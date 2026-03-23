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丹青社、羽田空港・熊本空港にて保安検査場の環境改善に向けた実証実験を開始
〜空間演出と従業員のWell-Being環境構築によるストレス軽減効果を検証〜
商業施設・⽂化施設などの空間づくりをおこなう株式会社丹⻘社（本社：東京都港区／代表取締役社⻑：小林 統／以下「丹⻘社」）は、日本空港ビルデング株式会社（本社：東京都大田区／代表取締役社長：田中一仁）、熊本国際空港株式会社（本社：熊本県上益城郡／代表取締役：山川 秀明）、および羽田空港の課題解決に取り組む研究開発拠点「terminal.0 HANEDA」の参画企業とともに、保安検査場における環境改善効果を検証する実証実験を、熊本空港では3月20日（金・祝）、羽田空港では4月1日（水）より開始いたします。
本プロジェクトにおいて丹青社は、空間デザインおよび全体ディレクションを担当いたしました。
空港の保安検査場は航空保安確保のために不可欠なプロセスである一方、混雑や待ち時間、検査に伴う緊張感などにより、お客さまにとって心理的な負担が生じやすい空間です。また、検査員も高い集中力が求められる環境となっています。こうした状況の改善に向け、本実証実験では、「terminal.0 HANEDA」での研究成果を基に、羽田・熊本それぞれの空港特性に合わせたアプローチにより、旅客のストレス軽減および検査員の業務環境改善を検証いたします。
■各空港における主な実証実験内容
1．羽田空港
心理的な負担が生じやすい空間のストレス緩和に向け、ヒトの感覚（五感）を活用する空間演出による環境改善効果を検証しています。また、空間評価基準「WELL認証」の考え方を取り入れた空間設計により、環境の質を向上させ、旅客と検査員双方のWell-Being実現を目指します。また、Well-Being環境については株式会社point0によるアドバイス・監修を受けて環境構築を行っています。
https://digitalpr.jp/table_img/2871/130999/130999_web_1.png
※（ ）内の表記は「WELL認証」が定義するコンセプト（評価項目）に基づき、施策内容を独自に分類したものです。
期間：2026年4月1日（水）〜2026年6月30日（火）予定
場所：羽田空港 第2ターミナル2階 A保安検査場内 一部レーン
連携先：株式会社オカムラ、株式会社スーパーメイト、DAIKEN株式会社、TS Aromatique株式会社、TOA株式会社
2．熊本空港
国際線利用旅客の不安解消と検査場へのスムーズな案内・誘導を目的に、直感的に伝わるビジュアル表現と地域性を活かした空間演出を行います。それにより混雑の解消・旅の期待感を盛り上げます。また、視認性の高いグラフィックや香りの演出により、旅客だけでなく検査員にとってもストレスの少ない、彩りのある業務環境を構築します。
https://digitalpr.jp/table_img/2871/130999/130999_web_2.png
期間：2026年3月20日（金）〜当面の期間
場所：熊本空港 国際線入口から旅客保安検査場までの通路
連携先：株式会社カルモア
■今後の展望
丹青社は本実証実験を通じて得られた定量・定性の評価データを基に、利用者と従業員双方にとって過ごしやすい環境の整備を推進し、保安検査場に新たな付加価値を創出する空間モデルの具現化を進めます。本実証実験で得られた知見を活かし、心理的な緊張を和らげる円滑な通過体験の提供と、そこで働く人々のWell-Being向上を両立させる空間ソリューションとして活用してまいります。今後は、国内外の空港のみならず、高いセキュリティとホスピタリティが求められる他業界の施設への展開を目指します。
■「terminal.0 HANEDA」について
羽田空港旅客ターミナルの建設、管理・運営を行う日本空港ビルデングが、「terminal.0 HANEDA」の取り組みに参画する企業・団体と共に設置する、空港を主要テーマに置いた研究開発と実証実験を行うためのR&Dとコワーキングの拠点です。本施設は丹青社が設計・施工を手掛けており、当社も参画企業の一員として活動しています。「人のこころを動かすために、空港が出来ることのすべて。」をテーマに掲げ、空港課題の解決や「羽田空港の未来」の具現化にむけた研究開発を、「保安検査改善」「空間デザイン・アート活用」「先端技術DX」「働き方」「未来空港関連」等の項目ごとに取り組んでいます。
「terminal.0 HANEDA」ウェブサイト: https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/terminal0/
https://digitalpr.jp/table_img/2871/130999/130999_web_3.png
※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社丹青社 広報室 担当:石綿、寺戸
Mail: pr-staff@tanseisha.co.jp
Tel: 03-6455-8115
お問い合わせフォーム：https://www.tanseisha.co.jp/contact/pr
関連リンク
丹青社ウェブサイト
https://www.tanseisha.co.jp/news/release/2026/post-70740
商業施設・⽂化施設などの空間づくりをおこなう株式会社丹⻘社（本社：東京都港区／代表取締役社⻑：小林 統／以下「丹⻘社」）は、日本空港ビルデング株式会社（本社：東京都大田区／代表取締役社長：田中一仁）、熊本国際空港株式会社（本社：熊本県上益城郡／代表取締役：山川 秀明）、および羽田空港の課題解決に取り組む研究開発拠点「terminal.0 HANEDA」の参画企業とともに、保安検査場における環境改善効果を検証する実証実験を、熊本空港では3月20日（金・祝）、羽田空港では4月1日（水）より開始いたします。
羽田空港保安検査場デザインイメージ
熊本空港保安検査場通路デザインイメージ
熊本空港保安検査場通路デザインイメージ
空港の保安検査場は航空保安確保のために不可欠なプロセスである一方、混雑や待ち時間、検査に伴う緊張感などにより、お客さまにとって心理的な負担が生じやすい空間です。また、検査員も高い集中力が求められる環境となっています。こうした状況の改善に向け、本実証実験では、「terminal.0 HANEDA」での研究成果を基に、羽田・熊本それぞれの空港特性に合わせたアプローチにより、旅客のストレス軽減および検査員の業務環境改善を検証いたします。
■各空港における主な実証実験内容
1．羽田空港
心理的な負担が生じやすい空間のストレス緩和に向け、ヒトの感覚（五感）を活用する空間演出による環境改善効果を検証しています。また、空間評価基準「WELL認証」の考え方を取り入れた空間設計により、環境の質を向上させ、旅客と検査員双方のWell-Being実現を目指します。また、Well-Being環境については株式会社point0によるアドバイス・監修を受けて環境構築を行っています。
https://digitalpr.jp/table_img/2871/130999/130999_web_1.png
※（ ）内の表記は「WELL認証」が定義するコンセプト（評価項目）に基づき、施策内容を独自に分類したものです。
期間：2026年4月1日（水）〜2026年6月30日（火）予定
場所：羽田空港 第2ターミナル2階 A保安検査場内 一部レーン
連携先：株式会社オカムラ、株式会社スーパーメイト、DAIKEN株式会社、TS Aromatique株式会社、TOA株式会社
2．熊本空港
国際線利用旅客の不安解消と検査場へのスムーズな案内・誘導を目的に、直感的に伝わるビジュアル表現と地域性を活かした空間演出を行います。それにより混雑の解消・旅の期待感を盛り上げます。また、視認性の高いグラフィックや香りの演出により、旅客だけでなく検査員にとってもストレスの少ない、彩りのある業務環境を構築します。
https://digitalpr.jp/table_img/2871/130999/130999_web_2.png
期間：2026年3月20日（金）〜当面の期間
場所：熊本空港 国際線入口から旅客保安検査場までの通路
連携先：株式会社カルモア
■今後の展望
丹青社は本実証実験を通じて得られた定量・定性の評価データを基に、利用者と従業員双方にとって過ごしやすい環境の整備を推進し、保安検査場に新たな付加価値を創出する空間モデルの具現化を進めます。本実証実験で得られた知見を活かし、心理的な緊張を和らげる円滑な通過体験の提供と、そこで働く人々のWell-Being向上を両立させる空間ソリューションとして活用してまいります。今後は、国内外の空港のみならず、高いセキュリティとホスピタリティが求められる他業界の施設への展開を目指します。
■「terminal.0 HANEDA」について
羽田空港旅客ターミナルの建設、管理・運営を行う日本空港ビルデングが、「terminal.0 HANEDA」の取り組みに参画する企業・団体と共に設置する、空港を主要テーマに置いた研究開発と実証実験を行うためのR&Dとコワーキングの拠点です。本施設は丹青社が設計・施工を手掛けており、当社も参画企業の一員として活動しています。「人のこころを動かすために、空港が出来ることのすべて。」をテーマに掲げ、空港課題の解決や「羽田空港の未来」の具現化にむけた研究開発を、「保安検査改善」「空間デザイン・アート活用」「先端技術DX」「働き方」「未来空港関連」等の項目ごとに取り組んでいます。
「terminal.0 HANEDA」ウェブサイト: https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/terminal0/
https://digitalpr.jp/table_img/2871/130999/130999_web_3.png
※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社丹青社 広報室 担当:石綿、寺戸
Mail: pr-staff@tanseisha.co.jp
Tel: 03-6455-8115
お問い合わせフォーム：https://www.tanseisha.co.jp/contact/pr
関連リンク
丹青社ウェブサイト
https://www.tanseisha.co.jp/news/release/2026/post-70740