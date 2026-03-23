パパネッツ、福岡証券取引所主催「福証IPOセミナー in 広島」に登壇

株式会社パパネッツ

不動産管理会社向け物件点検業務の代行サービスおよび高級家具配送を全国展開する株式会社パパネッツ（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：伊藤裕昭、以下パパネッツ）の伊藤裕昭は、上場を目指す企業を対象に2026年3月9日（月）、証券会員制法人 福岡証券取引所（以下、福証）主催の「福証IPOセミナー in 広島」に登壇しました。自社の上場体験を共有することで、上場をより身近に感じていただくとともに、日本経済のさらなる活性化につなげることを目的としています。

パパネッツの伊藤裕昭が「福証IPOセミナー in 広島」でお話した内容

「福証IPOセミナー in 広島」登壇の様子

「福証IPOセミナー in 広島」はIPO（新規株式公開）を目指す企業を対象に、福証の市場制度や上場戦略を紹介するイベントです。

パパネッツはお困りごとを解決する御用聴きカンパニーです。お困りごととは、クライアントの抱えるノンコア業務のことで、DXによる効率化を通して、全国のパートナーと共に生産性を高めております。

パパネッツは2025年3月に福証Q-Boardへ上場した企業で、代表の伊藤裕昭が「Q-Board上場までの道程と今後について」講演を行いました。福証Q-Board上場に至るまでの準備過程や、上場企業としての経営戦略、地域企業にとってのIPOの意義などについて、自社の経験をもとにお話ししました。

パパネッツが「福証IPOセミナー in 広島」に登壇した理由

パパネッツのビジョンは「地域から深く求められる御用聴きカンパニー」であり、本セミナー対象の上場を目指す企業と同じく、市場を通した相互発展を大切にしています。

パパネッツは、

・2017年 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 上場

・2025年 福岡証券取引所 Q-Board上場

を経験しており、この経験を話すことで、ステップアップ上場を土台に成長を実現したい企業を応援したいと考えています。

「福証IPOセミナー in 広島」開催概要

イベント名：福証IPOセミナー in 広島 ～福証から想いをかたちに～

日時：2026年3月9日（月）14:30～16:40

開催形式：会場・オンライン同時開催

会場：RCC文化センター601号室（広島市中区橋本町5-11）

定員：会場参加：50名、Web参加：100名

主催：証券会員制法人 福岡証券取引所

後援：東洋証券、広島銀行、ひろぎん証券、ブリッジコンサルティンググループ、広島ベンチャーキャピタル

URL：https://www.fse.or.jp/event/tdetail.php?tevt=%82T%82X%82X

「福証IPOセミナー in 広島」講演プログラム

第1部（14:30～15:10）福証から始める意味 ～Fukuoka PRO Market・Q-Board活用のすすめ～

福岡証券取引所 常務執行役 営業部長 加來 英彦 氏

第2部（15:10～15:30）PRO Marketを活用する「ステップアップ上場」の戦略的メリットと実践

講師：ブリッジコンサルティンググループ株式会社 コンサルティング事業本部 広島事務所 所長

谷口 康平 氏

第3部（15:40～16:40） Q-Board上場までの道程と今後について

講師：株式会社パパネッツ 代表取締役社長 伊藤 裕昭

パパネッツについて

パパネッツは、不動産管理会社やハウスメーカーなど、不動産関連の企業のノンコア業務を、全国規模で引き受けている企業です。業務は、各地のパパネッツ・パートナー（個人事業主など）と協力、また不動産巡回管理システム「じゅん君」を開発・運用するなど、高い生産性を上げる仕組みを強みにしています。2025年3月福岡証券取引所Q-Boardに上場し、さらなる成長を目指しています。

企業サイト：https://papanets.co.jp