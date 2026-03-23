静岡県御前崎市教育委員会と「熱中症対策及びSDGｓ教育の推進に向けた協定」を締結

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：本多 均、以下当社）は、2026年2月16日（月）に静岡県御前崎市教育委員会（教育長：吉村 紳治郎）と「熱中症対策及びSDGｓ教育の推進に向けた協定」を締結したことをお知らせいたします。

▲（右より）御前崎市教育委員会 教育長 吉村 紳治郎様、ウォータースタンド株式会社取締役東海支社長 福嶋 友宣

■協定の概要

本協定は、御前崎市教育委員会と当社が連携し、学校現場での熱中症対策とSDGs教育の一層の推進を通じて、児童生徒の健康維持・増進を図る目的で締結したものです。

ペットボトル等の使い捨てプラスチック使用抑制を促し、地球温暖化・環境問題を学ぶ機会を創出するとともに環境教育・学習機会の充実、SDGs達成に向けた取り組みの推進、マイボトル普及促進等を柱に協力します。御前崎市教育委員会が学校との調整・周知を担い、当社は浄水型ウォーターサーバーの提供や環境教育の知見で支援します。

次世代の環境意識と健康意識の醸成を通じ、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

■御前崎市教育委員会 教育長 吉村 紳治郎様コメント

御前崎市の学校現場でも気候変動等に対応する熱中症対策が求められ、学校施設整備として市内全校の普通教室・特別教室に空調整備が完了しました。

ウォータースタンド株式会社との給水機設置にかかる協定締結により、熱中症対策としての水分補給ができる環境が整備されました。これは学校現場にとって大変大切な適応策であり、深く感謝申し上げるとともに今後の相互協力関係に期待しています。

■御前崎市との取り組みについて

御前崎市と当社は、2024年3月21日に「SDGs×ゼロカーボンシティ実現に向けたプラスチックごみ削減に関する協定」を締結しました。同協定の下、御前崎市と当社は、マイボトル用給水機の活用や使い捨てプラスチック製品の使用抑制およびプラスチックごみの削減推進の啓発事業の実施などを通じて、ライフスタイルの変革を呼び掛け、温室効果ガスの削減や環境汚染の防止などを推進しています。

＜御前崎マイボトルプロジェクト＞

https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/energy/kankyo/shisaku/sustainable/10452.html

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、御前崎市教育委員会を含め全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症などの被害・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

当社の取組の事例掲載・受賞・補助事業への採択一覧

・公益財団法人さいたま市産業創造財団 デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

・かわさきSDGs大賞2023 特別賞「川崎市地球温暖化防止活動推進センター賞」

・令和４年度彩の国埼玉環境大賞「優秀賞」

・脱炭素チャレンジカップ2022 「オルタナ最優秀ストーリー賞」

・令和3年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」受賞

・2021年度日本子育て支援大賞

・農林水産省・消費者庁・環境省連携 サステナアワード2020 伝えたい日本の"サステナブル"

サステナアワードルーキー賞

・経済産業省関東経済産業局 中小企業のSDGs取組事例

・国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動適応情報プラットフォーム

■自治体との協定締結実績一覧

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国69拠点 2026年2月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d45090-229-2a44b5823cea2860b681a18c8ef5bf0d.pdf