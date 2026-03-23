広告動画は「外注」から「内製」へ　ーーPowerPointと生成AIで実現する、企業向け動画内製化研修「アドメイカー」提供開始ーー

株式会社アガロ

株式会社アガロ（代表取締役：芝田美佳／東京都港区）は、広告動画の制作プロセスを人材育成に応用した、企業向け実践型研修プログラム「アドメイカー（広告動画内製化・実践研修）」の提供を開始しました。

本プログラムは、販促・営業・商品企画など、動画制作を本業としない社員が、自社の商品・サービスを伝える動画を自ら企画・制作できるようになることを目的とした研修です。

動画活用が進む一方、現場では「内製化の壁」が課題に

Webサイト、SNS、営業資料、展示会、商談、採用活動など、企業が動画を活用する場面は年々増えています。

一方で現場からは、

・外注コストや制作期間の長さ、進行管理の負担が大きい

・修正のたびにスピードが落ちる

・ノウハウが社内に蓄積されない

といった課題の声も多く聞かれます。

「簡単な動画なら自社で作りたい」と考える企業は増えていますが、

実際には 「何をどう伝えればいいのか分からない」「これで良いのか判断できない」 という壁に直面し、内製化が進まないケースも少なくありません。

広告制作の“考え方”を学びながら、動画を完成させる研修

「アドメイカー」は、広告会社が行ってきた

「誰に・何を・どう伝えるか」という思考プロセスを、

企業研修として再構成したプログラムです。

研修では、以下をワーク形式で実践します。

・商品・サービスの特徴を整理

・顧客にとっての価値やメリットに翻訳

・ストーリーとして構成

・実際に動画を制作・完成

単なる座学ではなく、研修の中で動画が完成することが特徴です。

PowerPointと生成AIを活用、研修後も再現できる設計

制作に使用するツールは、

・コピー作成：Windows環境に搭載された生成AI Copilot

・動画制作：PowerPoint

と、多くの企業ですでに導入・利用されているツールのみ。

特別なソフトや専門スキルを前提としないため、研修後も現場で同じ手法を継続して活用できます。

高度な編集技術を学ぶことよりも、

「伝える内容を整理し、形にする力」を身につけることを重視しています。

大手通信グループで実践、満足度・実務有用性ともに100％評価

本プログラムは、大手通信グループ企業において実際に導入され、

マーケティング・営業・商品企画担当者が、自社ソリューションを紹介する動画を制作しました。

参加者たちが作成した動画は、

・商品・ソリューション説明資料

・商談資料

・イベント・展示施設での紹介映像

として活用が始まっています。

参加者アンケートでは、

研修満足度および仕事への関連性・実務有用性のいずれも100％が最高評価を獲得。

「研修で終わらず、そのまま業務に使えた」「自分たちで回せるイメージが持てた」

「考え方の整理ができ、商談など他の業務にも応用した」といった声が寄せられています。

講師は広告の現場と教育の現場を知るプロフェッショナル

講師を務めるのは、第一線で広告制作に携わる現役のコピーライターおよび映像ディレクター。

大学での教育経験も持ち、実務と教育の両面から、

・なぜそう考えるのか

・どうすれば再現できるのか

を丁寧に言語化しながら指導します。

開発責任者プロフィール

芝田 美佳（しばた・みか）

株式会社アガロ 代表取締役／人才育成プロデューサー

東北新社、博報堂、ニコングループにて広告・映像領域のプロデュース業務に従事。テレビCM・映像施策などの実務経験を活かし、広告制作プロセスを人材育成に応用した研修プログラムの開発・提供を行っている。

販促・営業・人材育成を横断する研修として

「アドメイカー」は、広告部門に限らず、

・営業力の強化

・販促コンテンツの内製化

・人材育成・スキルの底上げ

といった目的でも導入可能な研修です。

動画内製化を通じて、

自社の価値を自分たちの言葉で伝えられる人材・組織づくりを支援します。

【会社概要】

株式会社アガロ

代表取締役／人才育成プロデューサー：芝田美佳

所在地：東京都港区北青山2-12-8 BIZ SMART 青山 1階

TEL：03-6869-8295

URL：https://www.agaro.co.jp/

E-mail：info@agaro.co.jp

事業内容：

・クリエイティブ研修・人材育成プログラムの企画・運営

・広告動画制作プロセスを活用した組織開発支援 ほか