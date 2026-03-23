名古屋の新たな名所を目指せ！中川運河に７mの【巨大ぴよりんバルーン】出現！

ジェイアール東海フードサービス株式会社キービジュアル※実際の設置イメージではありません

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年と、名古屋市・中川運河沿いの新商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS（ナカガワ カナル ドアーズ）」（開発：名古屋ステーション開発株式会社）の開業を記念して、同施設メインエントランス前に、高さ約7メートルの「巨大ぴよりんバルーン」が2026年6月に設置されます。

名古屋の新たな名所を目指す「巨大ぴよりんバルーン」制作を皆さまと共に進めるため、「JR東海MARKET」（運営：東海旅客鉄道株式会社）にて、制作支援を募るクラウドファンディングが2026年3月23日（月）から実施されます。

◆名古屋の新たな玄関口で、過去最大サイズの「ぴよりん」が皆さまをお出迎え

2011年の誕生以来、累計販売個数500万ぴよを突破し、2023年には名古屋観光特使を委嘱された「ぴよりん」。誕生15周年を機に、名古屋観光特使として名古屋をもっと盛り上げるために、過去最大サイズの巨大バルーン（実物のぴよりんの約100万"ぴよ"分！）となって中川運河に降り立ちます。

東海道新幹線からもよく見える“新しい名古屋の玄関口”とも言えるロケーションで、名古屋にお越しになる、もしくは名古屋からお出かけされる皆さま、そして「NAKAGAWA CANAL DOORS」にお越しになる皆さまを、ぴよりんがお出迎え、そしてお見送りいたします。

新幹線から見たイメージ

＜巨大ぴよりんバルーン概要＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/171_1_3082b4f7e5c4e564606b20662bb3e942.jpg?v=202603231051 ]

「NAKAGAWA CANAL DOORS」とは

2026年6月18日に開業する名古屋市・中川運河沿いの商業施設。東海初出店となるホテル「SETRE（セトレ）」や、飲食店、オフィス、スポーツ関連施設等を備え、名古屋都心の新たな水辺の交流拠点として、中川運河沿いのにぎわい創出を図ります。

◆ぴよりん史上初のクラウドファンディング

ぴよりん史上初となる今回のクラウドファンディングは、単なる制作資金の調達に留まらず、15年間にわたるご愛顧への感謝を形にするとともに、名古屋観光特使として地域の魅力をさらに発信したいという強い思いから企画されました。

JR東海グループそして地域一丸となって、名古屋に新たな「ワクワク」を生み出せるよう、返礼品には中川運河沿いの事業者様とコラボレーションした体験型イベントや限定グッズなどを多数ご用意しております。

＜クラウドファンディング概要＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/171_2_a73aac465d287a465c894ba417f700b2.jpg?v=202603231051 ]

◆注目の返礼品ご紹介（一例）

特徴１.ここでしか参加できない限定イベント

ぴよりん手づくり体験教室 【支援額：5,000円】

一つ一つパティシエの手づくりでデコレーションされているぴよりん。そのデコレーション（顔付け）を体験できるイベントを期間限定で開催。ぴよりんはその場でお召し上がりいただけます。

あなただけのぴよりんを、パティシエと一緒に作りましょう！

あなたの推しはどれ？復刻ぴよりん総選挙！投票券 【支援額：4,000円】

これまでぴよりんに関わってくださった方々に感謝を込めて、過去の限定ぴよりんを復刻します。

過去に販売された限定ぴよりんは300種類以上！今回はその中でも人気の高かった12種類を選定。皆さまの投票でお受け取りできるぴよりんが決まります！

「ぴよりんvillage」プレミア先行招待券 【支援額：10,000円】

2026年６月に名古屋駅中央コンコースに誕生する「ぴよりんvillage」。ここでしか味わえないオリジナルスイーツやドリンクが楽しめる飲食スペースに加え、グッズ販売スペースも併設し、「もっと！ぴよりんを楽しめる空間」となる予定です。

クラウドファンディング限定で、開業前の「ぴよりんvillage」に先行でご招待！ぴよりんの世界を特別に、早く、見て、味わって、感じてください。

特徴２.地元事業者とコラボした「１５一縁（いちごいちえん）」イベント、グッズ

ぴよりん手づくり体験教室 inバーミキュラ ビレッジ プレミアver【支援額：7,000円】

中川運河沿いの人気施設「バーミキュラ ビレッジ」でのコラボイベントが開催決定！バーミキュラ専属シェフと考案したバーミキュラ限定のぴよりんをお作りいただけます！

バーミキュラで調理した、季節のフルーツのコンフィチュールと一緒にイベント限定のぴよりんをお楽しみください。

近藤印刷こだわりの「重ね絵アート」【支援額：6,000円】

中川運河沿いに工場を構える老舗印刷会社・近藤印刷株式会社が手掛けるSDGsブランド「ethica（エシカ）」。

「おしゃれで、使えて、エシカルで。」をコンセプトに、思わず飾りたくなる、オリジナルのぴよりんイラストをあしらった重ね絵アートです。

重ね絵アート（イメージ）

三ツ矢製菓「ビスくん」とのコラボ缶 【支援額：5,000円】

1918年創業の地元製菓会社・三ツ矢製菓株式会社で長年愛されてきたキャラクター「ビスくん」と、「ぴよりん」が初コラボ。限定のアソート缶になりました。

オリジナルデザインの缶の中には、ビスくん、ぴよりんサブレ、ぴよりんシュガーに加え、ここでしか手に入らない「おまけ」も入ります。

コラボ缶（イメージ）

※返礼品は全て先着順での支援（購入）となります。人数、個数に限定を設けているものは実施期間内に受付終了となる場合がございますので、予めご了承ください。

◆上記以外のグッズ、イベント、募集するご支援の内容や、各返礼品の詳細、支援（購入）にあたっての留意事項については、ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ特設ページをご確認ください。

https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=piyorin

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎え、2026年6月には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

15周年ロゴ

定番ぴよりん

2023年10月に名古屋観光特使を受嘱

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像、風景は全てイメージです。