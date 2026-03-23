【無料開催】「インパクト企業価値戦略オンラインセミナー 第2回」3月25日（水）開催 - ESGを“報告”で終わらせず、企業価値につなげる実践視点を解説！

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ（代表パートナー：熊沢拓）は、2026年3月25日（水）12:00～12:45に、無料オンラインセミナー「インパクト企業価値戦略オンラインセミナー 第2回」を開催いたします。

本セミナーでは、ESGやサステナビリティの取り組みを、単なる開示・報告にとどめず、いかに財務成果や企業価値向上へ接続するかをテーマに解説します。

セミナーお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4937439/view

近年、多くの企業で統合報告書やTCFD、TNFD、人的資本開示などの取り組みが進んでいます。一方で、現場では

「開示はしているが経営判断に組み込まれていない」

「サステナビリティ部門と財務・経営企画部門の接続が弱い」

「良いことをしているのに、資本市場から十分に評価されない」

といった課題も少なくありません。

本セミナーでは、こうした課題に対して、非財務資本を財務価値へ翻訳し、企業価値ストーリーとして伝える視点を提示します。

ESG対応をコストや説明責任で終わらせるのではなく、競争優位、新規収益、高付加価値化、PBR改善、投資家対話の強化につなげる考え方を、実務に即してお伝えします。

本セミナーでわかること

1．なぜESGが“報告”で終わってしまうのか

多くの企業で、財務情報と非財務情報が分断されており、サステナビリティ施策が経営判断や投資判断に十分に組み込まれていません。

本セミナーでは、開示が「作業」になりやすい構造と、その背景にある組織上・思考上の課題を整理します。

2．先進企業は何を変えているのか

先進企業は、ESGを単なる対応項目としてではなく、競争優位や新市場創造につながる戦略テーマとして扱っています。

社会課題対応を収益機会や事業ポートフォリオ転換につなげる考え方を紹介します。

3．非財務→財務→企業価値のロジックをどうつくるか

人材、技術、ブランド、顧客基盤、サプライチェーンなどの無形資産を、どのように売上成長率、利益率、資産効率、資本効率に接続するか。

さらに、それをPBR・PER・企業価値へと翻訳する基本ロジックを解説します。

4．日本企業にとって何が重要か

統合報告書、中期経営計画、資本市場対話を一貫した企業価値ストーリーとして設計することが、今後ますます重要になります。



本セミナーでは、日本企業が陥りやすい「良いことをしているのに評価されない」構造からどう脱却するかを考えます。

日本企業にとっての意味 ESG対応を“コスト”から“成長投資”へ変える

日本企業では、ESGが規制対応・開示対応として扱われがちです。

しかし本来は、顧客選好、人材獲得、価格プレミアム、新市場創造、資本市場評価につながる経営テーマです。

本セミナーでは、その転換視点を整理します。

セミナーお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4937439/view

こんな方におすすめ

・経営企画部門の方

・サステナビリティ推進部門の方

・IR・広報・統合報告担当者の方

・財務・FP&A担当者の方

・事業戦略・新規事業担当者の方

・ESGを企業価値向上に結びつけたい経営者・役員の方

開催概要

イベント名

インパクト企業価値戦略オンラインセミナー 第2回

日時

2026年3月25日（水）12:00～12:45

会場

オンライン開催（zoom）

参加費

無料

申込方法

下記 Peatixよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4937439/view

登壇者

熊沢 拓

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 代表パートナー

証券アナリスト

桜美林大学大学院 サステナビリティプログラム講師

インパクト評価・企業価値分析の専門家として、ESGと企業価値を統合する戦略支援を行う。

企業の非財務価値を財務・企業価値へ接続するロジック設計や、統合報告書・中期経営計画・投資家対話の高度化支援に取り組んでいる。

鶴田 信夫

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ ESGコンサルティング部

東京大学法学部卒業。

郵政省、日本郵政公社、郵便事業株式会社、日本郵便株式会社、日本郵政株式会社執行役としてIR・サステナビリティ領域を担当。令和5年に退職後、現在は同社から業務委託を受ける。

株式会社エビリー 監査役。

CFP（認定ファイナンシャル・プランナー）、CMA（日本証券アナリスト協会認定アナリスト）、キャリアコンサルタント。

開催の背景

企業を取り巻く環境は大きく変化しており、サステナビリティ情報の開示は年々高度化しています。

しかし、情報開示が充実しても、それが企業価値向上の説明や経営判断に十分につながっていないケースは少なくありません。

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチは、こうした課題に対し、「非財務→財務→企業価値」の因果関係を整理し、企業の価値創造ストーリーを再設計する必要があると考えています。

本セミナーは、その考え方を実務の視点から共有し、日本企業の経営高度化と資本市場対話の進化に貢献することを目的としています。

会社概要

会社名

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

事業内容

企業価値向上に向けたインパクト評価、ESG・サステナビリティ戦略支援、統合報告書・価値創造ストーリー設計支援 等

お問い合わせ先

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

お問い合わせはPeatixまたは当社窓口までお願いいたします。

セミナーお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4937439/view