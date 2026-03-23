「快適無線」のフルノシステムズ、Amazonでの販売を開始。

株式会社フルノシステムズ

業務用無線LAN機器メーカーの株式会社フルノシステムズ（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：中谷聡志、古野電気(株)関連会社）は、このたび大手ECサイト・Amazon.co.jpにストアを開設、製品の取り扱いを開始いたします。当社にとって新規販売チャネルとなる本ストアは、2026年4月オープン予定です。

1984年創業のフルノシステムズは、世界で初めて魚群探知機を開発した古野電気株式会社のグループ企業です。海上で求められる「安定した性能」と「堅牢性」というものづくりへの姿勢は、グループ企業であるフルノシステムズにも継承され、創業から40年以上にわたり、国内の業務用無線LAN市場をリードしてきました。

当社は、物流倉庫業の無線化をはじめ、さまざまな業種・施設に向けた無線LAN構築のご提案を通じて、お客様のビジネス効率化に貢献してきました。厳しい環境で磨かれた無線技術力や製品・サービスは高くご評価いただいており、多くの企業、自治体、教育機関などで導入されています。長年にわたりユーザーのビジネス課題解決を支え続け、「業務用品質の無線LAN（Wi-Fi）」に徹底してこだわりながら、「快適無線」の実現という価値提供を積み重ねています。

このたびのAmazon出店は、当社にとってあらたな訴求ターゲットとなるSOHO・SMB（ Small and Medium-sized Business）市場をはじめ、より幅広いWi-Fiユーザーにむけ「快適無線」につながるWi-Fi製品のご提供を開始するものです。

Amazon.co.jp出店の背景

ビジネスシーンにおけるWi-Fi活用が進み、利用者1人あたりの端末接続台数は年々増加傾向にあります。また、事業規模やネットワークの大小にかかわらず、安定したWi-Fiへのニーズが加速する一方で、市場には製品選択肢が十分あるとは言えないのが現状です。ビジネス用途・多台数接続を前提とするSOHO・SMBなど「小規模ネットワークシーン」において、

・低コストなホームユース製品では通信品質が不十分

・ハイエンドな業務用製品はコスト負担が大きすぎる

などユーザーにとって「納得感のある製品選定」は大きな課題となっていました。当社はこの課題に着目、業務用品質とコストのバランスを重視した新製品の販売を開始いたします。これまで当社の直接チャネルが届きにくかったSOHO・SMBのユーザーにも購入いただけるものとなり、市場課題の解決に貢献してまいります。

フルノシステムズクオリティの直接お届けを実現する「Amazonストア」開設は、従来の枠を越えたより広いターゲット層へのアプローチの起点であり、業務用無線LANと小規模ネットワークのスタンダードを塗り替えていくための第一歩です。2026年、フルノシステムズはSOHO・SMB市場に向け「快適無線」体験を提供し、新たな成長フェーズへと踏み出します。

・フルノシステムズ「Amazonストア」開設について

日程：2026年4月予定

取扱製品：Wi-Fi製品、関連機器

【フルノシステムズについて】

フルノシステムズは、「快適無線」をコンセプトに、国内の無線LANシステム分野で製品・サービスを

展開するリーディングカンパニーです。無線LANアクセスポイントを中心とする『ACERA（アセラ）シリーズ』や、無線ネットワーク管理システム『UNIFAS（ユニファス）』は、その品質と技術力が高く評価され、学校や公共分野をはじめ幅広い領域でシェアを拡大しています。

創業以来、国内初の無線ハンディターミナルの開発や、自社開発アクセスポイントの展開など、「無線技術」を核とした取り組みを続けてまいりました。長年培ってきた技術力を基盤に、今後は小規模ネットワーク市場へと領域を広げ、さらなる提供価値の拡大を目指します。

「快適無線」をより多くのWi-Fiユーザーへお届けするため、これからも製品・サービスの強化に取り組むとともに、新たな成長フェーズを通じて価値創造を実現してまいります。

■公式サイト：https://www.furunosystems.co.jp/

※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

【お問合せ先】株式会社フルノシステムズ

〒130-0026東京都墨田区両国3-25-5JEI 両国ビル

【広報窓口】

TEL:03-5600-5115マーケティングコミュニケーション室 広報担当

URL : https://www.furunosystems.co.jp/

Mail：webmaster@furunosystems.co.jp