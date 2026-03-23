累計80万部突破！『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』東急線渋谷駅で《食欲の春♪ポスター》掲出中!!
株式会社白泉社
「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」(C)まるよのかもめ／白泉社
「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」(C)まるよのかもめ／白泉社
「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」(C)まるよのかもめ／白泉社
ヤングアニマルコミックス「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」3巻（まるよのかもめ）
『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』第3巻
累計80万部突破記念！ 東急東横線＆東急田園都市線 渋谷駅にポスター掲出中!!
『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』が累計80万部突破したのを祝って、食欲の春にぴったりなポスターを掲出中!! この春カロリーとっていこ♪
「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」(C)まるよのかもめ／白泉社
「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」(C)まるよのかもめ／白泉社
「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」(C)まるよのかもめ／白泉社
※駅構内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。
※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※運行情報に関するお問い合わせにはお答えできません。
【『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』東急線渋谷駅】
掲出路線：東急東横線＆東急田園都市線
掲出場所：
東急東横線渋谷駅Ｂ2Ｆ宮益坂東改札出てすぐ
東急田園都市線渋谷駅Ｂ2Ｆハチ公改札出てすぐ
掲出期間：2026/3/23(月)～3/29(日)まで
お問い合わせ先：data@hakusensha.co.jp
『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』１～３巻 絶賛発売中!!
ヤングアニマルコミックス「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」3巻（まるよのかもめ）
『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』第3巻
■著者名： まるよのかもめ
■ISBNコード：9784592160335
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■発売日：2025.11.28
《コミックス限定・描き下ろしエピソード》も収録!!!
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