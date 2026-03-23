めっちゃ果汁感！「しまなみ生サワー グレープフルーツ」が大幅リニューアル！

株式会社しまなみブルワリー

株式会社しまなみブルワリー（本社：広島県尾道市久保、代表取締役社長：松岡風人）は、クラフトビール醸造技術によって生まれた、新感覚スパークリング「しまなみ生サワー グレープフルーツ」を大幅にリニューアル。再販売を2026年3月18日より開始いたしました。

しまなみ生サワー グレープフルーツ

通常のサワーは蒸留酒と炭酸水を合わせたものにフルーツの果汁を入れた飲み物ですが、「しまなみ生サワー」はクラフトビールの醸造技術を使った醸造酒。「しまなみ生サワー グレープフルーツ」は、自家製ハードセルツァー（アルコール入り炭酸水）に大量のフルーツ果汁を加え仕上げた逸品です。



リニューアルされた「しまなみ生サワー グレープフルーツ」は、グレープフルーツの果汁感が大幅にアップ！ アルコール感は少なく驚くほど飲みやすいですが、しっかりとお酒ですので飲みすぎ注意！

しまなみ生サワー グレープフルーツパッケージ

【しまなみ生サワーとは】

通常のサワーは加熱処理をした蒸留酒を用い、生搾りサワーなどはフルーツの生搾り果汁ですが、「しまなみ生サワー」はお酒自体の製法が「生」。その名の通り、非加熱・無濾過製法です。蒸留酒特有のアルコール感はなく、グレープフルーツ果汁本来の爽やかな香りと、醸造酒ならではの酵母の香りが楽しめます。

【ブルワーズコメント】

満を持して、しまなみ生サワー グレープフルーツをリューアル！

グレープフルーツの果汁感を存分に感じてもらえるように仕上げました。

「しまなみ生サワーって、こういうことよね」と思ってもらえるはず（笑）

【しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴】

しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴は、職人の経験と徹底的な温度管理によって実現する「雑味のないビール本来のうまさ」です。飲みやすく、あまりにスルスルと喉に入るので、「いつの間にかなくなっていた」という声も。

【しまなみブルワリーの定番商品】

左：ストライクピルスナー 右：ファーストラガー

しまなみブルワリーの定番商品は、ラガーのど真ん中というコンセプトの「ストライクピルスナー」と１杯目専用というコンセプトで生まれた「ファーストラガー」。どちらもビール職人松岡が培ってきたすべての経験を詰め込んだピルスナーです。ネーミングは松岡が大のカープファンで野球好きなことから、「ストライク」「ファースト」など野球で使われる言葉が入っています。

定番商品２種に使用されているモルトは、ドイツ産とカナダ産を混ぜて使います。麦のうまみの強いドイツ産モルトと、酵素力が強くすっきり仕上がるカナダ産モルトを、経験的にベストな分量で配合しています。

【定番商品「ストライクピルスナー」がワールド・ビア・アワードで２年連続で国内最高賞を受賞】

ストライクピルスナー

世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード2024」「ワールド・ビア・アワード2025」にて、定番商品の「ストライクピルスナー」がクラシックピルスナー部門でCOUNTRY WINNER（国内最高賞）を２年連続で受賞。「ラガーのど真ん中」というコンセプトのストライクピルスナーは、この受賞によってまさに「おいしいラガーのど真ん中」となりました！

【ビール職人・松岡 風人（まつおか かざと）について】

松岡 風人

広島県府中市出身。東京農業大学の応用生物科学部醸造科学科（旧農学部醸造学科）を卒業後、ビール職人・山田一巳氏に憧れて、当時山田一巳氏が醸造長を勤めていた萌木の村株式会社の八ヶ岳ブルワリーに入社。2015年からは、同ブルワリーで醸造長を務める。2020年に、英国パラグラフ・パブリッシング社が主催する世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で、３つのビールが最優秀賞に選ばれたことをきっかけに、「しまなみブルワリー」の設立を決意する。2021年12月に株式会社しまなみブルワリー設立。ラガースタイルのクラフトビールを特に得意とする。

【株式会社しまなみブルワリーについて】

しまなみブルワリーのオーナーブルワー・松岡風人は、日本のビール文化を支えたビール職人・山田一巳氏に憧れて弟子入り。そこからクラフトラガーにこだわって15年。2020年に世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で3部門での最優秀賞を獲得したことをきっかけに、大好きな故郷の広島に戻ることを決意して、瀬戸内海や美しい島々を望む広島県尾道市にしなまみブルワリーを立ち上げました。

尾道の景色

マイクロブルワリーでは珍しく、ラガースタイルのクラフトビールを主軸としています。2021年12月に設立され、2023年3月に醸造をスタート。



しまなみブルワリー公式Instagram：https://www.instagram.com/shimanami_brewery/

しまなみブルワリー公式X：https://x.com/shimanami_brew/