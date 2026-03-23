【協定締結】一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会及びツリーベル株式会社が東京都足立区と災害時における支援協定を締結
令和8年2月13日。一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会（岡山県岡山市）及びツリーベル株式会社（東京都足立区）は東京都足立区と「災害時における無人航空機（ドローン）を活用した支援協力に関する協定」を締結しました。
東京都23区の自治体とは初の締結となります。
【 協定締結の背景と目的】
近年、自然災害への迅速な初動対応が強く求められています。本協定は、足立区内において災害が発生した際に、状況把握や被害の拡大防止、さらには迅速な復旧・復興に貢献することを目的としています 。足立区に拠点を置く企業として、私たちが培ってきた無人航空機（ドローン）の技術を、いざという時の地域支援に最大限活かしてまいります 。
【協定概要】
次の事項について連携して取組んでまいります
(1) ドローンによる足立区の被災状況の情報収集と状況計測及び調査
(2) ドローンにより撮影した情報の足立区への提供
(3) ドローンによる捜索
(4) ドローンによる貨物の輸送
【協定締結の概要】
１ 締結日 令和8年2月13日 協定締結
２ 面談日 令和8年3月19日 区長との面談・意見交換
3 場 所 足立区役所
4 出席者
・一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会
代表理事 森本 宏治
・ツリーベル株式会社
代表取締役 鈴木 和子
鈴木 滋尚
・足立区
区長 近藤 弥生
危機管理部長 千ヶ崎 嘉彦
防災戦略課長 吉倉 亨
都市計画部長 真鍋 兼
【今後の活動について（予定）】
(1) 防災・災害対策に関すること
・要救助者捜索訓練
・物資輸送訓練
【企業概要】
一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会
１ 所 在 地 岡山県岡山市東区政津２５５番地２
２ 代 表 者 代表理事 森本 宏治
３ 設 立 平成２８年１０月
４ 事業内容
・ドローンビジネス全般
・ドローンビジネスパイロットの育成及び連携
・ドローンビジネス飛行技術及び関連スキル取得のための講習会、検定を実施し資格の発行
・ドローンを活用したビジネスのスタートアップ及び発展の支援等
５ 保有機体 約８０機超
６ 連携協定の締結状況
静岡県御前崎市との災害協定（平成２９年８月）
岡山県岡山市との災害協定 （令和４年１２月）
千葉県勝浦市との災害協定 （令和６年３月）等
ほか多数（足立区は10件目）
URL：https://www.drone-business.jp/
ツリーベル株式会社
１ 所在地 東京都足立区入谷7-7-26
２ 代表者 代表取締役 鈴木 和子
３ 設 立 令和5年12月
４ 事業内容
・ドローン事業
・Secret Garage事業
・ドローンによる撮影
・ドローンスクール事業（国家資格、民間資格）
URL：https://treebell.tokyo.jp/
足立区ドローンパイロットチーム A.F.S
足立区は区所員で構成するドローンチーム「足立フライングスクワール（A.F.S.）」を発足しています。
DBAおよびツリーベルは3月19日にA.F.Sチームとの意見交換を行いました。
今後はA.F.Sとの連携を図りながら訓練などを実施してまいります。
A.F.S
https://www.city.adachi.tokyo.jp/hisho/ku/kucho/20250507-mainichi.html
【本件に関するお問い合わせ・弊社との連携のご相談】
一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会
岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル4F
担当：森本
info@drone-business.jp