【京都】「天ぷらと手まり寿司 都～miyako～」4月2日（木）メディアレセプション開催のお知らせ

GYRO HOLDINGS 株式会社申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0YpXSf75SvtJUTGxGq9aBO3smNclQeli_qSWD_d1e43Fkqg/viewform?usp=header

株式会社 Innovation Planning（本社：京都府京都市、代表取締役社長：中島 竜臣）は、2026年2月10日（火）「天ぷらと手まり寿司 都～miyako～」を移転オープンいたしました。

移転オープン初日より約200組のお客様にご予約をいただくなど、大きな反響をいただいております。その後も多くのお問い合わせ・ご予約が続き、現在も連日満席に近い状況となるなど、注目を集めています。

「天ぷらと手まり寿司 都～miyako～」は、四季折々の素材を活かした天ぷらと、彩り豊かな手まり寿司を中心に、京都ならではの趣と華やかさを感じていただける和食体験をご提供。移転を機に、これまで以上に満足度の高いひとときをお届けできる店舗として新たにスタートいたしました。

このたび、移転オープン後のご好評を受け、メディア関係者の皆さまに店舗の魅力やこだわりを実際にご体感いただく機会として、メディアレセプションを開催いたします。当日は季節限定のおすすめメニューをご提供し、担当者からブランドやメニューについてご説明させていただきます。

メディアレセプションについて

試食及び説明会への参加をご希望のメディアの方は、以下のフォームよりご応募ください。

※定員に達した場合は、抽選とさせていただきます。ご了承くださいませ。

■開催日時 ：2026年4月2日（木）17:00～ ※19:00終了予定

■開催場所：京都府京都市下京区 桜木町98 烏丸七条ビル1F

（京都駅徒歩5分、東本願寺そば）

〈応募フォーム〉

https://x.gd/JTxDD(https://x.gd/JTxDD)

※レセプション詳細に関しては、4月1日（水）までにメールにてご連絡させていただきます。

「天ぷらと手まり寿司 都～miyako～」について

「天ぷらと手まり寿司 都～miyako～」は、日本の伝統的な食文化を代表する〈天ぷら〉と、おちょぼ口の舞妓さんにも食べていただけるよう工夫されて生まれた〈手まり寿司〉を、現代的な感性で昇華した料理を提供する和食店。

旬の食材を使用した揚げたての天ぷらと、彩り豊かな一口サイズの手まり寿司を中心に、味わいに加え、目でも楽しめる美しい一皿をご提供しています。

京都駅から徒歩5分という利便性の高い立地で、観光の合間や旅の始まり、締めくくりのひとときにも、京都ならではの食の魅力を気軽にお楽しみいただけます。

〈伝統技法〉京都伝統の手まり寿司

店舗外観京都の味と美を、一口サイズに。

京都の伝統料理「手まり寿司」は､舞妓さんでも食べやすいよう丸く､一口で楽しめるよう仕立てています｡使用するお米は「八代目儀兵衛」さんの厳選米｡手間暇かけた美しい彩りの寿司は､目でも舌でも楽しめる逸品です｡四季折々の食材を使った京の味わいをぜひご堪能ください｡

【至福のひととき】四季折々の食材を贅沢に味わう

種類豊富な天ぷら・おばんざい・手まり寿司・赤出汁・選べる日本茶など､京の魅力をたっぷり詰め込んだ自慢のメニューの数々｡看板メニューである「手毬寿司」はもちろんのこと､その他にも旬の食材を使用した天ぷらや一品料理を多数ご用意｡料理人が厳選した旬の食材を新鮮な状態かつ最高の調理法でご提供いたします｡四季折々の食材を使った彩り豊かな料理を､ぜひご堪能ください｡

【厳選】京和食と日本茶で味わう

手毬寿司や京の逸品料理はもちろんのこと､厳選した日本茶も自慢｡選べる日本茶付きのセットも。こだわりのお寿司・おばんざい・天ぷらなどの京和食を存分に堪能した後は､香り高いこだわりの日本茶でゆったりと至福のひとときをお過ごしください｡

メニューについて（※一部抜粋）

■おすすめセットメニュー

◇祇園 -GION- セット 3,300円（税込）

◇祇園 -GION- セット 3,300円（税込）

・天ぷら14種

・手まり寿司7種

・おばんざい3種

・赤出汁

・選べる日本茶

・一口デザート

◇都 -miyako- セット 2,970円（税込）

・野菜天ぷら9種

・手まり寿司7種

・赤出汁

・選べる日本茶

・一口デザート

■一品メニュー

■ドリンクメニュー

店舗概要

店 名 ：天ぷらと手まり寿司 都～miyako～

移転オープン日 ：2026年2月10日（火）

住 所 ：京都府京都市下京区 桜木町98 烏丸七条ビル1F

店 休 日 ：無し

営業時間 ：11:00～15:00／17:00～22:00

座 席 数 ：12席

アクセス ：京都駅徒歩5分、東本願寺そば

店舗ページ ：https://shop.gyro.holdings/detail/128945/

公式SNS ：https://www.instagram.com/miyako.kyoto0201/

株式会社 Innovation Planning について

2019年に京都で設立し、飲食事業を中心に展開。代表的なブランドには、京都産の希少な食材を活かした「京都肉×青果サワー 京～miyako～」、伝統と革新が融合する「天ぷらと手まり寿司 都～miyako～」、ブルックリンスタイルの和食を提案する「M&Maison KYOTO」などがあり、いずれも高い評価を得ています。また、SNSマーケティングにも注力し、ブランドの認知度向上と集客力の最大化を図ることで、短期間での多店舗展開を実現してきました。

《ブランド一覧》※6業態10店舗を展開

京都 豚牛 -TONGYU-

■京都 豚牛 -TONGYU-

京都で大切に育てられた豚肉と牛肉を使用し、衣の付け方から揚げ方に至るまで細部にこだわり、職人技で仕上げた逸品をご提供。定食には京料理のエッセンスを取り入れた「おばんざい」をはじめ、自家製の「特製かつソース」や「特製胡麻ダレ」など素材の旨みを一層引き立てるタレや薬味もご用意しております。

京都肉×青果サワー 京～miyako～

■京都肉×青果サワー 京～miyako～

京町家をリノベーションした風情ある空間で、青果サワーや京都産の肉を使った創作料理をお楽しみいただけます。

天ぷらと手まり寿司 都～miyako～

■天ぷらと手まり寿司 都～miyako～

日本の伝統的な食、【天ぷら】とおちょぼ口の舞妓さんにも食べて頂けるようにと改良されて出来た【手まり寿司】を現代的に昇華したお料理を提供しております。

M&Maison KYOTO

■M&Maison KYOTO

和朝食カフェ兼ティーチングキッチン。地元の方や外国人に伝統的な和朝食を提供しています。

○M&Maison KYOTO／M&Maison KYOTO Jr.／M&Maison Jr. 出町柳店の計3店舗を展開

活鮨

■活鮨

風情溢れる京都の美しい風景と贅沢な鮨が心身ともに満たします。ネタは四季の恩恵を受け、かつ鮮度抜群。さらにネタに合う、こだわりの詰まった薬味が食欲をより一層掻き立てます。

四季の彩りが織りなす幻想的な食の世界で、贅沢なひとときをご堪能いただけます。

○大阪泉佐野港 活鮨／錦市場 活鮨／大阪泉佐野港 活鮨 グランフロント大阪店の計3店舗を展開

四条パクチー

■四条パクチー

京の町屋を改装した店内は、タイの食堂に迷い込んだかと錯覚してしまうような異国情緒あふれる空間。ここでしか味わえない本場の味わいを、ランチやデート・女子会・合コン・各種宴会など様々なシーンでお楽しみいただけます。

会社概要

株式会社 Innovation Planning

商号 ： 株式会社 Innovation Planning

代表者 ： 代表取締役社長 中島 竜臣

所在地 ： 〒605-0903 京都府京都市東山区上人町435-2

設立 ： 2019年9月

資本金 ： 100万円

公式HP ： https://www.inopla-japan.com/

GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、株式会社ダルマプロダクション、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。

商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立 ： 2006年6月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）

公式HP ：https://gyro.holdings

店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/