【うすい百貨店】郡山の食卓に、新しい「おいしい」の感動を。精肉専門店『肉処 壱丁田（いっちょうだ）』、3月25日(水)グランドオープン！

明治屋産業株式会社

明治屋産業株式会社（本社：福岡市博多区、代表：谷尾 一也）は、2026年3月25日（水）、福島県郡山市の「うすい百貨店」地階1階生鮮ゾーンのリニューアルに伴い、精肉専門店の屋号を「えんや」から「肉処 壱丁田」へ刷新しグランドオープンいたします。

今回のリニューアルでは、対面販売のライブ感はそのままに、さらに精肉専門店の素材で店内手作りした「壱丁田の肉惣菜」を拡大。地産地消の「福島牛」や「福島県産ほろよい豚」のラインナップを拡充し、地域の皆様の食卓に、より新鮮で高品質なお肉と、手軽に楽しめる精肉専門店「肉処 壱丁田」の味をお届けします。

今回のリニューアルについて

1. 屋号も新たに「地域の恵み」のお届けを拡充

長年ご愛顧いただいた「えんや」は、弊社の基幹ブランドである「肉処 壱丁田」へと生まれ変わります。また、地域の食卓を支える「地産地消」の取り組みをさらに拡充。地元の生産者が丹精込めて育てた良質なお肉を豊富にラインナップしました。鮮度と品質にこだわり、郡山の食卓へ安心と美味しさをお届けしてまいります。

2. 精肉店が本気でつくる「壱丁田の肉惣菜」が拡充

「肉処 壱丁田」の素材を活かした、店内調理の惣菜コーナーが誕生。上質なお肉を厨房で丁寧に仕上げ、素材の旨みを引き出したこだわりの肉屋の惣菜をご提供します。主力商品には、黒毛和牛メンチボールや壱丁田コロッケ、壱丁田和風鶏ももから揚げ、ピリ辛チキンバー、なんこつつくね串など、精肉専門店ならではの逸品を揃えました。

3. 『おいしいをかんたんに』のコーナーを拡充

「手間は省きたいけれど、味には妥協したくない」という声に応え、店内手作りの半調理商品を強化。「肉処 壱丁田」ならではの本格派の味を、ご家庭で手軽に再現いただけます。新商品の「大葉巻串・豚バラ串」をはじめ、大好評の「壱丁田手作りハンバーグ」など、美味しくて簡単に調理できる商品を豊富にご用意いたします。

オープニングセールを開催します！ 3/25(水)～3/29(日) のお買得な5日間

「肉処 壱丁田」

◆ 国内産黒毛和牛「肉袋」 9,999円/袋（各日10袋限定）

◆対面ガラスケース商品：表示価格より3割引

◆壱丁田の肉惣菜：黒毛和牛メンチボール250円/個（各日50個限定）

※価格はいずれも税込です。

毎月29日は「肉処 壱丁田」恒例の「肉の日開催」！

「肉処 壱丁田」では、毎月29日に恒例の「肉の日」を開催。対面ガラスケース内の厳選肉をはじめ、お買い得な特売品や「壱丁田の肉惣菜」など、この日限りの特別価格で豊富に取り揃えます。熟練の目利きが選ぶ確かな品質を、ぜひお得にお買い求めください。新装した活気あふれる売場には、今晩のメインを飾るステーキや焼肉など、プロが自信を持って薦める鮮度抜群の逸品が並びます。月に一度のこの機会に、ご家族で本格的な肉の旨味をご堪能ください。

店舗概要

【店舗名】肉処 壱丁田（いっちょうだ）郡山店

【所在地】〒963-8004 福島県郡山市中町１３－１(株)うすい百貨店B1F

【営業時間】10:00～19:00（施設の営業時間に準ずる）

会社概要

1962年、食肉小売業としてスタートし、全国の百貨店・エキナカ・高速道路のサービスエリアに、精肉専門店や本格中華点心専門店、本格イタリアンレストランやスーパーマーケットなど食に関わる多彩な事業を展開しています。

明治屋産業（株）

【社名】明治屋産業株式会社

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号 スフィンクスセンター7階

【代表取締役】代表取締役社長 谷尾 一也

【設立】昭和47（1972）年4月

【事業内容】ミート事業（食肉・加工品・惣菜小売）、デリカ事業（中華点心・惣菜小売・通販）、レストラン事業（レストラン・フードコート・デリ等）、フードマーケット事業（タベルト・タベリーウォーカー）、びっくり市事業（直方がんだ びっくり市）、商品事業（食肉卸売）

【HP】 https://www.mj-sangyo.co.jp/