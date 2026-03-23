Cambly、Spring Saleを開始 - 英語学習を始めるなら、今年いちばんお得なチャンス

Cambly, Inc.

オンライン英会話サービスを提供するCambly Inc.は、日本の学習者向けに「Spring Sale」を開始しました。本キャンペーンでは、ネイティブ講師との実践的な英会話レッスンを、期間限定で特別料金にて提供します。

本Spring Saleでは、1年プランが50%OFF、1レッスンあたり299円～で受講が可能です。

今年いちばんお得なチャンスで、英語学習を次のステップへ

詳細を見る :http://try.cambly.com/bestprice_jp?referralCode=spring26jpr&utm_id=200001326&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_spring_prtimes_pressrelease_utmid.200001326_OWN

春は、新しいことを始めるのに最適なタイミングです。

仕事やキャリアのために英語力を高めたい方、海外とのコミュニケーションに自信を持ちたい方など、多くの学習者にとって「始める理由」が揃う季節でもあります。

Camblyでは、ネイティブ講師とのリアルな会話を通じて、英語を「勉強するもの」から「使えるスキル」へと変えていきます。

今回のSpring Saleは、「今年いちばんお得なチャンス」として、これまで迷っていた方が一歩踏み出すきっかけを提供します。

Camblyの特長

Camblyは、いつでも・どこでもネイティブ講師とつながれるオンライン英会話サービスです。

- 🗣️ マンツーマンまたは少人数でのリアルな英会話- ⏱️ 24時間いつでも予約可能- 自分の目的に合わせた柔軟な学習スタイル

また、学習スタイルに応じて2つのプランから選択できます：

- Private+：自分のペースで自由に会話を楽しみたい方向け- Cambly Pro：体系的に学び、着実に上達したい方向け- Small Groups：少人数で実践的に会話しながら学びたい方向け

どのプランでも、実践的なスピーキング力を効率的に伸ばすことができます。

キャンペーン概要

英語を「続ける」から「伸ばす」へ

- 実施期間：2026年3月21日（土）～4月15日（水）- 割引内容：- - 12ヶ月プラン 50%OFF（最もお得）- - 3ヶ月プラン 25%OFF- 料金：1レッスンあたり 299円～- 対象プラン：Private+ / Cambly Pro / Small Groups詳細を見る :http://try.cambly.com/bestprice_jp?referralCode=spring26jpr&utm_id=200001326&utm_source=partnerships&utm_medium=prtimes_pressrelease&utm_campaign=JP_spring_prtimes_pressrelease_utmid.200001326_OWN

英語力を伸ばすために重要なのは、「継続」と「実践」です。

Camblyでは、日常的に英語を話す環境を提供することで、自然に自信と流暢さを身につけることができます。

マンツーマンで集中的に学びたい方にも、少人数で会話の実践量を増やしたい方にも、Camblyはそれぞれに合った学び方を提供します。

今回のSpring Saleは、英語学習を始めたい方、そして次のレベルへ進みたい方にとって、最適なタイミングとなっています。

Cambly Inc. について

Cambly Inc.は、「CAMBLY」および「CAMBLY KIDS」を提供する、アメリカ・サンフランシスコ発のEdTech企業です。2012年の設立以来、世界150カ国以上の英語学習者を支援しており、現在は100名以上のスタッフがグローバルに在籍しています。

提供サービス：

Camblyは「会話の力で、英語学習をもっと身近に。」をミッションに、ネイティブスピーカーの講師と英語学習者を結びつけ、AI技術を活用したパーソナライズ学習で、効果的な英語習得をサポートしています。

Cambly Kidsは、お子さま向けのオンライン英会話プラットフォームです。ネイティブ講師とのマンツーマンレッスンを通じて、一人ひとりの学習スタイルに合わせた柔軟なカリキュラムで、「楽しく続く英語習慣」を育みます。

会社概要：

◎ 会社名：Cambly Inc.

◎ 担当者名：日本マーケティングマネージャー 小川 葉子

◎ 公式サイト：https://www.cambly.com

◎ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先：jpcontact@cambly.com