー

憧れのレズビアン・セクマイインフルエンサーによるミニトークショーや、1対1で話せるチェキ交流会を開催。午前０時のプリンセス（エイベックス）所属でレズビアンをカミングアウトする大内アイミ、レズビアンを公表してミス中央大学グランプリに輝き話題の松澤海優など、総勢8組のインフルエンサーが参加。

ゲストラインナップ：大内アイミ（午前0時のプリンセス）、みたらし加奈、松澤海優、エルビアンTV、KAHOAIRIMOE等

さらに、LGBTQ+・アライ団体もブースを出店。資生堂肌診断ブース、エル・ローズのNStyle、keuzes（サプリのPR）などが参加予定です。女性限定「ナチュールオフ会」プロデュースの飲食ブースなど、多彩なコンテンツが揃います。

代表者 星マリコ コメント

「PIAMYフェス」は皆様に支えられ、今年で3年目の開催を迎えることができました。昨年は60枠だったオフ会コミュニティが、今年は286枠へと大幅に拡大します。この数字は、私たちが求めていた『つながり』の重要性を改めて証明するものです。

今年のフェスのテーマは、「わたしたちは、ここでつながる。」。より深い「交流」を提供したいと考えています。 PIAMYが目指すのは、単なるイベントの提供ではなく、ユーザー同士の出会いを加速させ、日常を彩るハッピーな瞬間を増やすこと。「セクマイだから」という理由で、自分の幸せや理想のライフスタイルを諦めてほしくない。そんな想いを込めて、過去最大規模の交流の場を創出します。

また、今回は協賛企業ブースもさらに充実しています。昨今、GLカルチャーが大きな盛り上がりを見せていますが、その熱狂の背景には、等身大のレズビアン・セクマイコミュニティの力強いエネルギーがあります。

企業の皆様には、ぜひこの会場で熱気を肌で感じていただきたいと考えています。当事者のパワーと企業の支援を掛け合わせ、セクマイ女性の経済圏をより大きく、強固なものにしていく。みんなでこのマーケットを盛り上げ、誰もが自分らしく豊かに暮らせる社会を共に築いていきましょう！

開催概要

イベント名：PIAMYフェス2026

コンセプト：わたしたちは、ここでつながる。

日程：2026年4月25日(土) 13:30-19:30／2026年4月26日(日) 10:30-17:30

会場：EBiS303（東京都渋谷区恵比寿1-20-8 3F）※JR恵比寿駅より徒歩3分

対象：PIAMYユーザー限定（18歳以上で、身分証の性別表記が女性の方）

想定来場者数：2,000名（各日1,000名）

チケット：スタンダードパス 早割 \3,000（通常 \3,500）／プラチナパス 早割 \4,500（通常 \5,000）

チケット購入：https://peatix.com/event/4910218/view

主催・運営：PIAMY（株式会社アルトレオス）

特設サイト：https://piamy.net/piamyfes（※最新情報はアプリ内・SNSにて順次公開）

大阪でのコラボ開催も決定

「東京だけではなく、地方でも開催してほしい」という声に応え、大阪でのコラボイベント開催も決定いたしました。大阪発の大人気ビアンイベント「Lady Killer」「Room L」とPIAMYがタッグを組み、交流タイムからクラブタイムまで楽しめる、東京とは一味違う熱狂をお届けします。

本イベントの開催にあたり、多様なコミュニティの支援に賛同し、PIAMYフェスの理念にご共感いただいた以下の企業の皆様にご協賛いただいております。皆様のご支援が、セクシュアルマイノリティ女性の“つながり”を一層深める力となります。

PIAMYについて

「PIAMY」は、レズビアン、セクシュアルマイノリティの方が安心してつながれる居場所を提供するSNSアプリです。文字や写真を投稿して、共通点でゆるやかに仲を深めることができるため、「その人らしさを知って共感でつながる」ことができます。マイノリティのオンライン空間での安全性を重視することで、ユーザーはサイバーハラスメントやアウティングのリスクを気にせず、のびのびと自己表現ができる仕様になっています。2021年のリリース以来、現在では4万人以上のユーザーに支持されています（2026年2月時点）。

▼アプリダウンロードはこちら

iOS： https://apps.apple.com/jp/app/id6470894594

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.piamy.app



関連サイト

PIAMY LP：https://www.piamy.net/

PIAMY LitLink：https://lit.link/piamy

PIAMYに込めた想い：https://note.com/piamy_/n/n24e650c77979

【株式会社アルトレオスについて】

社名：株式会社アルトレオス

代表者：代表取締役 星 マリコ（山本 真梨子）

所在地：東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル

設立：2023年4月

事業内容：SNSアプリの企画開発、ダイバーシティ/LGBTQ+研修の提供等

会社HP：https://artreoss.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アルトレオス

広報担当 山崎穂花

piamy_pr@artreoss.com