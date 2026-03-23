「FFG・熊本銀行提携不動産会社交流会」 ・「X-Tech Match up(クロステックマッチアップ)交流会 in熊本」を共同開催いたしました！

X-Tech Match up(クロステックマッチアップ) 交流会について

株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「ふくおかフィナンシャルグループ」） 傘下の株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ（代表取締役社長 吉田 泰彦、以下「FVP」）は、株式会社熊本銀行主催『FFG・熊本銀行提携不動産会社交流会』と共同開催にて、スタートアップと地域企業のネットワーキングイベント『 X-Tech Match up(クロステックマッチアップ) 交流会 in熊本』実施いたしました。

X-Tech Match up 交流会は、FVPが2022年より開催を行っているスタートアップと地域企業のネットワーキングイベントです。地域企業参加者に意思決定者が多いことが最大の特徴で、スタートアップからは意思決定者に直接コンタクトを取れる場として、好評頂いております。

※意思決定者：部長以上

『 X-Tech Match up(クロステックマッチアップ) 交流会 in熊本』について

FVPの投資先含む合計5社のスタートアップと、ふくおかフィナンシャルグループ・熊本銀行提携不動産会社合計XX社に参加いただきました。

今回も、参加スタートアップ・地域企業を限定し、より深く両者間の交流を図る目的として開催いたしました。そのため『 X-Tech Match up (クロステックマッチアップ)交流会』を出会いの場として活用いただき、数多くの商談につながるなど出会いも多く生まれ、盛況のうちに終了いたしました。

- 参加地域企業ふくおかフィナンシャルグループ・熊本銀行提携不動産会社XX社に参加いただき、多くの方に出会いの場として活用いただきました。- 参加スタートアップFVPの投資先ほか日本全国から5社のスタートアップに参加いただきました。

＜参加スタートアップ一覧（順不同）＞

・株式会社Sales Marker：https://corp.sales-marker.jp/(https://corp.sales-marker.jp/)

・株式会社ライナフ：https://linough.com/

・株式会社Facilo：https://corp.facilo.jp/

・WealthPark株式会社：https://wealth-park.com/

・株式会社Live Search：https://livesearch.co.jp/

FVPについて

ふくおかフィナンシャルグループ傘下のベンチャーキャピタルとして、地域経済の活性化や新産業の創出に資するスタートアップをご支援しています。投資対象は九州に留まらず、国内外の最先端スタートアップへの投資を行うとともに、スタートアップを九州経済に橋渡しすることにより、地域企業の事業成長へ寄与していくことを目的とした取組を行っております。