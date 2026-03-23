【チヨダ】物価高に負けない！安心価格の新作シューズが続々登場！皆様の生活を足もとから応援します！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、あらゆる商品の価格が上昇している物価高の中で、安心価格の商品で家計を応援します。

チヨダでは、生活応援価格として、買い替えサイクルが早くコストも気になる子供靴を展開しています。スポーツテイストで活動的なお子様の人気が高い「GXR（ジーエックスアール）」は新色が加わり、かわいいカラーリングやワンポイントで女の子から人気の「CHARMY CANDY（チャーミーキャンディ）」は新作が登場し、バリエーションがさらに充実しました。どちらのシリーズも税別1,990円（税込2,189円）の安心価格でご提供しています！運動量が多く消耗の激しい子供靴も、手ごろなお値段なので買い替えしやすく、まとめ買いにもオススメです。また、紳士靴からは「BIZ PLUS（ビズプラス）」の本革ビジネスシューズが税別5,900円（税込6,490円）と驚きの価格で登場！本革でこの価格は靴専門店だからこそ実現できました。買い替えや履き回し用の複数購入など、ビジネスパーソンの足もととお財布を応援します！

東京靴流通センター、シュープラザなどの全国のチヨダ店舗と、公式オンラインショップ「kutsu.com」では、手に取りやすい安心価格を実現するとともに、トレンドを取り入れたデザインや豊富なカラーバリエーションをご用意しております。ご家族皆様の靴のまとめ買いはいかがでしょうか？スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております！

■商品詳細

（ブランド名、商品名、価格、サイズ、カラー）

GXR（ジーエックスアール）【NEW COLOR】

GXR-J020 \2,189（税込）

19.0/20.0/21.0～23.5cm

ブラックレッドブラック/ゴールド

CHARMY CANDY（チャーミーキャンディ）【NEW】

CCJ-1032 \2,189（税込）

19.0/20.0/21.0～23.5cm

ブラックベージュサックス

BIZ PLUS（ビズプラス）【NEW】

1960【本革】 \6,490（税込）

24.5～27.0cm

ブラックネイビーダークブラウン

1961【本革】 \6,490（税込）

24.5～27.0cm

ブラックダークブラウン

■取り扱い業態

東京靴流通センター、シュープラザ、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※店舗により在庫・取り扱い状況が異なります。詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-470-6a8fa0643123a8ea570545a48278bbd7.pdf