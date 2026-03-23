燻製人気No.1はチーズ！約3,000人が選んだ“リアル嗜好ランキング”
「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史）が展開する燻製居酒屋ブランド「燻し家もっくん」「とりとんくん」において、2026年2月9日～2月28日の期間、来店されたお客様を対象に燻製メニューに関するアンケートを実施しました。
本調査は、実際に店舗で『燻製の全種盛り合わせ』もしくは『燻製の５種盛り合わせ』を体験したお客様を対象としており、2,900件超の回答をもとに分析しています。
燻製人気ランキングTOP10 1位はチーズ、2位ラム、3位タコ
■燻製人気ランキングTOP10
1位：チーズ（730票）
2位：ラム（272票）
3位：タコ（257票）
4位：白レバー（255票）
5位：サーモン（245票）
6位：ホタテ（242票）
7位：うずら（231票）
8位：いぶりがっこ（177票）
9位：豚タン（150票）
10位：ベーコン（137票）
11位：ソーセージ（128票）
12位：とりもも（88票）
チーズが2位以下に大きく差をつけて1位となり、燻製メニューにおける定番食材の強さが際立つ結果となりました。
『燻製の全種盛り合わせ』1,280円（税込1,408円）
燻製における“違いへの関心”が明らかに
本アンケートでは「食べ比べ」に関する設問も実施しました。結果、さまざまな燻製を少しずつ楽しみたいというニーズが見られ、燻製の盛り合わせを選んだ理由としては、「食材ごとの味の違いを楽しめる点」が最も多く、あわせて「お酒に合いそう」といった理由も多く挙げられました。
今後楽しみたい食べ比べの内容としては、「さっぱり系と濃厚系の違い」「燻製の香りの違い」「お酒との相性」といった項目に関心が集まりました。
調査概要
- 調査期間：2026年2月9日（月）～2月28日（土）
- 調査対象：期間内に『燻し家もっくん』『とりとんくん』に来店、燻製の盛り合わせをご注文されたお客様
- 調査方法：店内でのアンケート回答（QRコード等を活用）
- 有効回答数：2,912件
燻し家もっくん・とりとんくんとは
ブランド誕生から20年を迎える燻製居酒屋。
コンセプトは「リーズナブルで旨い本格的な燻製料理と、笑いの絶えない人間臭い接客で迎える敷居が低い日常的な店」。毎日店で手仕込みする本当にうまい燻製料理を安く提供し、多くの人に燻製のおいしさを知ってもらいたくて、日々もくもくもっくんしています。
燻し家もっくん・とりとんくん店舗情報
吉祥寺っ子居酒屋 燻し家もっくん
住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-22-1柏栄第3ビル1階
電話 : 0422-23-5877
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/kichijoji
渋谷っ子居酒屋 燻し家もっくん
住所 : 東京都渋谷区渋谷2-22-14春日ビル2階
電話 : 03-3406-8828
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/shibuya
国分寺っ子居酒屋 燻し家もっくん
住所 : 東京都国分寺市本町2-10-5プラザ国分寺3階
電話 : 042-325-7800
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/kokubunji
府中っ子居酒屋 燻し家もっくん
住所 : 東京都府中市宮西町2-1-8宮西ビル1階
電話 : 042-336-3360
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/fuchu
千葉っ子居酒屋 燻し家もっくん
住所 : 千葉県千葉市中央区富士見2-22-17星野ビル地下1階
電話 : 043-307-1994
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/chiba
武蔵小杉っ子居酒屋 燻し家もっくん
住所 : 神奈川県川崎市中原区小杉町3-432むさし野サントラービルB1F
電話 : 044-455-5540
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/musashi-kosugi
野毛っ子居酒屋 燻し家もっくん
住所 : 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目63-1フレックスタワー横浜野毛1F
電話 : 045-325-8130
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/noge
西葛西っ子居酒屋 燻し家もっくん
住所 : 東京都江戸川区西葛西6丁目13-11リュミエ西葛西ビルB1F
電話 : 03-6808-9153
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/nishi-kasai
川越っ子居酒屋 燻し家もっくん
住所 : 埼玉県川越市新富町1-19-1中沢店舗1階
電話 : 049-227-6301
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/kawagoe
下北沢っ子居酒屋とりとんくん
住所 : 東京都世田谷区北沢2-15-3中村ビル地下1階
電話 : 03-5430-5156
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/shimokitazawa
川崎っ子居酒屋とりとんくん
住所 : 神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-16川崎408ビル3F
電話 : 044-246-9002
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/kawasaki
錦糸町っ子居酒屋とりとんくん
住所 : 東京都墨田区江東橋3丁目8-14第一錦糸ビル5F
電話 : 03-3635-5055
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/kinshicho
津田沼っ子居酒屋とりとんくん
住所 : 千葉県習志野市津田沼1-2-8はまゆうパスタビル地下1階
電話 : 047-403-5066
ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/tsudanuma
運営会社：株式会社ファイブグループ
■社名
株式会社ファイブグループ
■設立
2003年6月30日
■本社所在地
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F
■代表取締役社長
坂本 憲史
■従業員数
2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結
■受賞
GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位
経済産業省「健康経営優良法人」8年連続認定
ストレスフリーカンパニー2025受賞
社内報アワード2022グランプリ受賞
■公式HP
http://five-group.co.jp/
■生のファイブグループを伝えるオープン社内報
https://note.five-group.co.jp/
■公式アカウント
Twitter：https://twitter.com/5ivegroup
Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/
Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP