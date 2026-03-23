夏の暑さもこれでひんやり！冷(ひえ)ぷく触感！「COOL BABUBABU 冷えるゲルフォーム」を3月23日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、自分でつくるひんやりゲルシート「COOL BABUBABU 冷えるゲルフォーム」を2026年3月23日（月）より全国発売します。

※瞬間的に冷んやり冷たくするものです。長時間持続するものではありません。

https://www.cogit.co.jp/news/19885

暑い季節やスポーツ後のリフレッシュにぴったり！

シュッとスプレーするだけで、すぐにひんやり！形を変えて、手首や足首、おでこなどに。 抗菌仕様で安心！シトラスの香りとメントール配合で、使うたびに爽快感が広がります。220ml入りで、連続噴射2秒で約25回使えます。

【使用方法】 ※お子様が誤って口に入れないようご注意ください。

●ご使用前にカラカラと音がなるように、本品をよく振ってください。

●必ず噴射口を真下に向けて噴射してください。

１.噴射面から10～15cm離し、肌やテーブルなどに1～2秒程度噴射してください。

２.数秒後、冷却剤を冷やしたい所にあててご使用ください。

【使用後】

●冷却効果がなくなれば取り外してください。

●冷却剤は可燃ゴミとしてお捨てください。

夏の外出やアウトドア、スポーツや運動後のクールダウン、リフレッシュしたい気分の時に。

【商品情報】

COOL BABUBABU 冷えるゲルフォーム

価格：1,430円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19877

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

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【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp