アーティストYOSUKE、フレグランスブランド公式アンバサダー就任　“音楽×香り”新プロジェクト始動

株式会社リーモ・トロージェン

天然アロマフレグランスブランド「THE ABRAM(R)（アブラム）」を運営する株式会社リーモ・トロージェン（所在地：福岡県福岡市／代表取締役：森重喜）は、2026年、アーティストYOSUKEをブランド公式アンバサダーとして迎えたことを発表します。

「香り」と「音楽」という、いずれも目に見えない感情表現を掛け合わせることで、これまでにない新しい体験価値の創出を目指します。

Background

香りは記憶を呼び起こし、音楽は感情を揺さぶる。

どちらも “目に見えない感情” に直接作用する芸術です。

THE ABRAM(R)は「香りで人生の記憶を刻む」という思想のもと、香りを単なるプロダクトではなく “感情の表現手段” として再定義してきました。

今回、2026年に新たな名義「YOSUKE」として再始動したアーティストとタッグを組むことで、

「音楽 × 香り」による新しい感性体験の創出に挑戦します。

Why YOSUKE?

YOSUKEが音楽で表現してきたのは “人生の情熱” と “自分の道を切り開く覚悟”。

その姿勢は、THE ABRAM(R)の掲げる

“感情を香りで表現する” という哲学と、強く共鳴しています。

また、全国47都道府県ツアーや海外展開など、ジャンルや地域を越えて活動してきた背景は、

ブランドが目指す “香りの体験価値の拡張” と一致しています。

この共通思想から、今回のアンバサダー就任が実現しました。

Future Developments

今後は以下の取り組みを予定しています。

・音楽と連動したフレグランスの開発

・楽曲ごとの「香り体験」プロジェクト

・ライブ・イベントでの香り演出

・海外展開を視野に入れたコラボレーション

五感を横断する“体験型ブランド”としての進化を目指します。

YOSUKEからコメント

「音楽と香りは、どちらも目に見えないけれど、人の人生に深く残るもの。

今回のプロジェクトで “記憶に残る体験” を一緒に作っていけることを楽しみにしています。」

YOSUKE

神奈川県横浜市出身アーティスト。

LDH 主催「VOCAL BATTLE AUDITION 2」で約3万人の応募からファイナリストに選出。

2017年、テレビ朝日『宇宙戦隊キュウレンジャー』スティンガー／サソリオレンジ役として出演。

2018年、日本コロムビアよりメジャーデビュー。

2022年、「音楽で日本を元気にする」をテーマに全国47都道府県フリーライブツアーを実施。

2025年、インドネシアでもアーティスト活動を展開。

2026年、YOSUKE に変更し、新章がスタート。

YOSUKE最新情報

https://lit.link/yosuke0702

THE ABRAM(R)

香りは、記憶を呼び覚ます。THE ABRAM(R) は天然香料と芸術性を融合したフレグランスブランドです。香りを「身につけるもの」ではなく、人生の感情を表現するものとして提案しています。

THE ABRAM Flagship Store

福岡県福岡市博多区古門戸町4-12

Google Maps

https://maps.app.goo.gl/J5eXd1eES9i4yvza8

TEL:092-409-9500

10:00-18:00 Open every day

本件に関するお問い合わせ、取材等のご依頼

株式会社リーモ・トロージェン

〒812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町3-12 やま利ビル301

電話番号：092-281-2000（平日9:30～17:30／土日祝日を除く）

メール：shigeki@rimo-trogen.com