日本最大の垣根式ぶどう畑「鶴沼」の物語を、農場長と味わう「春のテイスティングフライト＆美食の会」～北海道ワイン（株）直営店「おたるワインギャラリー」

北海道ワイン株式会社

北海道ワイン株式会社（本社：北海道小樽市）は、2026年4月25日（土）、北海道ワイン（株）本社に併設する直営店「おたるワインギャラリー」にて、特別イベント『春のテイスティングフライト＆美食の会』を開催いたします。

2026年4月25日（土）開催『春のテイスティングフライト＆美食の会』

一杯の前に、物語がある。をテーマに、北海道ワイン（株）直轄農場「鶴沼ワイナリー」齋藤農場長によるスペシャルトークとともに、農場の四季を描く4K映像をお楽しみいただきます。そして小樽を代表する和食と洋食の名店がこの日のためにコラボレーションした【特製二段重美食BOX】とともに、鶴沼のテロワールが育んだワインとのマリアージュを、心ゆくまでご堪能ください。1日2回、各20名様限定の特別なプログラム。静かな感動と贅沢な味わいに包まれる、特別なひとときをお届けします。

■イベントのポイント

1. 生産者から直接聞く「ぶどうの歩み」。

日本最大の垣根式ぶどう畑を熟知する齋藤農場長が、一年の歩みとワインへの想いを語ります。また、大迫力の4Kシアターでは、ぶどう畑の四季を五感で感じる没入体験をお楽しみいただき、ワインが生まれる背景を深く知るひとときをご提供します。

2. 地元小樽の名店による「コラボ美食BOX」。

小樽の鮨と季節料理の名店「に志づ可」と、人気イタリアンレストラン「オステリア・イル・ぴあっと・ヌォーボ」の両店がこの日のために作り上げた、和洋折衷の【特製二段重美食BOX】。それぞれの料理に合わせた北海道ワインとのマリアージュ。小樽の「和」と「洋」、そして「ワイン」が奏でるハーモニーを、どうぞ心ゆくまでご堪能ください。※当日シェフの来場はございません。

3. 厳選のテイスティング

「鶴沼シリーズ」に加え、通常は手に入らない貴重な非売品のヴィンテージワインも特別にご提供いたします。

北海道ワイン株式会社 直轄農場「鶴沼ワイナリー」 齋藤浩司農場長

イベント概要

開催日：2026年4月25日（土）

開催時間：

【第1部】集合10:00 / 解散14:00予定

【第2部】集合16:00 / 解散20:00予定

会場：おたるワインギャラリー（北海道小樽市朝里川温泉1丁目130番地 北海道ワイン(株)併設施設）

参加費：13,200円（税込）

定員：各部 20名様

無料送迎タクシー付：

【往路：集合場所】 JR南小樽駅前 【復路：降車場所】 JR南小樽駅 、 JR小樽駅

※自家用車等で直接会場へお越しの場合は、ご予約時にお知らせください。

■ お申し込み方法

本プログラムは完全事前予約制です。

各部定員（20名様）に達し次第、受付を終了させていただきます。

お申し込み手順：

下記リンク先より、ご希望の時間帯（1日2回開催）を選択してお申し込みください。

＊リンク先「北海道ワイン ワイナリーツアー予約専用サイト」（外部サイト「リザエン」）



【スマートフォンの方】 QRコードを読み取り、リンク先の予約専用サイトにてお申し込みください。

【第1部】集合10:00 / 解散14:00予定【第2部】集合16:00 / 解散20:00予定

【パソコン・タブレットの方】ご希望の時間帯をタップ（クリック）して、リンク先の予約専用サイトにてお申し込みください。

【第1部】集合10:00 / 解散(https://hokkaidowine.rsvsys.jp/reservations/subject/9494)14:00予定(https://hokkaidowine.rsvsys.jp/reservations/subject/9494)

【第2部】集合16:00 / 解散(https://hokkaidowine.rsvsys.jp/reservations/subject/9495)20:00予定(https://hokkaidowine.rsvsys.jp/reservations/subject/9495)

【北海道ワイン 公式サイト内Newsページ】掲載記事内にあるリンク先からもお申込みが可能です。

「春のテイスティングフライト＆美食の会」のご案内(https://www.hokkaidowine.com/news/2026tastingflight/)

■お問い合わせ

電話お問合せ先：北海道ワイン（株）直営店「 おたるワインギャラリー」

TEL：0134-34-2187

営業時間：9:00～17:00

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※当日は多種のワインをご用意しております。それぞれの個性を少しずつ、ご自身のペースで。体調に十分ご留意のうえ、お楽しみください。

＜お酒は20歳から＞