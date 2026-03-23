Cambly、Spring Saleを開始 - 英語学習を始めるなら、今年いちばんお得なチャンス
オンライン英会話サービスを提供するCambly Inc.は、日本の学習者向けに「Spring Sale」を開始しました。本キャンペーンでは、ネイティブ講師との実践的な英会話レッスンを、期間限定で特別料金にて提供します。
本Spring Saleでは、1年プランが50%OFF、1レッスンあたり299円～で受講が可能です。
詳細を見る :
http://try.cambly.com/bestprice_jp?referralCode=spring26jpr&utm_id=200001326&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_spring_prtimes_pressrelease_utmid.200001326_OWN
今年いちばんお得なチャンスで、英語学習を次のステップへ
春は、新しいことを始めるのに最適なタイミングです。
仕事やキャリアのために英語力を高めたい方、海外とのコミュニケーションに自信を持ちたい方など、多くの学習者にとって「始める理由」が揃う季節でもあります。
Camblyでは、ネイティブ講師とのリアルな会話を通じて、英語を「勉強するもの」から「使えるスキル」へと変えていきます。
今回のSpring Saleは、「今年いちばんお得なチャンス」として、これまで迷っていた方が一歩踏み出すきっかけを提供します。
Camblyの特長
Camblyは、いつでも・どこでもネイティブ講師とつながれるオンライン英会話サービスです。
- 🗣️ マンツーマンまたは少人数でのリアルな英会話
- ⏱️ 24時間いつでも予約可能
- 自分の目的に合わせた柔軟な学習スタイル
また、学習スタイルに応じて2つのプランから選択できます：
- Private+：自分のペースで自由に会話を楽しみたい方向け
- Cambly Pro：体系的に学び、着実に上達したい方向け
- Small Groups：少人数で実践的に会話しながら学びたい方向け
どのプランでも、実践的なスピーキング力を効率的に伸ばすことができます。
キャンペーン概要
- 実施期間：2026年3月21日（土）～4月15日（水）
- 割引内容：
- - 12ヶ月プラン 50%OFF（最もお得）
- - 3ヶ月プラン 25%OFF
- 料金：1レッスンあたり 299円～
- 対象プラン：Private+ / Cambly Pro / Small Groups
詳細を見る :
http://try.cambly.com/bestprice_jp?referralCode=spring26jpr&utm_id=200001326&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_spring_prtimes_pressrelease_utmid.200001326_OWN
英語を「続ける」から「伸ばす」へ
英語力を伸ばすために重要なのは、「継続」と「実践」です。
Camblyでは、日常的に英語を話す環境を提供することで、自然に自信と流暢さを身につけることができます。
マンツーマンで集中的に学びたい方にも、少人数で会話の実践量を増やしたい方にも、Camblyはそれぞれに合った学び方を提供します。
今回のSpring Saleは、英語学習を始めたい方、そして次のレベルへ進みたい方にとって、最適なタイミングとなっています。
Cambly Inc. について
Cambly Inc.は、「CAMBLY」および「CAMBLY KIDS」を提供する、アメリカ・サンフランシスコ発のEdTech企業です。2012年の設立以来、世界150カ国以上の英語学習者を支援しており、現在は100名以上のスタッフがグローバルに在籍しています。
提供サービス：
Camblyは「会話の力で、英語学習をもっと身近に。」をミッションに、ネイティブスピーカーの講師と英語学習者を結びつけ、AI技術を活用したパーソナライズ学習で、効果的な英語習得をサポートしています。
Cambly Kidsは、お子さま向けのオンライン英会話プラットフォームです。ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンを通じて、一人ひとりの学習スタイルに合わせた柔軟なカリキュラムで、「楽しく続く英語習慣」を育みます。
会社概要：
◎ 会社名：Cambly Inc.
◎ 担当者名：日本マーケティングマネージャー 小川 葉子
◎ 公式サイト：https://www.cambly.com
◎ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先：jpcontact@cambly.com