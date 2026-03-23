【推し活ファッション】ライブ・イベント参戦コーデに約半数がこだわりあり！選ぶ際に困ったポイントとは？

株式会社NEXER

■推し活の服装、みんなのリアルな事情

ライブやイベントなど、推しに会える日は特別な一日。

「せっかくだから推しカラーの服を着たい」「少しでもかわいい姿で行きたい」と考えたことがある方も多いのではないでしょうか。

では、実際に推しがいる女性はどのくらいファッションにこだわっていて、推し活ならではの服選びにどんな悩みを感じているのでしょうか。

ということで今回はキャバドレス通販のmyMinette（マイミネット）と共同で、事前調査で「現在推しがいる」と回答した20代～40代の女性50名を対象に「推し活とコスプレ・ファッションの関係」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとmyMinette（マイミネット）による調査」である旨の記載

・myMinette（マイミネット）（https://myminette.jp/）へのリンク設置

「推し活とコスプレ・ファッションの関係に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月24日 ～ 3月4日

調査対象者：事前調査で「現在推しがいる」と回答した20代～40代の女性

有効回答：50サンプル

質問内容：

質問1：推し活の一環として、コスプレや推しのカラーなどを意識した服を着たことはありますか？

質問2：コスプレや推しカラーの服を着たのはどのようなシーンですか？（複数選択可）

質問3：推しのライブやイベントに参加する際、服装にどのくらいこだわりますか？

質問4：服装にこだわる理由を教えてください。

質問5：推し活ファッション（コスプレ・衣装・推しカラーの服など）にかける月々の予算はどのくらいですか？

質問6：推し活ファッションを選ぶ際に困ったことはありますか？（複数選択可）

質問7：最も困ったこととその詳細、または「こんな商品・サービスがあれば嬉しい」と思うことを教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■26.0％が推し活でコスプレや推しカラーの服を「着たことがある」と回答

まず、推し活の一環としてコスプレや推しカラーを意識した服を着た経験があるかを聞いてみました。

最も多かったのは「ないし、やりたいとも思わない」で58.0％でした。次いで「ないが、やってみたいと思っている」が16.0％、「何度もある」が14.0％、「1～2回ある」が12.0％と続いています。

過半数は推し活ファッションに対して消極的な姿勢ですが、「やってみたいと思っている」方も16.0％おり、潜在的な関心を含めると4割以上が推し活ファッションに興味を持っていることがうかがえます。

■推しカラーの服を着るシーン、最多は「ライブ・コンサート」で69.2％

続いて、実際に推しカラーの服やコスプレ衣装を着たことがある方に、どのようなシーンで着用したかを聞いてみました。

最も多かったのは「推しのライブ・コンサート」で69.2％でした。次いで「推しのイベント・握手会・お渡し会」が30.8％で続いています。やはりライブやイベント会場は、推し活ファッションを楽しむ最大の舞台といえそうです。

「推しの舞台・映画の観劇」「オタク友達との集まり・オフ会」「普段の外出」はいずれも23.1％と同率でした。ライブやイベントに限らず、日常のなかでもさりげなく推しカラーを取り入れている方が一定数いるようです。

■48.0％が、ライブ・イベント参加時の服装に「こだわりあり」と回答

次に、推しのライブやイベントに参加する際、服装にどのくらいこだわるかを聞いてみました。

「かなりこだわる」が12.0％、「少しこだわる」が36.0％で、合わせて48.0％がこだわりを持っていると回答しました。約半数の方が、推しのイベントに出かけるときの服装に何らかの意識を向けていることがわかります。

一方で「あまりこだわらない」は28.0％、「まったくこだわらない」は24.0％という結果です。こだわり派とそうでない派がほぼ半々に分かれる形で、推し活における服装の重要度は人によって大きく異なるようです。

服装にこだわると答えた方に理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

服装にこだわる理由

・世界一可愛い人になれるようにと推しに見てもらえるようにとこだわっている。（20代・女性）

・TPOに合っていない服だと、ファンのイメージが下がって推しに迷惑がかかるかもしれないと思うから。（30代・女性）

・うちわも持って行きますが、服装からも「推しカラー」がわかるようにしています。その方に「応援しているよ」って伝わるような気がして。（40代・女性）

・万が一でも推しの視界に入る可能性があるかもしれないから。（50代・女性）

・気分があがるから。（30代・女性）

・周りから浮きたくないから。（40代・女性）

「推しに見てもらいたい」「推しカラーで応援の気持ちを伝えたい」という推しへの思いがにじむ声がある一方で、「周りから浮きたくない」「TPOを意識したい」といった場の雰囲気への配慮も見られました。

また「気分があがるから」というシンプルな理由もあり、服装選びそのものが推し活の楽しみのひとつになっているようです。

■推し活ファッションの月々の予算、「1,000円未満」と「10,000円以上」がともに23.1％

続いて、推し活ファッションにかける月々の予算を聞いてみました。

「1,000円未満」と「10,000円以上」がそれぞれ23.1％で、最も多い回答となりました。続いて「0円（お金はかけていない）」「1,000円～3,000円未満」「5,000円～10,000円未満」がいずれも15.4％、「3,000円～5,000円未満」は7.7％です。

手持ちのアイテムを活用してコストを抑える方がいる一方で、毎月10,000円以上をファッションに投じる方も同じ割合でいます。推し活ファッションへの向き合い方は人それぞれで、画一的ではない多様な楽しみ方が存在しているといえそうです。

■推し活ファッション選びで困ったこと、1位は「価格が高い」で38.5％

推し活ファッションを選ぶ際に困った経験があるかも聞いてみました。

最も多かったのは「価格が高い」で38.5％でした。次いで「安っぽく見える・高見えしない」が30.8％で続いています。価格の高さだけでなく、見た目の品質への不満も大きな課題になっていることがわかります。

「デザインが好みに合わない」は23.1％で、「特に困ったことはない」も同じく23.1％でした。

推しカラーという条件のもとで好みのデザインやサイズの服を探す難しさ、さらにイベント当日に間に合うかという時間的なプレッシャーも、推し活ファッションならではの悩みといえそうです。

最も困ったことや「こんな商品・サービスがあれば嬉しい」と思うことを聞いてみたので、一部を紹介します。

最も困ったこととその詳細、または「こんな商品・サービスがあれば嬉しい」と思うこと

・推しの色は黄色と緑ですが、どちらの色も取り入れるコーディネートがしにくいのと、私は黄色と緑という明るい色が似合わないので困ったことがあります。推しの色またはモチーフを気軽に取り入れられるファッションコーディネートのサイトやアプリなどあれば嬉しいと思います。（30代・女性）

・推しカラーがピンクなんですよね。自分の普段のスタイルとは違うので、取り入れ方に悩みます。（40代・女性）

・すぐに売り切れるので転売とかないような注意喚起をもっとしてほしい。（30代・女性）

・カラフルな色をたくさん出してほしい。（40代・女性）

・オリジナリティーが欲しい。（40代・女性）

「推しカラーが自分に似合わない」「コーディネートが難しい」という声が目立ちました。普段のスタイルとは異なるカラーを自然に取り入れる方法に悩む方は少なくないようです。

推しカラーを気軽に取り入れられるコーディネートの提案サービスや、カラーバリエーションの充実を求める声もあり、推し活ファッションの市場にはまだまだ開拓の余地がありそうです。

■まとめ

今回の調査では、推しがいる女性の約半数がライブやイベント時の服装にこだわりを持ち、4人に1人が実際に推しカラーの服やコスプレを経験していることがわかりました。

一方で「価格が高い」「安っぽく見える」「推しカラーの服が見つからない」など、ファッション選びにはさまざまなハードルがあることも見えてきます。

推しカラーの取り入れ方やコーディネートの難しさに悩む声も多く、こうしたニーズに応えるサービスや商品が増えれば、推し活ファッションを楽しむ人はさらに広がっていくのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとmyMinette（マイミネット）による調査」である旨の記載

・myMinette（https://myminette.jp/）へのリンク設置

【myMinetteについて】

販売事業者名：株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名：和田 英里香

所在地：〒150-0041 東京都 渋谷区神南 1-20-9

電話番号：06-6210-1708

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作