テクノロジー・ディープテック領域に特化したインターンサイト「Tech Intern」、β版無料掲載企業の募集を開始

KAXIN株式会社

KAXIN株式会社（本社：千葉県流山市）は、テクノロジー・ディープテック領域に特化したインターン求人サイト「Tech Intern（テックインターン）」のベータ版の無料掲載（月額・初期費用・成果報酬すべて無料）企業の募集を開始したことをお知らせします。

なお、ベータ版リリースは2026年4月中旬ごろを予定しています。

▪️背景

AI・宇宙・ロボティクス・バイオテクノロジー・量子コンピューティングといったディープテック領域は、既存産業の枠を超えた社会変革の担い手として国内外で注目が高まっています。

こうした領域では技術革新そのものが事業競争力の源泉となる一方、その成長を支える人材の確保が大きな課題となっています。特に、スタートアップや研究開発型企業においては、限られた採用リソースの中で自社の技術や事業の魅力を学生に適切に伝え、早い段階で接点を持つことの重要性が高まっています。

一方、学生側においても、先端技術や研究開発に関心を持つ人材は増加している一方で、実際にその意欲を活かせる機会は限られています。そもそも学生が研究開発の現場に関わるための窓口自体が少なく、インターンシップや共同研究といった接点が設けられている場合においても、参加要件・期待される役割・得られる経験・成長機会といった具体的な情報が十分に開示されていないケースが多く見られます。

Tech Internはこうした企業と学生の間にある情報のギャップを埋め、テクノロジー・ディープテック領域に挑戦したい学生と、未来をつくる企業との出会いを生み出すことを目指して立ち上げられました。

▪️Tech Internとは

Tech Internは、テクノロジー・ディープテック領域に特化したインターン求人サイトです。

ディープテック領域に特化しているからこそ、AI・宇宙・ロボティクスといった先端技術分野に関心の高い学生が集まりやすい環境を整えています。

エンジニア職や研究開発職を中心としつつ、プロダクト、BizDev、マーケティング、デザインなど、技術系企業の成長を支える幅広い職種の掲載に対応しています。単なる求人情報の掲載にとどまらず、企業が取り組む技術領域や事業の面白さ、学生が得られる経験や成長機会が伝わることを重視しています。

Tech Internでは、2026年4月中旬に予定しているベータ版リリースに先立ち、掲載を希望する企業の無料掲載申込受付を開始しました。ベータ版では、掲載企業からのフィードバックをもとに、求人情報の見せ方や応募導線、マッチングシステムなどを継続的に改善していく予定です。

▪️ベータ版無料掲載概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179178/table/2_1_2fbdcec294df1630c4cdde45e7c3dd15.jpg?v=202603230351 ]▪️会社概要

会社名：KAXIN株式会社

所在地：千葉県流山市

設立年：2025年

URL：https://www.kaxin.jp/

KAXIN株式会社は、東京大学・東京理科大学発のスタートアップです。AIを活用した企業向けDXソリューション事業と、ディープテック領域に特化したインターン求人サイト「Tech Intern」の運営を行っています。