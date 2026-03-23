Styrism×ポニーキャニオンのボーカルオーディション番組で音楽流通とプロデュースの最前線を担う2人が激論。「曲がいいのに広がらない」時代の突破口とは?

株式会社ポニーキャニオンSTAR RISEオーディション募集要項

Styrismとポニーキャニオンがタッグを組み、現在開催中のボーカルオーディション『STAR RISEオーディション』。このオーディションと連動し、「未来に残る音楽」をテーマに音楽業界のキーマンたちが熱い議論を交わすPodcast番組が、リスナーの間で大きな反響を呼んでいる。

第四回目のゲストとして登場したのは、誰もが世界に直結する時代を創出したインディペンデントアーティスト支援プラットフォームTuneCore Japanの代表野田威一郎氏と、次世代のスターを創出し、シーンへと送り出す(株)スターミュージック・エンタテインメント取締役COO中村雄太氏。





TuneCore Japanは、アーティスト自らが楽曲を世界中の配信プラットフォームへ届けることを可能にし、音楽流通の在り方そのものを変革してきた存在。一方、STAR MUSICは新たな才能の発掘・育成を軸に、デジタルネイティブ世代から支持を集めるアーティストを数多く輩出している。音楽の“届け方”と“生み出し方”の最前線を担う両者が揃ったことで、番組はより一層の深みを見せた。番組では、優れた楽曲であっても埋もれてしまう現実や、アーティストが急増し世界への発信が容易になった時代における“届かせることの難しさ”について、第一線の視点から率直な言葉が交わされた。MCは音楽評論家・みの、ホストはStyrism代表取締役社長の森中崇之。制作現場の最前線に立つプロデューサーたちが、応募者のどのようなポイントに着目しているのか--いわば「審査の裏側」にまで踏み込んだトークは、エントリーを検討する志望者にとって必聴の内容となっている。これまでの配信では、J-WAVEやSPACE SHOWER TV、Spincoasterといった各種音楽メディアやレーベル、本間照光氏やMONJOE氏といった音楽プロデューサーなど最前線で活躍するキーパーソンたちが続々と登場。業界の構造やヒットの裏側、そして“これから求められる才能”について、多角的な視点から語られてきた。回を重ねるごとに議論の熱量と解像度は高まり、音楽業界の“今”を立体的に捉えられる番組として注目を集めている。番組はJ-WAVE Podcast『STAR RISE AUDITION podcast』として配信中。J-WAVE公式PodcastおよびSpotifyほか、各種プラットフォームで視聴可能だ。現在開催中の『STAR RISEオーディション』は、「未来に残る音楽を創る」をテーマに掲げてJazztronikやSIRUPなどのマネジメント・プロデュースを手がけてきたStyrismと、ポニーキャニオンが共同で実施するボーカリストオーディション。応募は2026年3月31日まで、LINE公式アカウントにて受け付けており、グランプリ受賞者には、2026年11月以降にポニーキャニオンからのメジャーデビューが約束されている。また、エントリー時の歌唱動画には課題曲として、JazztronikおよびGAL Dによる書き下ろし楽曲が２曲用意されており、どちらかを歌唱してエントリーする形式をとっている。この２曲はオーディション向けの60秒バージョンに加え、フルサイズ音源も配信中。プロフェッショナルが用意した「土俵」で、自らの歌声がどう響くのかを試せる絶好の機会だ。「音楽業界のリアル」を知るプロデューサーたちの言葉は、単なるアドバイスを超え、未来を切り拓くヒントに満ちている。自分の歌声が、日本の、そして世界の音楽シーンに何をもたらすのか。未来のシンガーを目指す原石にとって、このオーディションは大きなターニングポイントになるはずだ。応募締め切りは3月31日まで。残り期間はわずかとなっている。まずは公式LINEを登録し、最新情報をチェックして、その扉を叩いてみてはいかがだろうか。■■STAR RISE AUDITION podcast：J-WAVE Podcastにて毎週金曜22:00に更新(全8回予定)https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/2d5aca53-a535-4f30-9f46-0d2816a3c201/対談ダイジェスト：野田威一郎氏「曲がいいのに広がらない」 https://youtube.com/shorts/_Sf2gWbycNs対談ダイジェスト：本間昭光氏が語るアーティストに必要な重要な資質とは？ https://youtube.com/shorts/9GE3paoPTlQ対談ダイジェスト：MONJOE氏が語る音楽を広めることの難しさとは？https://www.youtube.com/shorts/qCgcqmBZ01c対談ダイジェスト：J-WAVE MUSIC日浦純也氏、SPACE SHOWERネットワーク栗花落崇氏、が考える「未来に残り続ける音楽の特徴とは」https://youtube.com/shorts/siGxt9ZSU-E対談ダイジェスト：「Interview inc. 小柳大輔氏が考える『未来に残る音楽の創り方』」https://youtube.com/shorts/XSUyiyHS_YE対談ダイジェスト「Spincoaster 林潤が考える『未来に残る音楽の創り方』」https://youtube.com/shorts/9GRtacRIyKA■■STAR RISEオーディション「未来に残る音楽を創る」をテーマに歌唱に特化した才能をもつ次世代シンガーを募集するオーディション。グランプリを獲得したシンガーは、JazztronikやSIRUPといった人気アーティストのマネジメントや数々の音楽プロデュースを手掛けてきたStyrismの総合プロデュースでPONY CANYONからのメジャーデビューが叶う。募集期間：2026年1月30日(金)12:00～2026年3月31日(火)23:59応募条件：男女問わず18歳以上特定の芸能プロダクションや音楽レーベルとの専属契約がない東京を拠点に今後の制作活動が可能な方公式HP：https://starrise-auditon.jp/公式LINE(オーディション応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9告知動画：https://youtu.be/cIVP28-cPE0

課題曲A 「Take Me To The Moon」課題曲A 「Take Me To The Moon」

[Sound Produced by Jazztronik、Singer : MAKI (VIDA Hollywood)]

オーディション用60秒試聴：https://youtu.be/W99MRY0JMGo

配信先リンク：https://starrise.lnk.to/takemetothemoon

課題曲B 「Sunlight」課題曲B 「Sunlight」

[Sound Produced by GAL D、Singer : EINN]

オーディション用60秒試聴：https://youtu.be/_STgdaNJMEk

配信先リンク：https://starrise.lnk.to/sunlight

公式HP：https://starrise-auditon.jp/

公式LINE(応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9

公式Instagram：https://www.instagram.com/starriseaudition

公式X：https://x.com/starrise2026

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@starrise_audition

公式YouTube：https://www.youtube.com/@STARRISEAUDITION

STAR RISE Artist Image Play List：https://lnk.to/STARRISE