日常のセルフケア体験をさらに進化させる新スキンケアブランド「LABMU+（ラボミュープラス）」、2026年3月23日ローンチ

株式会社京福堂

『「価値ある人生」を共に刻む』京福堂（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：関 崇樹）は、肌の「立て直す力」に着目した新スキンケアブランド 「LABMU+（ラボミュープラス）」 を、2026年3月23日にローンチいたします。

LABMU+は、肌本来のコンディションに着目し、美容医療や皮膚科学の知見をもとに、クリニックとの共同開発によって誕生したスキンケアブランドです。

医学的根拠に基づいた処方と、毎日続けられる心地よさを両立し、肌を表面だけでなく土台から支えるケアを提案します。

公式ショッピングサイト：https://labmuplus.jp/肌悩みが多様化する時代に求められる“根本的ケア”

毛穴・くすみ(※1)・敏感肌・エイジングなど、現代人の肌悩みは多様化し、単なる保湿だけでは応えきれない時代となっています。

幹細胞エキスやエクソソームといった美容医療発の技術が注目される中、LABMU+は「国産化粧品 × 医療発想」にこだわり、日本の皮膚科学レベルの処方力を日常のスキンケアとして届ける、新しいドクターズケアを提案します。

※1 乾燥による

LABMU+を象徴する「塗る注入(※2)美容液」

LABMU+の中核となる「ツインボタニクスセラム」は、再生医療を専門としたKEIセルクリニックとの共同開発によって誕生しました。

医師監修のもと、二種類の植物性PDRN(※3)・エクソソーム・植物幹細胞エキスといった整肌成分を配合。塗布時に糸のように伸びる独特のテクスチャが、糸リフトを想起させる“肌の引き締め感”を演出し、ハリ印象をサポートします。

※2 角質層まで ※3 Twin Botanics PDRN

“美肌スイッチ”を押す、攻めの温感刺激

温感刺激をもたらす成分「バニリルブチル」を配合。塗布時のピリピリとした刺激が肌に働きかけ、整肌成分が働きやすい肌環境へと導きます。



※バニリルブチルは、持続性と安全性に配慮した穏やかな温感成分です。

医師・クリニック共同開発による信頼性

LABMU+は、最先端の再生医療・エクソソーム療法を提供するKEIセルクリニック様との共同開発により、医師視点の知見を製品設計に反映。



成分監修には、はやしだ内科クリニック 林田実生先生（日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医）が携わっています。

“次世代スキンケア”という新しい選択

LABMU+は、一般的なスキンケアとも美容施術そのものとも異なる存在です。

本格的な美容医療レベルの発想を、毎日のケアに無理なく取り入れる。LABMU+は、変化を望むすべての人に寄り添う、新しいセルフケアの選択肢を提案します。

商品ラインナップ- LABMU+ ツインボタニクススキンテザーセラム- LABMU+ ツインボタニクススキンテザークリーム- LABMU+ ツインボタニクススキンテザーマスクSNS

■公式ショッピングサイト

URL：https://labmuplus.jp/

■Instagram

アカウント名【@labmuplus】

URL：https://www.instagram.com/labmuplus/

■X

アカウント名【@LABMUPlus】

URL：https://x.com/LABMUPlus

今後の展望

LABMU+は、スキンケアと医療発想が自然につながる“次世代スキンケアブランド”として、今後もプロダクト開発とブランド展開を進めていきます。

美容医療や皮膚科学の分野で得られる新たな知見を積極的に取り入れながら、肌悩みの多様化に応える製品ラインアップの拡充を予定。また、専門家との連携や情報発信を通じて、肌と向き合う時間そのものの価値を高めていきます。

会社概要

社名 ：株式会社京福堂

本社所在地：大阪府大阪市西区靱本町2丁目3－2なにわ筋本町MIDビル10階

代表者 ：代表取締役社長 関 崇樹

設立 ：2013年7月19日

資本金 ：2,000,000円

事業内容 ：健康食品の企画・通信販売

会社URL ：https://kyoufukudou.jp/