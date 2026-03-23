2030年の教育改革を前に。地域の塾が「選ばれ続ける」ために-無料オンラインセミナーを滋賀の老舗教材メーカーが開催

変わる「学びの定義」と現場に広がる閉塞感

株式会社タオ

少子化とデジタル化、そして学習指導要領の抜本的改訂。日本の教育現場は今、かつてない荒波の中にあります。滋賀県草津市で30年以上にわたり、子ども一人ひとりに寄り添う学習教材を開発してきた株式会社タオは、この危機を乗り越えるための道標として、学習塾の経営者を対象とした無料オンラインセミナーを開催いたします。

現在、文部科学省が進める教育改革は、「DX化・英語学習の早期化」へと大きく舵を切っています。地域の教育を支える現場では「これまでの指導が通用しなくなるのではないか」という切実な不安が渦巻いています。特に2030年度に向けた次期学習指導要領の議論が本格化する中で、5年後、10年後の安定運営を見据えた具体的な戦略が求められています。今回のセミナーでは、20年以上にわたって全国の教育現場を歩き、経営者の苦悩を共に解決してきた弊社のコンサルタントが登壇いたします。現場のリアリティに基づいた「選ばれる教育機関」としての在り方を提示します。

学習塾の現場を20年見続けてきたコンサルタントが登壇

本セミナーで講師を務めるのは、20年以上にわたって全国の学習塾や教育施設に伴走してきた、弊社のコンサルタントです。数多くの経営者の悩みと向き合い、現場のリアルを誰よりも知る立場から、単なる理想論ではなく、現場に根ざした具体的なヒントをお伝えします。

セミナーでは、次期学習指導要領がもたらす変化の本質を解説するだけでなく、不登校児童の急増、発達支援ニーズの多様化といった「いま現場で起きている課題」をいかに解決するかを具体的に提示。わずか40分のセッションで、教育改革の変化の本質と、現場で実践できる考え方をわかりやすくお伝えします。

誰も取り残さない教育の実現に向けて

株式会社タオが提供する「天神」は、講師の負担を大幅に軽減しながらも、子どもたちが自ら問いを立て、自己肯定感を育む環境を実現します。本セミナーでは、ICTをツールとしてどう使いこなし、教育の本質である「子どもの成長」に注力できる環境を作るかについて、お伝えします。教育改革の動向を整理し、地域の子どもたちに選ばれ続ける教育機関を目指す皆様のヒントになれば幸いです。ぜひお気軽にご参加ください。

セミナー詳細および参加方法

名称：無料オンラインセミナー『教育の大転換期、塾はどう進化すべきか』 ～2030年教育大改革時代の塾の役割と未来～

開催日時：2026年3月27日（金）11:00～11:40

参加費：無料（事前申込制）

配信形式：ZOOMによるオンライン配信

主な対象：学習塾のオーナー、経営者、教室長

お申し込み先：以下の専用フォームよりお申し込みください

https://share.hsforms.com/1SkHzxV4ASXqt-m2AHuK7vgdboaw

お問い合わせ

株式会社タオ

所在地：〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目9-1 陽だまりビル5階

電話：077-566-5044

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（平日・土・祝）

商品サイト：https://www.tenjin.cc/co/

コーポレートサイト：https://www.tao-st.co.jp/