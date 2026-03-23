全国シェア9割の“食べられる花”の街から--母の日限定500セット、モダン和菓子『カーネーションボックス』発売
母の日の定番といえばカーネーション。
その“食べられるカーネーション”が、全国の約9割を生産している街があることをご存じでしょうか。
愛知県豊橋市--エディブルフラワー（食用花）全国シェア約90％を誇る日本一の産地です。
創業70年以上の老舗和菓子店
株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、この地元資源を活かした母の日限定上生菓子
『カーネーションボックス』を限定500セットで発売いたします。
販売は2026年4月15日より公式ECにて開始。
数量限定のため、無くなり次第終了となります。
テーマは、
「輝き続ける、かっこいい母へ。」
花を“贈る”から、花を“味わう”へ。
豊橋から、新しい母の日ギフトの提案です。
▼公式サイト：https://okamedo.jp/
▼商品ページ：https://okamedo.jp/online-shop/
■ なぜ“食べられる花”なのか
近年、写真映えする料理やスイーツとともに注目を集めるエディブルフラワー。
しかし、全国シェア9割を誇る豊橋市においても、その事実は十分に知られているとは言えません。
「地元にもっと誇りを持てる商品をつくりたい。」
その想いから誕生したのが本商品です。
地元花生産者と老舗和菓子店が連携し、
地域資源を“贈り物”へと昇華。
単なる母の日商品ではなく、
地域共創型プロジェクトでもあります。
■ 限定500セットという希少性
本商品は、花の仕入れ・職人の手作業工程の関係上、500セット限定生産。
錦玉羹に花を閉じ込める作業は一輪ずつ手作業。
大量生産はできません。
だからこそ生まれる、特別感。
「母の日に、本当に特別な一箱を。」
その想いを数量限定という形で表現しました。
■ モノトーン×カーネーションの革新デザイン
従来の“可愛らしい母の日和菓子”とは一線を画す、
黒と白を基調にしたモダンデザイン。
赤とピンクのカーネーションが映える、スタイリッシュな構成です。
【カーネーション（輪 -RIN-）】
透明な錦玉羹に、豊橋産カーネーションを一輪ずつ咲かせるように閉じ込めました。
下層には、備長炭で黒く染めた浮島（チョコレート蒸しカステラ）。
ミルクチョコレートを贅沢に使用し、ガトーショコラのように濃厚でしっとり。
黒×透明×金箔×花。
凛とした美しさと、チョコのコク、花の華やかな香りが調和します。
【カーネーション（舞 -MAI-）】
花びらを散らした錦玉羹で、自家製ホワイトチョコレートを練り込んだ白餡を巻き上げました。
白×赤のコントラストに金箔を添え、華やかさを演出。
ホワイトチョコのまろやかな甘みと、花のやわらかな香りが溶け合います。
■ 女性和菓子職人の感性
本商品は、女性和菓子職人の感性から生まれました。
「母は、優しいだけでなく、強く、かっこいい存在。」
甘すぎないモノトーン構成は、そんな母像の表現。
目で感じ、香りで楽しみ、味わって感動する。
五感で味わう和菓子です。
■ 代表コメント
代表取締役・森貴比古氏は語ります。
「地元豊橋は、全国シェア9割のエディブルフラワー産地です。
この事実をもっと誇りに思える商品を作りたかった。
母の日を通じて、地元の力を全国へ届けたい。」
【商品概要】
商品名：カーネーションボックス
内容：6個入り／3個入り
価格：
6個 3,850円/3個 1,950円
販売期間：
EC：2025年4月15日～5月11日
店頭：2025年5月6日～5月11日
販売場所：公式EC／東三河のお亀堂直営各店
公式サイト：https://okamedo.jp/
商品ページ：https://okamedo.jp/online-shop/
※数量限定のため無くなり次第終了
【お亀堂について】
いつの時代も私たちお亀堂は「挑戦」と「革新」を続け
かけがえのない日本の和菓子文化の発展を先導します
お亀堂は愛知県三河地域で70年以上の永きにわたりご愛顧頂いている老舗和菓子店です。四季折々の和菓子は慶弔からおやつ、お土産に至るまで幅広く取り揃えております。また、おむすびや、甘味茶屋などを営んでおります。
【会社概要】
株式会社お亀堂
所在地：愛知県豊橋市南小池町164
代表取締役：森貴比古
HP：https://okamedo.jp/
SNSアカウント Twitter：https://twitter.com/okamedo_jp
Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/