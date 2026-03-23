卒業式の記念撮影に新体験を！Go Good の「卒業式AR立て看板」が全国17大学に導入！待ち時間や混雑解消と新たなAR撮影体験を両立

■Go!Good ARの卒業式AR立て看板について

Go Good株式会社

昨今、学生の式典体験が多様化する一方で、従来の卒業式における「記念立て看板」での撮影は、混雑や待ち時間の長さ、撮り直しが難しいといった課題を抱えていました。

Go Good株式会社は、これらの課題を解決するため、AR（拡張現実）技術を用いた「卒業式AR立て看板」を開発。全国17大学（短期大学・大学校含む）へ導入いたしました。本サービスは、各大学のアイデンティティと祝祭性を両立したデザイン指針に基づき、会場の動線を妨げることなく、卒業生がスマートフォン一つで「撮って楽しい、残してうれしい」体験を手軽に楽しめるものです。

利用者は、専用QRコードを読み取るだけで、スマートフォンの画面越しに各大学オリジナルの「卒業式AR立て看板」を現実空間に出現させることができます。卒業生の方がキャンパス内の思い出の場所で、いつでも、何度でも、手軽に記念撮影を行えるデジタル体験を提供します。

https://go-good.com/service/ar/tatekanban

■導入大学のAR立て看板と撮影イメージ

青山学院大学（東京）立教大学（東京）工学院大学（東京）拓殖大学（東京）拓殖大学大学院（東京）目白大学（東京）目白大学短期大学（東京）名城大学（愛知）愛知大学（愛知）愛知学院大学（愛知）名古屋学院大学（愛知）名古屋文化短期大学（愛知）京都光華女子大学（京都）大阪工業大学（大阪）摂南大学（大阪）トヨタ神戸自動車大学校（兵庫）

※上記の撮影イメージのモデルは実際の学生ではありません。

■導入大学について

青山学院大学、立教大学、工学院大学・大学院、拓殖大学・大学院、目白大学、名城大学、愛知大学、愛知学院大学、名古屋学院大学、大阪工業大学、摂南大学、京都光華女子大学・大学院、目白大学短大、愛知大学短大、名古屋文化短大、京都光華女子大学短大、トヨタ神戸自動車大学校

■Go! Good ARについて

AR（拡張現実）で顧客体験価値を実現！専用アプリ不要・低コスト・高品質のWeb ARの決定版

「Go! Good AR」はアプリ開発不要のAR制作で、企業のAR活用をお手軽に支援するARサービスです。シチュエーションやコンテンツに合わせて「平面検出」や「画像トラッキング」によるARコンテンツを現実世界に表示することが可能です。また、AR利用回数など効果測定の把握ができるため、施策やイベントの効果を数値で図ることが可能です。

また、専用アプリを必要としないWebブラウザで体験できるWebARは、簡単かつ手軽にユーザーの顧客体験価値を最大限に向上させ、キャラクターや人物などのエンタメ性の高いコンテンツでSNSの話題作りや、動画・3DCGを用いて紙媒体では伝えきれない情報を立体的に訴求することを実現します。

※「Go! Good AR」Webサイト https://go-good.com/service/ar

■Go Good株式会社｜会社概要

本 店：東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル29F

オフィス：東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 306

設 立：2022年6月

代表者：代表取締役社長：谷口 康忠

https://go-good.com

Go Good株式会社は、個別指導の明光義塾を展開する株式会社明光ネットワークジャパン（東証プライム4668）初の社内ベンチャー企業です。明光ネットワークジャパンが長年培ってきた教育事業及び地域FC事業のノウハウとデータに基づくデジタル技術を通じて、教育・働き方・地域など様々な領域でワクワクするデジタルコミュニケーションでDXを推進していきます。

Imagine a Go Good future and promote DX with exciting digital communication.