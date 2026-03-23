トーシンパートナーズの「ZOOM新宿御苑前」が「Architecture Master Prize 2025 Architecture Awards」にて選出

株式会社トーシンパートナーズ

国内外の代表的なデザイン賞や建築賞において、次々と受賞・選出を果たしているマンション「ZOOM新宿御苑前」。このたび、アメリカの「Architecture Master Prize 2025」にて「Honorable Mention（Architectural Design - Residential Architecture - Multi Unit）」に選出されました。質の高い建築デザインの評価と露出を世界的に促進し、建築、ランドスケープ、インテリア、建築製品、写真の分野における、創造性と革新性を称えるデザインアワードです。

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」という使命のもと、シングル・コンパクトマンションによる不動産経営のサポートなどを手がけている株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）は、立地・デザイン・設備・機能性にこだわったトーシンパートナーズ独自のマンションブランド「ZOOM」シリーズの「ZOOM新宿御苑前」が、2025年12月に「Architecture Master Prize 2025」（アメリカ）において「Honorable Mention（Architectural Design - Residential Architecture - Multi Unit）」に選出されたことをお知らせします。

ZOOM新宿御苑前

■ZOOM新宿御苑前

2025年のArchitecture Master Prize 2025で「Honorable Mention（Architectural Design - Residential Architecture - Multi Unit）」を受賞した「ZOOM新宿御苑前」は、2024年９月に誕生しました。それ以来「グッドデザイン賞」や「DNA Paris Design Awards」、「ICONIC AWARD 2025」をはじめ数々の受賞歴があり、今回が7つ目となります。

▼ 「Architecture Master Prize」公式サイト「ZOOM新宿御苑前」選出ページ（英語）：https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=10539&mode=hm&compID=12814(https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=10539&mode=hm&compID=12814)

▼ 「Architecture Master Prize」公式サイト「Honorable Mention」選出一覧ページ（英語）：architectureprize.com/winners/2025_hm.php?level=pro(https://architectureprize.com/winners/2025_hm.php?level=pro)

▼ 「ZOOM新宿御苑前」物件紹介ページ：ZOOM新宿御苑前｜不動産投資のマンション経営はトーシンパートナーズ(https://www.tohshin.co.jp/zoom_shinjuku-gyoemmae/)

■「グッドデザイン賞」を12年連続獲得、立地・デザイン・設備・機能性が国内外で高く評価される「ZOOM」シリーズ

「ZOOM」シリーズは、「SAFETY（安全で、安心する）」「SENSE（センスが刺激される）」「PRACTICAL（実用的で使いやすい）」という、3つの価値の追求をコンセプトにしたマンションブランドです。立地・デザイン・設備・機能性にこだわった、資産価値の高い物件を続々と完成させています。

普遍的な美しさを追求したデザインも、「ZOOM」シリーズの特長です。シンボルの「Gマーク」で広く知られる「グッドデザイン賞」を、2014年度より12年連続・計20棟で受賞。「ZOOM新宿御苑前」も、2025年度のグッドデザイン賞を受賞しています。

トーシンパートナーズがZOOMシリーズに込めた想いは、“選ばれ続ける賃貸マンション”を届けることです。今後も、常に暮らす人の側に立ち、いつの時代にも必要とされる住まいを提供できるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。

▼ 「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ 「ZOOM」ブランドサイト：https://www.zoombrand.tokyo/

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ トーシンパートナーズ公式Facebookページ：https://www.facebook.com/tohshinpartners

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業ほか

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191