PARTS CLUB online ＜新商品掲載＞大人気「アニマルレジン型」の新作＆ジップバッグキーホルダーが3/19(木)オンラインショップにて発売されました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する「PARTS CLUB (パーツクラブ)」のオンラインショップ「PARTS CLUB online」 https://endlessmode.jp/partsclub/では、3/19（木）人気シリコンレジン型の新作などを発売しました。

大人気の半立体アニマルモチーフレジン型に新作が登場。

今回は「雪国アニマル」をテーマに、シマエナガやキツネ、オコジョなど雪が似合うふわふわ系アニマルから、ペンギンやアザラシといった見ているだけで涼しさを感じる動物モチーフまで作れるラインナップです。

特集ページURL

https://endlessmode.jp/ext/partsclub/pickup/event_260319.html

商品名：シリコンレジン型 / 雪国アニマル 5種

品番：OL-01292

価格：\495（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/OL-01292.html

アレンジアイディア

作ったアニマルたちをお気に入りのパーツと共にinできる、ジップバッグも同時発売です。

PK（3色アソート）GR（3色アソート）

商品名：ジップバッグ ボールチェーン付き

品番：NO-01422-PK / NO-01422-GR

サイズ：ジップバッグ約7.9×6cm ボールチェーン全長約120mm

入り数：各1セット

価格：各\220（税込）

商品ページ：PK（3色アソート） https://endlessmode.jp/item/NO-01422-PK.html

商品ページ：GR（3色アソート） https://endlessmode.jp/item/NO-01422-GR.html

PARTS CLUBについて

ビーズ＆アクセサリーパーツショップのPARTS CLUBでは「アクセサリーをつくる楽しさと身に着ける喜びを世界中の方に届けたい」というスローガンのもと、ビーズ＆アクセサリーパーツ、キットを展開・販売しています。



全国に展開するPARTS CLUB店内の手作りスペースでは、アクセサリー製作の技術を持つスタッフが講師を務める「手作り教室」や、アクセサリー作家講師を招いた「講習会」を定期的に開催中。

ハンドメイド作家さまの他、お子様からご年配の方まで、老若男女幅広い層のお客様がご来店されるのも『PARTS CLUB』の特徴です。



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会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/