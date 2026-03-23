累計出荷枚数2億枚突破*¹の「ザ・ダーマ」シートマスクが進化してリニューアル！48時間保湿持続*²、自らうるおい続ける肌へ。

株式会社クオリティファースト

株式会社クオリティファースト(本社: 東京都中央区、代表取締役:藤井 みづ穂) は、毎日お使いいただけるデイリーケアシートマスク「ザ・ダーマ」シリーズを2026年3月23日（月）にリニューアル新発売いたします。

肌にいいこと、ぎゅっとひとつに。

「ザ・ダーマ」が目指したのは、1枚でうるおいが続くシートマスク

累計出荷枚数2億枚突破*¹の毎日お使いいただけるデイリーケアシートマスク「ザ・ダーマ」シリーズがブランドロゴ、コンセプト、パッケージも新たに中身も進化してリニューアル。肌にいいことをぎゅっと1枚に入れ込む発想で、肌を構成するうるおい成分であるアミノ酸*³・PCA*⁴・セラミド*⁵を全方位に理想的なバランスで配合し、肌の土台*⁶を整えます。また、 たっぷりの美容液を抱え込む3層構造シートをはじめ、5つのフリー処方や厳選した国産素材を採用し、安心感と品質も追求。長時間うるおい、使い続けるほどゆらぎにくく美しい肌へ導きます。たった3分でお手入れ完了。

「ザ・ダーマ」シリーズ共通ポイント

POINT１. 48時間うるおいが持続する高保湿*⁷処方

99%超高純度*⁷グリセリン*⁸の大気中の水分を吸湿する特性「給水テクノロジー」に着目。さらに、グリセリン、トレハロース、尿素、セリンといった優れた保湿成分を閉じ込めた透明ヴェールから、内包された保湿成分を徐々に放出。さらにヒアルロン酸*⁸を200％*⁹にUPし長時間のうるおいを持続します。

POINT２. 本来のうるおう力を引き出し、自らうるおい続けることを考えた処方設計

肌を構成するうるおい成分である11種類のアミノ酸*³、PCA*⁴、6種類のセラミド*⁵の配合量をUPし、さらに、高濃度ナイアシンアミド*⁸とガラクトミセス培養液*⁸も配合。肌に元々存在する保湿成分を補うことで、高い保湿効果と高い浸透性で肌本来が持つ潤いやバリア機能にアプローチします。

POINT３. 3層構造の高*⁷浸透*¹⁰・高密着*⁷のセラムリッチシート

大容量シートマスクでありながら、シートの厚さや柔らかさだけでなく、高い密着性と多くの美容液を抱えられる保液性、そして肌へと成分をリリースするデリバリー力の高さまでとことん追求して設計した「セラムリッチシート」。肌当たりの柔らかい3層構造の高*⁷浸透*¹⁰・高密着*⁷シートは、これまでのシートよりも厚みが110%*⁹に、密着力はなんと137％*⁹にUPしております。さらに、シート1枚あたりの美容液含浸可能量も117%*¹¹にUPし、美容液を保持しながら、スムーズにお肌に運ぶ機能性を誇り、お肌に限界まで美容液を届けます。

POINT４. 3分でお手入れ完了

使用時間はたった3分。美容成分の配合バランスと濃度、シートの機能性にこだわり、肌への速時浸透*¹⁰と速時効果をとことん追求。3分でも十分な結果の時短ケアを叶えます。

POINT５. ５つのフリー処方

防腐剤フリー、アルコールフリー、合成着色料フリー、合成香料フリー、鉱物油フリー。

「ザ・ダーマ」シリーズラインナップ

ザ・ダーマ モイスト 30枚入ザ・ダーマ センシティブ 30枚入ザ・ダーマ ガラクトミセス 30枚入ザ・ダーマ VC100 30枚入ザ・ダーマ モイスト 7枚入ザ・ダーマ センシティブ 7枚入ザ・ダーマ ガラクトミセス 7枚入ザ・ダーマ VC100 7枚入■ザ・ダーマ モイスト 30枚入／1,760円（税込） 7枚入／495円（税込）

長時間*⁷高保湿*⁷ケア

肌を構成するキー成分であるアミノ酸*³、PCA*⁴、セラミド*⁵の配合量をアップし、さらに、高濃度*⁷ナイアシンアミド*⁸、ガラクトミセス培養液*⁸を配合し、肌のうるおいに必要な成分をこれ1枚にぎゅっと凝縮した高保湿*⁷シートマスク。

■ザ・ダーマ センシティブ 30枚入／1,870円（税込） 7枚入／528円（税込）

長時間*⁷保湿＋肌あれを防ぐ

肌あれが気になるゆらぎがちな肌のために進化した敏感肌用シートマスク。シリーズ共通の、肌を構成するうるおい成分と高濃度*⁷ナイアシンアミド*⁸、ガラクトミセス培養液*⁸に加え、高純度*⁷ティーツリー*¹²を新配合し、CICA成分*¹³の配合量も3倍*⁹にUP。さらに、グリチルリチン酸2K*⁸も配合し、ゆらぎがちな肌の土台*⁶を整え、乾燥や肌あれを徹底的に防ぎます。

■ザ・ダーマ ガラクトミセス 30枚入／1,870円（税込） 7枚入／528円（税込）

長時間*⁷保湿＋くすみ*¹⁴・キメケア

乾燥によるくすみ*¹⁴やにごりが気になる肌のために進化したくすみ*¹⁴・キメケア用シートマスク。シリーズ共通の、肌を構成するうるおい成分と高濃度*⁷ナイアシンアミド*⁸、配合量をUPしたガラクトミセス培養液*⁸に加え、くすみ*¹⁴をケアするナノペプチド*¹⁵を新配合。角質ケア成分*¹⁶も配合し、うるおいと透明感*¹⁷に満ちたくすみ*¹⁴、キメケア叶えます。

■ザ・ダーマ VC100 30枚入／1,870円（税込） 7枚入／528円（税込）

長時間*⁷保湿＋毛穴ケア*¹⁸

乾燥などによる毛穴の目立ちが気になる肌のために進化した毛穴ケア*¹⁸用シートマスク。シリーズ共通の、肌を構成するうるおい成分と高濃度*⁷ナイアシンアミド*⁸、ガラクトミセス培養液*⁸に加え、4種類の高濃度*⁷ビタミンC*¹⁹と新たにペプチド*²⁰を配合。毛穴目立ちのないうるおい美肌へ整えます。

新ブランドロゴ

ブランド名「ザ・ダーマ」の語源でもある「DERMATOROGY（ 皮膚科学）」に則り、科学感・研究感を想起させるモチーフとして「分子構造」の形状を活用。うるおいの雫を感じさせるフォルムで分子構造をデザインし、「長時間うるおい・ツヤが続く」というザ・ダーマ独自のベネフィットを直感的に表現。

■「ザ・ダーマ」シリーズとは

ブランド名の「ザ・ダーマ」は皮膚科学（ダーマトロジー）から由来して名づけたもの。毎日使い続けることを前提に、皮膚（肌）という視点から、肌に本当に必要な成分を厳選し、肌の底上げを強化することを目的に、開発されたシートマスクシリーズです。

*¹ 当社調べ。（2021/11 - 2025/11累計） *² 当社調べ。効果を保証するものではありません。 *³ アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン（全て保湿成分） *⁴ PＣＡ、ＰＣＡ-Ｎａ（全て保湿成分） *⁵ セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＧ、セラミドＡＰ、グルコシルセラミド（全て保湿成分） *⁶ 角質層のこと *⁷ クオリティファーストとして *⁸ 保湿成分 *⁹ 当社従来比 *¹⁰ 角質層まで *¹¹ 1枚あたり。当社従来比 *¹² ティーツリー葉油（保湿成分） *¹³ ツボクサエキス（保湿成分） *¹⁴ 乾燥によりくすんで見えるお肌に潤いを与え、明るい印象に導く *¹⁵ アセチルデカペプチド-３（保湿成分） *¹⁶ ラクトビオン酸（整肌成分） *¹⁷ 明るく透明感のあるお肌に整えること *¹⁸ 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかなお肌へ *¹⁹ パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na、リン酸アスコルビルＭｇ、アスコルビン酸、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸（全て整肌成分） *²⁰ パルミトイルトリペプチド-５（保湿成分）

＜ブランド公式＞

HP：https://q1st.jp

Instagram:https://www.instagram.com/q1st.jp/

【会社概要】

株式会社クオリティファースト

〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目10番1号 銀座グランディールビル6階

TEL:0120-963-190