燻製人気No.1はチーズ！約3,000人が選んだ“リアル嗜好ランキング”

株式会社ファイブグループ

「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史）が展開する燻製居酒屋ブランド「燻し家もっくん」「とりとんくん」において、2026年2月9日～2月28日の期間、来店されたお客様を対象に燻製メニューに関するアンケートを実施しました。

本調査は、実際に店舗で『燻製の全種盛り合わせ』もしくは『燻製の５種盛り合わせ』を体験したお客様を対象としており、2,900件超の回答をもとに分析しています。

燻製人気ランキングTOP10 1位はチーズ、2位ラム、3位タコ

■燻製人気ランキングTOP10

1位：チーズ（730票）

2位：ラム（272票）

3位：タコ（257票）

4位：白レバー（255票）

5位：サーモン（245票）

6位：ホタテ（242票）

7位：うずら（231票）

8位：いぶりがっこ（177票）

9位：豚タン（150票）

10位：ベーコン（137票）

11位：ソーセージ（128票）

12位：とりもも（88票）

チーズが2位以下に大きく差をつけて1位となり、燻製メニューにおける定番食材の強さが際立つ結果となりました。

燻製における“違いへの関心”が明らかに

『燻製の全種盛り合わせ』1,280円（税込1,408円）

本アンケートでは「食べ比べ」に関する設問も実施しました。結果、さまざまな燻製を少しずつ楽しみたいというニーズが見られ、燻製の盛り合わせを選んだ理由としては、「食材ごとの味の違いを楽しめる点」が最も多く、あわせて「お酒に合いそう」といった理由も多く挙げられました。

今後楽しみたい食べ比べの内容としては、「さっぱり系と濃厚系の違い」「燻製の香りの違い」「お酒との相性」といった項目に関心が集まりました。

燻し家もっくん・とりとんくんとは

調査概要- 調査期間：2026年2月9日（月）～2月28日（土）- 調査対象：期間内に『燻し家もっくん』『とりとんくん』に来店、燻製の盛り合わせをご注文されたお客様- 調査方法：店内でのアンケート回答（QRコード等を活用）- 有効回答数：2,912件

ブランド誕生から20年を迎える燻製居酒屋。

コンセプトは「リーズナブルで旨い本格的な燻製料理と、笑いの絶えない人間臭い接客で迎える敷居が低い日常的な店」。毎日店で手仕込みする本当にうまい燻製料理を安く提供し、多くの人に燻製のおいしさを知ってもらいたくて、日々もくもくもっくんしています。

燻し家もっくん・とりとんくん店舗情報

吉祥寺っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-22-1柏栄第3ビル1階

電話 : 0422-23-5877

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/kichijoji

渋谷っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都渋谷区渋谷2-22-14春日ビル2階

電話 : 03-3406-8828

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/shibuya

国分寺っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都国分寺市本町2-10-5プラザ国分寺3階

電話 : 042-325-7800

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/kokubunji

府中っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都府中市宮西町2-1-8宮西ビル1階

電話 : 042-336-3360

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/fuchu

千葉っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 千葉県千葉市中央区富士見2-22-17星野ビル地下1階

電話 : 043-307-1994

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/chiba

武蔵小杉っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 神奈川県川崎市中原区小杉町3-432むさし野サントラービルB1F

電話 : 044-455-5540

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/musashi-kosugi

野毛っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 神奈川県横浜市中区宮川町3丁目63-1フレックスタワー横浜野毛1F

電話 : 045-325-8130

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/noge

西葛西っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 東京都江戸川区西葛西6丁目13-11リュミエ西葛西ビルB1F

電話 : 03-6808-9153

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/nishi-kasai

川越っ子居酒屋 燻し家もっくん

住所 : 埼玉県川越市新富町1-19-1中沢店舗1階

電話 : 049-227-6301

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/mokkun/kawagoe

下北沢っ子居酒屋とりとんくん

住所 : 東京都世田谷区北沢2-15-3中村ビル地下1階

電話 : 03-5430-5156

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/shimokitazawa

川崎っ子居酒屋とりとんくん

住所 : 神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-16川崎408ビル3F

電話 : 044-246-9002

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/kawasaki

錦糸町っ子居酒屋とりとんくん

住所 : 東京都墨田区江東橋3丁目8-14第一錦糸ビル5F

電話 : 03-3635-5055

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/kinshicho

津田沼っ子居酒屋とりとんくん

住所 : 千葉県習志野市津田沼1-2-8はまゆうパスタビル地下1階

電話 : 047-403-5066

ご予約はこちら：https://toriton.five-group.co.jp/toritonkun/tsudanuma

運営会社：株式会社ファイブグループ

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」8年連続認定

ストレスフリーカンパニー2025受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP