株式会社トレタキャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn（ペイン）」とAPI連携開始

株式会社トレタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：中村 仁、以下「当社」）は、飲食店向け予約管理システム「トレタ予約台帳」において、キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn（ペイン）」を提供するPayn株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山下 恭平）と、2026年3月23日よりAPI連携を開始いたします。

この提携により、「トレタ予約台帳」をご利用の飲食店さまは、Paynとの連携機能を月額費用無料でご利用いただけます。

【トレタ予約台帳がキャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn（ペイン）」とAPI連携開始】

https://toreta.in/news/2026-03-23/(https://toreta.in/news/2026-03-23/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_payn_renkei_260323)

背景：飲食業界における無断キャンセル問題

インバウンド需要の急回復により外国人観光客の来店が大幅に増加する一方、飲食店では予約無断キャンセル（ノーショー）問題が深刻化しています。言語・文化の違いによるコミュニケーション課題や予約システムへの不慣れから、外国人予約に起因するノーショー被害は従来以上に拡大している状況です。

こうした課題への対応として、当社ではこれまで、予約時にクレジットカードを登録しキャンセル料を請求できる「キャンセルプロテクション」を提供してきました。しかし、「請求操作の手間がかかる」「直接請求することへの心理的抵抗から請求を見送ってしまう」といった現場の声も引き続き寄せられており、キャンセル料の請求・回収業務そのものを自動化・効率化するニーズが高まっています。

連携内容：予約データを活用したキャンセル料請求の自動化

当社は、飲食店のキャンセル対策支援に取り組む一環として、「トレタ予約台帳」の導入店舗を対象に、Payn株式会社が提供するキャンセル料請求・回収サービス「Payn」とのAPI連携機能を2026年3月23日より提供開始します。



本連携では、「トレタ予約台帳」上でキャンセルとなった予約データが自動的にPaynの管理画面に連携されます。これにより、店舗スタッフが予約情報を手入力する手間を省き、キャンセル発生後のPaynによる請求・回収業務をスムーズに開始することができます。

主な連携機能

●「トレタ予約台帳」アプリ内からPaynを申込

「トレタ予約台帳」アプリの設定画面から、Paynへの申込が完結します。審査は最短1営業日で完了します。

●予約データの自動連携

キャンセルとなった予約データが、毎朝Paynの管理画面へ自動的に送信されます。

●月額費用無料

「トレタ予約台帳」導入店舗は、Paynとの連携機能を月額費用無料でご利用いただけます

※Paynの利用には別途お申し込みが必要です。

今後の展望

まず2026年3月より、アプリ内でのPayn申込と予約データの自動連携機能の提供を開始します。続いて2026年初夏を目途に、「トレタ予約台帳」アプリから直接Paynの請求書を発行できる機能の提供を予定しており、キャンセル料請求に関わる業務のさらなる効率化を目指します。

当社は引き続き、複数のキャンセル対策サービスとの連携を通じ、飲食店が状況に応じて最適なソリューションを選べる環境づくりを推進してまいります。

共催セミナーのご案内

株式会社トレタとPayn株式会社は、本連携開始を記念し、飲食店向けオンラインセミナーを共催いたします。両社の担当者が「トレタ予約台帳」とPaynの連携機能の活用方法や導入メリットを直接ご説明します。



＜本セミナーで学べること＞

・トレタ予約台帳とPayn連携で実現すること

・キャンセル対策としてのPaynの活用方法

・導入から運用までの流れと、そのメリット



【セミナー概要】

テーマ ：

キャンセル料の請求・回収、あきらめてませんか？～請求・回収プロセスを自動化するトレタ ×Payn連携～

日 時 ：

各回とも内容は同じです。ご都合の良い日を選択ください。

１. 2026年4月8日（水）14:00～14:45

申込：https://payn-io.zoom.us/webinar/register/WN_BqpYBwJoQuCIwccH0ePkyA

２. 2026年4月16日（木）14:00～14:45

申込：https://payn-io.zoom.us/webinar/register/WN_y0nuqzyMTtOroZJ4QDH-bw

３. 2026年4月23日（木）14:00～14:45

申込：https://payn-io.zoom.us/webinar/register/WN_DeHf3dubSgeSkPLAwoYHng

形 式 ：オンライン（録画配信）

Payn（ペイン）について

Payn株式会社が提供する、キャンセル料の請求・回収業務を自動化するサービスです。飲食店・宿泊施設など、キャンセルポリシーを設ける事業者向けに、Paynが保有する特許技術（2023年10月取得）を活用し、様々な予約システムとシームレスに連携したキャンセル料請求を実現します。

URL：https://payn.io/



【運営会社】

社名：Payn株式会社

所在地：東京都中央区日本橋兜町5-1

代表者：代表取締役CEO 山下 恭平

事業内容：キャンセル料の請求・回収業務自動化サービス「Payn」の開発・提供

URL：https://payn.io/about

トレタ予約台帳について

「トレタ予約台帳」は「テーブルマネジメント」に特化した飲食店向け予約・顧客管理システムです。予約の配席管理を最適化し、テーブル回転率を高めながら予約事故を防止することで、飲食店さまの満足度向上と売上アップを同時に実現します。飲食店経営者が自ら開発に携わったことで、現場目線の圧倒的な使いやすさを実現。iPadで直感的に操作でき、新人スタッフでもすぐに使いこなせます。特に予約対応が複雑な中価格帯の繁盛店で高い評価を獲得し、多くの飲食店で業務効率化と顧客体験の向上に貢献しています。

【トレタ予約台帳ページ】 https://toreta.in/toreta-daicho(https://toreta.in/toreta-daicho/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_payn_renkei_260323)

本件に関するお問い合わせ先

■本件に関するお問い合わせ先

【飲食店関係者様】

「Payn（ペイン）」連携に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。詳細な機能や導入メリット、デモ画面についてご説明いたします。

お問い合わせURL：https://toreta.in/toreta-daicho/contact/(https://toreta.in/toreta-daicho/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_payn_renkei_260323)