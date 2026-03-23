『プリパラ』の描き下ろし 花まつりver. トレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『プリパラ』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『プリパラ』の商品の受注を3月16日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1757?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし 花まつりver. トレーディング Ani-Art アクリルスタンド

真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、真中のん、紫京院ひびきのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 真中らぁら 花まつりver. Ani-Art アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \913(税込), BOX \14,608(税込)

種類 ：全16種

サイズ：本体：（最大約）68×55mm 台座：（最大約）47×30mm 厚み：3mm

特典 ：本体：（約）69×47mm 台紙：（約）直径49mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 花まつりver. トレーディング Ani-Art アクリルコースター

真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、真中のん、紫京院ひびきのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルコースターに仕上げました。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 東堂シオン 花まつりver. Ani-Art アクリルコースター AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \913(税込), BOX \7,304(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）80×80mm 厚み：3mm 特典：（約）75×75mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 花まつりver. トレーディング Ani-Art アクリルステッカー

真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、真中のん、紫京院ひびきのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルステッカーに仕上げました。

アクリルプレートタイプのステッカーです。

通常のステッカーとは違い、立体感のあるデザインとなっております。

パソコンやスマートフォンなど、身近な持ち物などに貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 南みれぃ 花まつりver. Ani-Art アクリルステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \5,984(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）47×47mm 厚み：1mm 特典：（約）50×50mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 花まつりver. トレーディング Ani-Art アクリルキーホルダー

真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、真中のん、紫京院ひびきのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 真中のん 花まつりver. Ani-Art アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \5,984(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）62×40mm 厚み：3mm 特典：（約）62×41mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 花まつりver. トレーディング Ani-Art オーロラ缶バッジ

真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、真中のん、紫京院ひびきのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、オーロラ加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 紫京院ひびき 花まつりver. Ani-Art 75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \10,208(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 花まつりver. トレーディング Ani-Art イラストカード

真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、真中のん、紫京院ひびきのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 北条そふぃ 花まつりver. Ani-Art イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,928(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 花まつりver. トレーディング Ani-Art ポストカード

真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、真中のん、紫京院ひびきのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ポストカードに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ドロシー&レオナ 花まつりver. Ani-Art ポストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,928(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 花まつりver. Ani-Art BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 真中らぁら 花まつりver. Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。

真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、真中のん、紫京院ひびきのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（真中らぁら、南みれぃ、北条そふぃ、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、真中のん、紫京院ひびき）

サイズ：本体：（約）18.8×12.5cm 台座：（約）7.3×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1757?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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