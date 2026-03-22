静岡県三島市にポーカー施設が新たにオープン

株式会社サイトプラス

昨今のポーカーブームにあやかり、静岡県三島市に新たにアミューズメントポーカー施設「ポーカーツアーズ」がオープンしました。プレオープンは2026年3月3日でしたが、ようやく3月22日にグランドオープンします。

■オーナー

はじめましてオーナーの遠藤貴光と申します。

私は高卒なのにIQが高いことで社会不適合者として生きてきましたが、ようやく人生の最後を楽しめるコンテンツが見つかったと感じています。

私はMENSA(https://mensa.jp/)(IQ130-)とHELLIQ(https://hell.iqsociety.org/hellia-members/takamitsu-endo/)(IQ160-)という高IQ団体に所属していますが、本人なので実感などはありませんし、世の中で言う天才とも思っていません。一緒にポーカールームを運営する息子の駿もMENSA(https://mensa.jp/)会員です。

世界の高IQと言われている団体のIQ測定には行列推理というテスト方式が多いですが、行列推理のテスト形式は、ポーカーの「統計」と「推理」に関連性があるのではないかと考えています。

先天性高IQであればポーカーに向いていると思います。

ネガティブな側面としては、飽きっぽいとか過信しすぎるとか、性格として逃げ癖や、いわゆるセコイ人種も見受けられます。

もう私は終活の世代なので、ポーカーという本当に面白いゲームを、自分も楽しみながら老若男女の多くの方に楽しんで頂きたいです。

加えて、プロになりたい人たちも応援して、高IQにより社会が生きにくいと感じている若人たちも活躍できるコンテンツとして、実証実験をしていこうと思います。

■ポーカー界隈

私が最も衝撃を受けたのが、日本人の女性ポーカープレイヤーの活躍でした。

WSOPという世界大会で、1000人以上の参加しているレディーストーナメントで2023年に準優勝、2024年と2025年に連覇をしました。

分散が大きいと言われているゲームにおいて、この戦績に衝撃を受けまたが同時に強い人が勝つゲームだという証明にもなりました。

そしてYouTubeを始め、SNSでの日本人の活躍が拡散されています。

アメリカのラスベガスだけでなく、マカオを始め東南アジアなどでも、日本人「プロポーカープレイヤー」が活躍しています。

■コンセプト

ポーカーツアーズ（ポカツ）では、大きな３つのコンセプトを掲げました。

１．ポーカーを趣味として楽しみたい人たちには「仲間と共に楽しく」

ルールは単純ですが習得は一生かかると言われているゲームです。ポーカーそのものの奥深いゲームとしての楽しさを知って頂き、仲間と共にポーカーを楽しんで頂きたいです。

２．本気でプロを目指したい人たちには「仲間と共に強くなる」

ただ単にゲームセンターの様に遊ぶだけでなく、プロへの道しるべも案内できればと感じています。昨今では、成績優秀者にステーキング（投資）するポーカーの組織も出てきました。

３．老若男女がポーカーを楽しめる文化に寄与

日本では法的な整備も含めて、まだまだ未熟な業界だと感じています。大阪IRに向けて、色々な環境や法整備が行われると思います。ポカツでは老若男女にポーカーを楽しんで頂きたいです。

■特徴

静岡県三島市という田舎に設営したポーカールームなので、大きな部屋に３台のポーカーテーブルと初心者講習用の１台を配置してゆったりとポーカーを楽しめます。

ポーカーツアーズ店内

分散が大きく、運の要素が大きいと思っていたポーカーですが、少し勉強を始めると「理論的」な戦略の深さと、「本能的」な心理学の理解と、「感情的」な洞察力や胆力が必要だと感じています。

ポカツの特徴は、向上心があると思われる人たちが続々とプレオープンから遊びに来ていただいていることです。

その中でも高IQと呼ばれている人達の言動に大きな特徴があり、コミュニケーションを取るのが苦手とされていますが、オーナーが私であれば安心してポーカーを学ぶことが出来るのではないでしょうか。

もちろん高IQでなくとも、理論的に学びたいというプレイヤーは、ぜひ、遊びに来ていただきたいです。

■場所

ポーカーツアーズ外観

〒411-0855

静岡県三島市本町14-21

070-5365-9239（店舗用）

info@poker-tours.jp

■許認可

ゲームセンター等営業許可

株式会社サイトプラス

055-941-7066

担当者：遠藤貴光