全国シェア9割の“食べられる花”の街から--母の日限定500セット、モダン和菓子『カーネーションボックス』発売

株式会社お亀堂

母の日の定番といえばカーネーション。

その“食べられるカーネーション”が、全国の約9割を生産している街があることをご存じでしょうか。

愛知県豊橋市--エディブルフラワー（食用花）全国シェア約90％を誇る日本一の産地です。

創業70年以上の老舗和菓子店

株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、この地元資源を活かした母の日限定上生菓子

『カーネーションボックス』を限定500セットで発売いたします。

販売は2026年4月15日より公式ECにて開始。

数量限定のため、無くなり次第終了となります。

テーマは、

「輝き続ける、かっこいい母へ。」

花を“贈る”から、花を“味わう”へ。

豊橋から、新しい母の日ギフトの提案です。

▼公式サイト：https://okamedo.jp/

▼商品ページ：https://okamedo.jp/online-shop/

■ なぜ“食べられる花”なのか

近年、写真映えする料理やスイーツとともに注目を集めるエディブルフラワー。

しかし、全国シェア9割を誇る豊橋市においても、その事実は十分に知られているとは言えません。

「地元にもっと誇りを持てる商品をつくりたい。」

その想いから誕生したのが本商品です。

地元花生産者と老舗和菓子店が連携し、

地域資源を“贈り物”へと昇華。

単なる母の日商品ではなく、

地域共創型プロジェクトでもあります。

■ 限定500セットという希少性

本商品は、花の仕入れ・職人の手作業工程の関係上、500セット限定生産。

錦玉羹に花を閉じ込める作業は一輪ずつ手作業。

大量生産はできません。

だからこそ生まれる、特別感。

「母の日に、本当に特別な一箱を。」

その想いを数量限定という形で表現しました。

■ モノトーン×カーネーションの革新デザイン

従来の“可愛らしい母の日和菓子”とは一線を画す、

黒と白を基調にしたモダンデザイン。

赤とピンクのカーネーションが映える、スタイリッシュな構成です。

【カーネーション（輪 -RIN-）】

透明な錦玉羹に、豊橋産カーネーションを一輪ずつ咲かせるように閉じ込めました。

下層には、備長炭で黒く染めた浮島（チョコレート蒸しカステラ）。

ミルクチョコレートを贅沢に使用し、ガトーショコラのように濃厚でしっとり。

黒×透明×金箔×花。

凛とした美しさと、チョコのコク、花の華やかな香りが調和します。

【カーネーション（舞 -MAI-）】

花びらを散らした錦玉羹で、自家製ホワイトチョコレートを練り込んだ白餡を巻き上げました。

白×赤のコントラストに金箔を添え、華やかさを演出。

ホワイトチョコのまろやかな甘みと、花のやわらかな香りが溶け合います。

■ 女性和菓子職人の感性

本商品は、女性和菓子職人の感性から生まれました。

「母は、優しいだけでなく、強く、かっこいい存在。」

甘すぎないモノトーン構成は、そんな母像の表現。

目で感じ、香りで楽しみ、味わって感動する。

五感で味わう和菓子です。

■ 代表コメント

代表取締役・森貴比古氏は語ります。

「地元豊橋は、全国シェア9割のエディブルフラワー産地です。

この事実をもっと誇りに思える商品を作りたかった。

母の日を通じて、地元の力を全国へ届けたい。」

【商品概要】

商品名：カーネーションボックス

内容：6個入り／3個入り

価格：

6個 3,850円/3個 1,950円

販売期間：

EC：2025年4月15日～5月11日

店頭：2025年5月6日～5月11日

販売場所：公式EC／東三河のお亀堂直営各店

公式サイト：https://okamedo.jp/

商品ページ：https://okamedo.jp/online-shop/

※数量限定のため無くなり次第終了

【お亀堂について】

いつの時代も私たちお亀堂は「挑戦」と「革新」を続け

かけがえのない日本の和菓子文化の発展を先導します

お亀堂は愛知県三河地域で70年以上の永きにわたりご愛顧頂いている老舗和菓子店です。四季折々の和菓子は慶弔からおやつ、お土産に至るまで幅広く取り揃えております。また、おむすびや、甘味茶屋などを営んでおります。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

HP：https://okamedo.jp/

SNSアカウント Twitter：https://twitter.com/okamedo_jp

Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/