『ガールズ＆パンツァー 最終章』の描き下ろし デート私服ver. トレーディンググリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズ＆パンツァー 最終章』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズ＆パンツァー 最終章』の商品の受注を3月16日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/13,52,128,2012?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

ケイ、アンチョビ、カチューシャの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし デート私服ver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \600(税込), BOX \5,400(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし デート私服ver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \300(税込), BOX \3,000(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし デート私服ver. ケイ パーカー

シンプルなプルオーバータイプで、ルームウェアから外出着としてまで幅広くお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\7,700(税込)

サイズ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼描き下ろし デート私服ver. アンチョビ ジップパーカー

羽織りやすいジップアップタイプで、ルームウェアから外出着としてまで幅広くお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\8,800(税込)

サイズ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼描き下ろし デート私服ver. カチューシャ Tシャツ

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\5,500(税込)

サイズ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼描き下ろし デート私服ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし ケイ デート私服ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全3種（ケイ、アンチョビ、カチューシャ）

サイズ：本体：（約）27.4×13.5cm 台座：（約）8×8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし デート私服ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし ケイ デート私服ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,000(税込)

種類 ：全3種（ケイ、アンチョビ、カチューシャ）

サイズ：本体：（約）19.3×9.4cm 台座：（約）7.8×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ダージリン BIGジップトートバッグ

ダージリンをイメージしたモチーフをBIGなジップトートバッグに仕上げました。

厚みのある生地で、開け口にはジッパーがつき、大容量の収納に適しています。

イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\5,500(税込)

サイズ：（約）高さ35×幅62×底マチ部分16cm

素材 ：綿100％

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/13,52,128,2012?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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