累計80万部突破！『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』東急線渋谷駅で《食欲の春♪ポスター》掲出中!!

累計80万部突破記念！ 東急東横線＆東急田園都市線 渋谷駅にポスター掲出中!!

株式会社白泉社

『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』が累計80万部突破したのを祝って、食欲の春にぴったりなポスターを掲出中!! この春カロリーとっていこ♪

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」(C)まるよのかもめ／白泉社「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」(C)まるよのかもめ／白泉社

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」(C)まるよのかもめ／白泉社

※駅構内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行情報に関するお問い合わせにはお答えできません。

【『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』東急線渋谷駅】

掲出路線：東急東横線＆東急田園都市線

掲出場所：

東急東横線渋谷駅Ｂ2Ｆ宮益坂東改札出てすぐ

東急田園都市線渋谷駅Ｂ2Ｆハチ公改札出てすぐ

掲出期間：2026/3/23(月)～3/29(日)まで

お問い合わせ先：data@hakusensha.co.jp

『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』１～３巻 絶賛発売中!!

ヤングアニマルコミックス「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」3巻（まるよのかもめ）『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』第3巻

■著者名： まるよのかもめ

■ISBNコード：9784592160335

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.11.28

《コミックス限定・描き下ろしエピソード》も収録!!!

望月美琴、21歳・営業事務！ おっとり・ほんわかな彼女の幸せは……《ドカ食い》!?!? 【寿司】【牛丼】【麻婆チャーハン】【そうめん】【カラオケ飯】… 腹ペコ乙女はバクバク食べる♪ 油分・塩分・ハイな気分♪

SNSで毎月トレンド入り、バズりもカロリーもノン・ストップ！ 各種マンガ賞も喰らいまくり、限界突破の禁断グルメ・ギャグ第３巻★