SHIRORU × タイムズ スパ・レスタ の期間限定コラボイベントが決定！都会のオアシスで極上の洗顔体験を。

SHIRORU株式会社

SHIRORU株式会社（本社：東京都中央区）は、2026年4月1日（水）から4月31日（水）までの期間限定で、東京・池袋のスパ施設「タイムズ スパ・レスタ（Times SPA RESTA）」とのコラボレーションイベントを開催いたします。池袋の喧騒を忘れさせてくれる、大人のためのスパ施設「タイムズ スパ・レスタ（Times SPA RESTA）」にて上質なスパタイムの合間に、リニューアルしたばかりの濃密炭酸泡で肌を整えてみてはいかがでしょうか。

タイムズ スパ・レスタの浴室&メイクルームにSHIRORUの人気アイテムが登場

イベント期間中は、タイムズ スパ・レスタの浴室内にブランドの人気洗顔であり、今年1月にリニューアル発売した「クリスタルホイップ」「クリスタルホイップブラック」「クリスタルホイップマイルド」の3種と、メイクだけでなく毛穴汚れやくすみ（※1）もオフする「モイストクレンジングミルク」が登場。またパウダールームでは2種類の選べる導入美容液と美白有効成分を配合したクリスタルエッセンスウォーターも。あなたの肌に、雪のような透明感が舞い降りる体験を。

■SHIRORUコラボレーションイベント詳細

【浴室（男女共通）】クリスタルホイップ、クリスタルホイップブラック、クリスタルホイップマイルド、モイストクレンジングミルクのお試しが可能。



【パウダールーム（男女共通）】ブーストリペアセラム（導入美容液）、ブースとホワイトセラム（導入美容液）、クリスタルエッセンスウォーター（化粧水）のお試しが可能。

さらに今回登場する5アイテムに加えSHIRORUの商品が、施設内の売店で購入も可能。入浴後に活躍するフェイスマスクなど全14アイテムを展開。

〈イベント登場アイテム一覧〉

クリスタルホイップ〈洗顔料〉120g 3,960円



洗顔料国内売上3年連続No.1（※2）を誇る、SHIRORUのヒーロー製品。泡立て不要ワンプッシュで、濃密な炭酸泡が手に入るアイテムです。今年1月のリニューアルで、汚れの吸着力と泡のモチモチ感がアップ。生まれ変わった“魔泡”で、今まで以上に透明感高まる肌へと導きます。

クリスタルホイップブラック〈洗顔料〉120g 3,960円



クリスタルホイップのもっちりとした使用感は残しつつ、炭を配合することで、毛穴汚れに特化しました。炭の表面の微細な穴が毛穴の汚れをごっそり吸着。通常では落としにくい汚れまで絡め取り、お肌のざらつきや毛穴汚れに対するお悩みにアプローチします。

クリスタルホイップマイルド〈洗顔料〉120g 3,960円

クリスタルホイップから敏感肌用洗顔が発売。洗浄成分をマイルドにしたアミノ酸系洗浄成分に変更、毛穴汚れやくすみの効果を最大限実感していただけるように、処方設計しています。泡が濃密、やわふわなので朝洗顔にもおすすめ。

モイストクレンジングミルク〈クレンジング〉120g 3,850円

不要なものは落ちるのに、しっとりうるおう、素肌のことを考えたクレンジングミルク。

ミルクなのにオイル並みの高い洗浄力があり、毛穴汚れも優しくオフします。摩擦を抑えたメイクオフが叶うだけではく、洗い上がりはつっぱらず、しっとり。うるおいのある理想の素肌に洗い上げます。

ブーストリペアセラム〈導入美容液〉 30ml 7,700円

洗顔のエキスパートが考える、洗顔後のまっさらな素肌に必要なものを凝縮した先行美容液。

発酵生まれのガラクトミセス培養液をベースに、うるおいの道筋を作るハイドロベールと、乾燥をじっくりケアするリペアブースターを閉じ込めました。

ブーストホワイトセラム〈導入美容液〉 30ml 7,700円

ゆらいで（※３）くすみ（※１）やすい肌に必要なものを洗顔後5秒の肌に届ける（※4）先行美白（※5）美容液。肌になじみやすい

大豆由来のリン脂質（※6）とシュガースクワラン（※7）を極小ナノエマルジョンカプセル化し、美白（※５）有効成分・トラネキサム酸とともに配合。

クリスタルエッセンスウォーター〈化粧水〉 100ml 4,400円

医薬部外品商品。美白（※５）のサイクルに着目し、美白有効成分である「S-ビタミンC誘導体」を配合。抗炎症・肌荒れ防止成分として「トラネキサム酸」を配合。

美白、肌荒れ予防に加えて、毛穴・乾燥小じわ・くすみにもアプローチします。

〈女性露天風呂限定でSHIRORUのTVCMも放映！〉

さらに女性の露天風呂限定でTVCMも放映！入浴中のお供にぜひご覧ください。

■館内のレストランThe KITCHENではコラボメニューも発売！

タイムズ スパ・レスタ館内にあるレストラン「The KITCHEN」ではSHIRORUブランドコンセプトである「雪のような透明感」をイメージとしたコラボパフェとドリンクを発売。入浴後に是非スイーツをお楽しみください。

スノーヴェールパフェ

販売価格：1,100円（税込）

粉雪を彷彿とさせるような真っ白なパフェ。中身にはブランマンジェ、グラノーラ、ソフトクリーム、アイスクリームがたっぷりです。

ソイバナナシロル

販売価格：800円（税込）

ドリンクはソイミルクとバナナにたっぷりのホイップクリーム。大豆イソフラボンから美容効果も期待できます。

◼︎サンプリング

受付時に洗顔料国内売上3年連続No.1（※2）を誇る、SHIRORUのヒーロー製品クリスタルホイップのミニサイズが女性のお客様限定でプレゼント。旅行などの持ち運びに便利な30gサイズです。

（無くなり次第終了）

※１： 汚れや古い角質による

※２： TPCマーケティングリサーチ（株）調べ 2025年5月調査（2022/5～2025/4）

※３： 乾燥による

※４： 角層まで

※５： メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※６： 保湿成分：水素添加大豆リン酸脂質

※７： 保湿成分

※８： 汚れを落とすことによる

イベント概要

【施設情報：タイムズ スパ・レスタ】http://www.timesspa-resta.jp

場所： 東京都豊島区東池袋4-25-9 タイムズステーション池袋10F～12F

アクセス： 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より徒歩3分 / JR「池袋駅」より徒歩8分

営業時間： 11:00～翌8:30（日曜・連休最終日は22:30閉館）

〈注意事項〉

18歳未満の方、 大小に関わらず入れ墨・タトゥー（ペイントシール等含む）のある方は入館できません。

SHIRORUについて

SHIRORUは、「憧れの透明感（※８）をその肌に」をコンセプトに、みずみずしく透き通るような肌を目指し、素肌に寄り添ったアイテムを展開するスキンケアブランドです。

濃密泡洗顔「クリスタルホイップ」をはじめとしたこだわりの製品で、肌に雪のような透明感*³が舞い降りる体験をお楽しみください。

・公式サイト：https://shiroru.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/shiroru_beauty/

・X ：https://x.com/SHIRORU_beauty