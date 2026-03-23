【協定締結】一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会及びツリーベル株式会社が東京都足立区と災害時における支援協定を締結

写真拡大

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会

令和8年2月13日。一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会（岡山県岡山市）及びツリーベル株式会社（東京都足立区）は東京都足立区と「災害時における無人航空機（ドローン）を活用した支援協力に関する協定」を締結しました。


東京都23区の自治体とは初の締結となります。




【 協定締結の背景と目的】


近年、自然災害への迅速な初動対応が強く求められています。本協定は、足立区内において災害が発生した際に、状況把握や被害の拡大防止、さらには迅速な復旧・復興に貢献することを目的としています 。足立区に拠点を置く企業として、私たちが培ってきた無人航空機（ドローン）の技術を、いざという時の地域支援に最大限活かしてまいります 。



【協定概要】


次の事項について連携して取組んでまいります


(1)　ドローンによる足立区の被災状況の情報収集と状況計測及び調査


(2)　ドローンにより撮影した情報の足立区への提供


(3)　ドローンによる捜索


(4)　ドローンによる貨物の輸送



【協定締結の概要】


１　締結日　令和8年2月13日　協定締結


２　面談日　令和8年3月19日　区長との面談・意見交換


3　場　所　足立区役所


4　出席者


・一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会


代表理事　　森本　宏治　



・ツリーベル株式会社


代表取締役　鈴木　和子


　　　　　　鈴木　滋尚



・足立区


区長　　　　　近藤　弥生　　


危機管理部長　千ヶ崎　嘉彦


防災戦略課長　吉倉　亨


都市計画部長　真鍋　兼



【今後の活動について（予定）】


(1)　防災・災害対策に関すること


　・要救助者捜索訓練


　・物資輸送訓練



【企業概要】


一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会


１　所 在 地　　　岡山県岡山市東区政津２５５番地２


２　代 表 者　　　代表理事　森本　宏治


３　設　　立　　　平成２８年１０月


４　事業内容　　


　　・ドローンビジネス全般


　　・ドローンビジネスパイロットの育成及び連携


　　・ドローンビジネス飛行技術及び関連スキル取得のための講習会、検定を実施し資格の発行


　　・ドローンを活用したビジネスのスタートアップ及び発展の支援等


５　保有機体　　　約８０機超


６　連携協定の締結状況　


　　　静岡県御前崎市との災害協定（平成２９年８月）


　　　岡山県岡山市との災害協定　（令和４年１２月）


　　　千葉県勝浦市との災害協定　（令和６年３月）等


　　　ほか多数（足立区は10件目）


URL：https://www.drone-business.jp/



ツリーベル株式会社


１　所在地　　東京都足立区入谷7-7-26


２　代表者　　代表取締役　鈴木 和子


３　設　立　　令和5年12月


４　事業内容


　・ドローン事業


　・Secret Garage事業


　・ドローンによる撮影


　・ドローンスクール事業（国家資格、民間資格）


URL：https://treebell.tokyo.jp/




足立区ドローンパイロットチーム　A.F.S


足立区は区所員で構成するドローンチーム「足立フライングスクワール（A.F.S.）」を発足しています。


DBAおよびツリーベルは3月19日にA.F.Sチームとの意見交換を行いました。


今後はA.F.Sとの連携を図りながら訓練などを実施してまいります。



A.F.S


https://www.city.adachi.tokyo.jp/hisho/ku/kucho/20250507-mainichi.html




【本件に関するお問い合わせ・弊社との連携のご相談】


一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会


岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル4F


担当：森本


info@drone-business.jp