【3月24日(火) 無料セミナー】『AI時代の研究開発テーマ探索術 ー 膨大な情報から“次の一手”を見つける思考法』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社は、オンラインセミナー『AI時代の研究開発テーマ探索術 ー 膨大な情報から“次の一手”を見つける思考法』を開催致します。

▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼

https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260324/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260324/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260324)

■セミナーの概要

技術トレンドの加速、市場ニーズの変化、競合の研究動向。

研究開発を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。

本来であれば、社外の最新情報を広く捉え、社内に蓄積された知見とも掛け合わせながら、次の可能性を構想していくべき時代です。

しかし、現実はどうでしょうか。

日々の業務に追われ、情報収集は断片的になりがちだったり、特定のメンバーに依存したテーマ検討や、過去の延長線上から抜け出せない議論に心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

「情報はあるはずなのに、使い切れていない」という感覚を抱えている組織も少なくありません。

AI時代に求められるのは、単に情報量を増やすことではなく、膨大な社外情報を構造的に捉え、社内ナレッジと結びつけながら、“意味のある問い”へと昇華させる思考法です。

本セミナーでは、AIを活用した横断的な情報探索による研究開発テーマの作り方を解説。

偶然のひらめきに頼らず、組織として“次の一手”を描くための実践的なヒントをお届けします。

■このような方におすすめです

■登壇者

- 研究開発テーマの方向性に迷いを感じている方- 社外情報や競合動向を活かしきれていないと感じている方- テーマ探索が属人的になっている組織の方- 特定のメンバーの経験や勘に依存せず、再現性あるテーマ創出プロセスを構築したい方

橋本 詩織

ストックマーク株式会社 Marketer

2010年新卒として、BtoBに特化したマーケティング支援を行っている株式会社エムエム総研に入社。大企業向けの新規営業に従事したのち、自社の新規事業のマーケティング戦略立案からインサイドセールス、セミナー、クリエイティブのディレクションなど広く担当。並行して自社の組織開発推進を行い、ミッション・ビジョンや自社の経営方針の組織への浸透、人事評価制度の改定などを推進。2021年1月ストックマークに入社。

■開催概要

日 時：2026年3月24日(火) 10:00-10:45

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260324/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260324ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/