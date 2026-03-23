【3/25開催】「オンライン完結」の限界を突破せよ。immedio × GRAND × グロースソイルが明かす、リアルとデジタルを繋ぐ最新ナーチャリング設計術

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年3月25日（水）、GRAND株式会社、株式会社グロースソイルと共に、オンラインとオフラインの垣根を越えた次世代のマーケティング戦略をテーマにした共同イベントを開催いたします。

詳細はこちら :https://growth-soil.co.jp/event/260325?utm_source=immedio

■ デジタル施策のコモディティ化と「オフライン」の再注目

BtoBマーケティングにおける施策がコモディティ化するなかで、オンライン完結のアプローチだけでは顧客の記憶に残りにくく、確度の高い商談へつなげることが困難になっています。

こうした背景から、イベントやオフィスビル広告などの「オフライン施策」が改めて注目されていますが、ユーザー動向の追跡が難しいという課題も存在します。本イベントでは、これら両面を横断し、一過性で終わらせないナーチャリング設計をどのように構築すべきか、実践知をパネルディスカッション形式でお届けします。

■ 本イベントのポイント- 「オンライン × オフライン」の融合： 追跡が困難なオフライン施策をいかにデジタルと連動させ、商談へ繋げるかの具体策。- マルチチャネルアプローチの重要性： 単一チャネルでの限界を突破し、ROIを最大化するための設計術。- 実践者によるパネルディスカッション： 商談獲得自動化のimmedio、オフィスビルメディアを展開するGRAND、ナーチャリング支援のグロースソイルの3社が登壇。

参加申し込みする :https://growth-soil.co.jp/event/260325?utm_source=immedio

■ 登壇者紹介

藤原 直哉 氏 ｜ GRAND株式会社 マーケティング戦略局 局長

三菱地所にて新規メディア事業「GRAND」を開発。オフィスビルメディアを活用した営業・マーケティング戦略を管掌。

高橋 航平 氏 ｜ 株式会社グロースソイル 代表取締役

MA活用支援やコンテンツマーケティングの実践を経て創業。BtoB企業のナーチャリングによる事業成長を支援。

浜田 英揮 ｜ 株式会社immedio 代表取締役

三井物産、Sansanを経てimmedioを創業。Bill OneでのIS部門マネジメント経験を活かし、商談獲得の自動化を推進。

■開催概要

日時： 2026年3月25日（水）18:30 - 20:30（18:15受付開始）

会場： 株式会社immedio 本社（東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル 4F）

形式： オフライン開催（第1部：パネルディスカッション / 第2部：交流会）

費用： 無料

対象： BtoBマーケティング、営業責任者・担当者の方

お申し込みURL：https://growth-soil.co.jp/event/260325?utm_source=immedio

■ アジェンダ

19:00～19:05 オープニング（5分）本イベントの趣旨説明・登壇者紹介

19:05～19:20 トレンド解説（15分）「インサイドセールス業界レポート2025-2026」と「インサイドセールス白書2026年版」の概要・最新トレンド解説

19:20～19:50 パネルディスカッション（30分）

【テーマ1 / 現在地】AIは本当にインサイドセールスの「主戦力」になったのか？

【テーマ2 / 課題】「業務効率化」と「顧客体験（CX）向上」の分

【テーマ3 / 今後の展望】成果を出し続ける組織の「IS×AI」の掛け算

19:50～19:55 クロージング（5分）各社からのお知らせ・アンケート案内

20:00～21:00 ネットワーキング（50分）登壇者・参加者との交流

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

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