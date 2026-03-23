Styrism×ポニーキャニオンのボーカルオーディション番組で音楽流通とプロデュースの最前線を担う2人が激論。「曲がいいのに広がらない」時代の突破口とは?
STAR RISEオーディション募集要項
Styrismとポニーキャニオンがタッグを組み、現在開催中のボーカルオーディション『STAR RISEオーディション』。このオーディションと連動し、「未来に残る音楽」をテーマに音楽業界のキーマンたちが熱い議論を交わすPodcast番組が、リスナーの間で大きな反響を呼んでいる。
第四回目のゲストとして登場したのは、誰もが世界に直結する時代を創出したインディペンデントアーティスト支援プラットフォームTuneCore Japanの代表野田威一郎氏と、次世代のスターを創出し、シーンへと送り出す(株)スターミュージック・エンタテインメント取締役COO中村雄太氏。
番組では、優れた楽曲であっても埋もれてしまう現実や、アーティストが急増し世界への発信が容易になった時代における“届かせることの難しさ”について、第一線の視点から率直な言葉が交わされた。
MCは音楽評論家・みの、ホストはStyrism代表取締役社長の森中崇之。制作現場の最前線に立つプロデューサーたちが、応募者のどのようなポイントに着目しているのか--いわば「審査の裏側」にまで踏み込んだトークは、エントリーを検討する志望者にとって必聴の内容となっている。
これまでの配信では、J-WAVEやSPACE SHOWER TV、Spincoasterといった各種音楽メディアやレーベル、本間照光氏やMONJOE氏といった音楽プロデューサーなど最前線で活躍するキーパーソンたちが続々と登場。
業界の構造やヒットの裏側、そして“これから求められる才能”について、多角的な視点から語られてきた。回を重ねるごとに議論の熱量と解像度は高まり、音楽業界の“今”を立体的に捉えられる番組として注目を集めている。
番組はJ-WAVE Podcast『STAR RISE AUDITION podcast』として配信中。J-WAVE公式PodcastおよびSpotifyほか、各種プラットフォームで視聴可能だ。
現在開催中の『STAR RISEオーディション』は、「未来に残る音楽を創る」をテーマに掲げてJazztronikやSIRUPなどのマネジメント・プロデュースを手がけてきたStyrismと、ポニーキャニオンが共同で実施するボーカリストオーディション。
応募は2026年3月31日まで、LINE公式アカウントにて受け付けており、グランプリ受賞者には、2026年11月以降にポニーキャニオンからのメジャーデビューが約束されている。
また、エントリー時の歌唱動画には課題曲として、JazztronikおよびGAL Dによる書き下ろし楽曲が２曲用意されており、どちらかを歌唱してエントリーする形式をとっている。この２曲はオーディション向けの60秒バージョンに加え、フルサイズ音源も配信中。
プロフェッショナルが用意した「土俵」で、自らの歌声がどう響くのかを試せる絶好の機会だ。「音楽業界のリアル」を知るプロデューサーたちの言葉は、単なるアドバイスを超え、未来を切り拓くヒントに満ちている。
自分の歌声が、日本の、そして世界の音楽シーンに何をもたらすのか。未来のシンガーを目指す原石にとって、このオーディションは大きなターニングポイントになるはずだ。応募締め切りは3月31日まで。残り期間はわずかとなっている。
まずは公式LINEを登録し、最新情報をチェックして、その扉を叩いてみてはいかがだろうか。
■■STAR RISE AUDITION podcast：J-WAVE Podcastにて毎週金曜22:00に更新(全8回予定)
https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/2d5aca53-a535-4f30-9f46-0d2816a3c201/
対談ダイジェスト：野田威一郎氏「曲がいいのに広がらない」 https://youtube.com/shorts/_Sf2gWbycNs
対談ダイジェスト：本間昭光氏が語るアーティストに必要な重要な資質とは？ https://youtube.com/shorts/9GE3paoPTlQ
対談ダイジェスト：MONJOE氏が語る音楽を広めることの難しさとは？https://www.youtube.com/shorts/qCgcqmBZ01c
対談ダイジェスト：J-WAVE MUSIC日浦純也氏、SPACE SHOWERネットワーク栗花落崇氏、が考える「未来に残り続ける音楽の特徴とは」https://youtube.com/shorts/siGxt9ZSU-E
対談ダイジェスト：「Interview inc. 小柳大輔氏が考える『未来に残る音楽の創り方』」https://youtube.com/shorts/XSUyiyHS_YE
対談ダイジェスト「Spincoaster 林潤が考える『未来に残る音楽の創り方』」https://youtube.com/shorts/9GRtacRIyKA
■■STAR RISEオーディション「未来に残る音楽を創る」をテーマに歌唱に特化した才能をもつ次世代シンガーを募集するオーディション。グランプリを獲得したシンガーは、JazztronikやSIRUPといった人気アーティストのマネジメントや数々の音楽プロデュースを手掛けてきたStyrismの総合プロデュースでPONY CANYONからのメジャーデビューが叶う。
募集期間：2026年1月30日(金)12:00～2026年3月31日(火)23:59
応募条件：男女問わず18歳以上特定の芸能プロダクションや音楽レーベルとの専属契約がない東京を拠点に今後の制作活動が可能な方
公式HP：https://starrise-auditon.jp/
公式LINE(オーディション応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9
告知動画：https://youtu.be/cIVP28-cPE0
課題曲A 「Take Me To The Moon」
課題曲A 「Take Me To The Moon」
[Sound Produced by Jazztronik、Singer : MAKI (VIDA Hollywood)]
オーディション用60秒試聴：https://youtu.be/W99MRY0JMGo
配信先リンク：https://starrise.lnk.to/takemetothemoon
課題曲B 「Sunlight」
課題曲B 「Sunlight」
[Sound Produced by GAL D、Singer : EINN]
オーディション用60秒試聴：https://youtu.be/_STgdaNJMEk
配信先リンク：https://starrise.lnk.to/sunlight
公式HP：https://starrise-auditon.jp/
公式LINE(応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9
公式Instagram：https://www.instagram.com/starriseaudition
公式X：https://x.com/starrise2026
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@starrise_audition
公式YouTube：https://www.youtube.com/@STARRISEAUDITION
STAR RISE Artist Image Play List：https://lnk.to/STARRISE