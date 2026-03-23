プロ向けブランドLOWBAL Professionalより、8つの機能を搭載した「Deeplex」が3月23日(月)よりリニューアル＆新製品発売

株式会社LOWBAL

美容室専売製品ブランド「LOWBAL Professional」を展開する株式会社LOWBAL（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：山崎健吾）は、従来の処理剤が抱えていた「用途ごとの細分化によるコスト増と工程の複雑化」という現場の課題を解消するため、酸系とケラチン系のアプローチを融合させた独自処理システム「Deeplex system(TM)︎」を新たに開発しました。「8つの多機能トータルケア」を処理剤シリーズ「Deeplex」へ実装し、サロンの生産性とヘアデザインのクオリティを飛躍的に高めるべくリニューアルいたします。

目次

◼︎ LOWBAL Professionalとは

◼︎ 開発背景

◼︎ 製品ラインナップ

◼︎ 製品の特徴

◼︎ 会社概要

LOWBAL Professionalとは

LOWBAL Professionalは、当社が運営する美容師向けヘアカラー教育オンラインスクール「HAIR COLOR ACADEMY」のコミュニティ内で生まれた美容師様の課題感や悩みを解消するために立ち上げたプロ向け美容商材ブランドです。

現場の美容師目線で作るアイテムは販売開始から製品累計売上点数は104万点を突破し、2026年3月19日時点でLOWBAL Professional公式SNSの合計フォロワー数は16万人超、Instagramのリール動画総再生回数は約1720万回再生と、全国の美容師様に大変ご好評いただいております。

開発背景

2024年7月に発売した「Deeplex」は、独自の処理システム「Deeplex system(TM)」を搭載した新時代の処理剤シリーズとして多くの美容師様から高い評価をいただきました。

しかし近年、ハイトーンカラーや日常的なアイロン使用の定着により、お客様の髪のダメージ履歴は複雑化しています。現場からは、従来のケアに加えて「熱ダメージ」「褪色」「ダメージによるうねり」など、複合的なお悩みへの対応を求める声が数多く寄せられていました。

一方で、これら多様なニーズに応えようと処理剤の用途が細分化された結果、美容室の現場の負担が増加しています。当社が実施した調査では、54%の美容師様が「処理剤の使いこなしが難しい」と回答。さらに、別の設問で、具体的な負担について調査したところ、「コストの増加（56%）」や「工程の多さによる時間の圧迫（16%）」が切実な課題として浮き彫りになりました。

この「お客様の髪の複雑化」と「現場の負担増加」という現場の課題を解決するため、Deeplexは従来の5機能（補修・保湿・疎水化・架橋・キレート効果）に、「熱ケア」「褪色防止」「ダメージうねりケア」を追加し、『8つの多機能トータルケア』へと進化しました。これにより、細分化された処理剤を揃えることによるコスト増を防ぎ、現場での迷いのないシンプルな工程を実現しています。

さらに3種のトリートメント、ヘアミスト、ヘアマスクを拡充し、一人ひとりの理想の質感に応えるパーソナライズケアを可能にしました。

調査名：処理剤に関する調査調査対象：全国の美容師 100名調査方法：Instagramストーリーによるアンケート（公式アカウント使用）調査期間：2026年2月25日～2月26日実施機関：株式会社LOWBAL（自社調査）

ラインナップ

D.EMULSION

髪の芯までダメージをケアし、なめらかな美髪へ導くPLEXクリーム

内容量：1,000g

D.LIQUID

薬剤ダメージから髪を守り、うるおいのある美髪へ導くPLEXジェルリキッド

内容量：1,000mL

D.PROTECT

15種類の天然成分を配合した、薬剤から地肌を守るプロテクトクリーム

内容量：400mL

Deeplex Shampoo

洗うたびダメージをケアし、うるおいのある美髪へ導くPLEXシャンプー

内容量：250mL／500mL／1,000mL

希望小売価格：3,630円（税込）／6,050円（税込）／10,890円（税込）

Deeplex Treatment Moist

髪の芯までダメージをケアし、しっとりまとまる美髪へ導くPLEXトリートメント

内容量：200g／480g／1,000g

希望小売価格：3,630円（税込）／6,050円（税込）／10,890円（税込）

Deeplex Treatment Smooth

髪の芯までダメージをケアし、サラサラの指通りへ導くPLEXトリートメント

内容量：200g／480g／1,000g

希望小売価格：3,630円（税込）／6,050円（税込）／10,890円（税込）

Deeplex Treatment Bounce

髪の芯までダメージをケアし、ハリ・コシのある美髪へ導くPLEXトリートメント

内容量：200g／480g／1,000g

希望小売価格：3,630円（税込）／6,050円（税込）／10,890円（税込）

Deeplex Premium Mask

髪の芯までダメージをケアし、なめらかな美髪へ導くPLEXヘアマスク

内容量：200g

希望小売価格：5,500円（税込）

Deeplex Oil

熱ダメージから髪を守り、ツヤとまとまりのある美髪へ導くPLEXオイル

内容量：80mL

希望小売価格：4,950円（税込）

Deeplex Milk

髪にうるおいを与え、まとまりのある美髪へ導くPLEXミルク

内容量：100g

希望小売価格：4,400円（税込）

Deeplex Mist

髪にうるおいを与え、軽やかな指通りの美髪へ導くPLEXミスト

内容量：200mL

希望小売価格：4,400円（税込）

発売日：2026年3月23日(月)

購入方法：LOWBAL Professional Storeまたは取扱い代理店様よりご購入いただけます。（美容室専売品）

Deeplexの特徴

◼️ 毛髪表面から深部まで濃密ケアするDeeplex system(TM)︎

Deeplex system(TM) がハイダメージ毛のあらゆるお悩みの原因にアプローチ。

8つの機能、補修・架橋・保湿・キレート・疎水化・熱ケア・褪色防止・ダメージうねりケアを行うことで、毛髪深部から表面までを濃密ケア。薬剤施術で傷む前の、理想の髪の状態に近づけます。

進化した8つの機能と特徴成分

LOWBAL Professionalについて

THE NEW STANDARD

サロンワークの最適化を支援する美容室専売製品ブランド

URL：https://intelligence.lowbal.co.jp/

公式LINE：https://lin.ee/FKorCik

公式Instagram：https://www.instagram.com/lowbal_professional/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lowbal.professional

LOWBAL ONLINE STORE

株式会社LOWBALの製品を取り扱う、プロ向け美容商材オンラインストアです。

URL：https://www.lowbal.store/

会社概要

会社名：株式会社LOWBAL

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-1

代表者：代表取締役 山崎健吾

設立日：2021年10月29日

資本金：20,000,000円

事業内容：美容室専売製品ブランド「LOWBAL Professional」の製造販売、美容師向けヘアカラー特化オンラインスクール「HAIR COLOR ACADEMY」の運営