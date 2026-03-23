研ナオコさんが累計販売枚数350万枚突破「ダニコロリシリーズ」に2年連続アンバサダー就任

株式会社くらしラボ

株式会社くらしラボ（本社：東京都渋谷区恵比寿1丁目19-23 東邦ビル2F、代表取締役：高梨祐弥、以下「くらしラボ」）は、販売するダニ対策商品"ダニコロリ"をはじめとする「ダニコロリシリーズ」において、歌手・タレントの研ナオコさんを公式アンバサダーとして2026年3月9日（月）より起用したことをお知らせいたします。なお、研ナオコさんのアンバサダー起用は昨年に続き2年連続となります。

■アンバサダー就任コメント

この度、「ダニコロリシリーズ」のアンバサダーを2年連続で務めさせていただくことになり、大変うれしく思っております。

生活の中で、目に見えないダニを意識する機会は少ないですが、快適に過ごすためには身近なところから対策をしていくことが大切だと思います。置いて1ヶ月後に捨てるだけなので、本当に簡単で私自身も昨年から「ダニコロリ」を愛用しております。

忙しい毎日の中でも無理なく取り入れられる商品ですので、ぜひ多くの方に知っていただき、安心して過ごせる生活のお役に立てればうれしいです。これからもアンバサダーとして、「ダニコロリシリーズ」の魅力をお伝えしていければと思っております。

■2年連続起用の背景

昨年よりアンバサダーとして研ナオコさんを起用したところ、幅広い世代から反響をいただき、商品の認知拡大やブランドイメージの向上に繋がりました。研ナオコさんの親しみやすい人柄と長年にわたり多くの方に愛されてきた存在感は、「安心して誰でも手軽にダニ対策ができる」というダニコロリシリーズのコンセプトとも高い親和性があります。その魅力をより多くの方にお伝えできると考え、今年も引き続きアンバサダーとして2年連続起用する運びとなりました。



今後も研ナオコさんとともに、より多くの方にダニ対策の重要性を伝え、快適な生活環境づくりに貢献してまいります。

■ダニコロリシリーズのご紹介

1．ダニコロリ

ダニの弱点である「乾燥」に着目し、置くだけでダニを集めて退治する薄型シートです。有害な殺虫成分は使用せず、食品や植物由来の成分を採用しており、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

2. ダニコロリ極み

特許を取得した「ダニコロリシリーズ」史上最高峰の薄型ダニ対策シートです。ダニコロリ独自の捕獲機能を改良し、従来商品と比較して約2.5倍の性能を実現。さらに、アレルギー原因の一つとされる『ダニの糞や死骸』の抑制に加え、寝汗由来のアンモニア臭を抑える機能も備えています。

3．ダニコロリ・アレルフリー

布団やソファ、カーペットなどに吹きかけることで、アレルギーの原因とされるダニの糞・死骸を抑制するスプレーです。化学成分は使用せず、天然鉱物由来の無機塩「アレルGプラス」を主成分としています。

※ダニおよび花粉由来のアレル物質に対する効果は確認済みですが、すべてのアレル物質に効果があるわけではありません。

4．ダニコロリ・ナチュラルミスト

洋服やぬいぐるみなど、従来ダニ対策が難しかった場所にも使用できる忌避スプレーです。殺虫成分や化学成分は使用せず、ユーカリやレモングラスなどの天然由来成分を配合しています。

■今後の展望

くらしラボでは、今後もダニ対策をはじめとした生活環境の課題に着目し、商品開発や情報発信を通じて、より多くの方の快適な生活をサポートしてまいります。今後も「ダニコロリシリーズ」を通じて、誰もが安心して暮らせる生活環境づくりに貢献してまいります。

◼︎研ナオコ様プロフィール

1953年生まれ。静岡県出身。歌手、タレント、俳優。

1971年にシングル『大都会のやさぐれ女』で歌手デビュー。1975年には『愚図』でFNS歌謡祭・優秀歌謡音楽賞を受賞する。歌手活動以外にも、数多くのCMやバラエティー番組に出演。Instagramで投稿されている夫婦でのお写真や、飾らない普段の様子などが人気で、幅広い世代から支持を集める。

■会社概要

会社名：株式会社くらしラボ

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目19-23 東邦ビル2F

代表者：高梨祐弥

設立：2020年2月

事業内容：卸売業、小売業

URL：https://kurashi-labo.co.jp/