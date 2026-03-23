homie株式会社

住宅・不動産営業のDXおよび分業化支援を行うhomie株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村上靖知）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」の人気番組『& questions』に出演いたしました。 本番組では、弊社専門役員の木下悠と、働き方改革の第一人者である株式会社クロスリバー代表・越川慎司氏が登壇。 MCに西川典孝氏を迎え、 情報過多時代において顧客に選ばれ続けるための「次世代の営業スタイル」と、それを支える「働きがい」の本質について、実演デモを交えて詳しく解説します。

■ 本番組の見どころ：なぜ今「不動産営業の再定義」が必要なのか

動画はこちら :https://youtu.be/saqlHcu_S3M

動画冒頭では、住宅・不動産業界が直面する「業務過多による顧客体験の低下」という深刻な構造的課題に切り込みます。 単なる効率化ではなく、営業が「顧客探究」にフォーカスできる環境をいかに作るか、以下の3つのキーワードで議論を展開しました。

１）顧客と営業の意思決定のジレンマ

情報があふれる現代、顧客は「情報の整理」と「納得感のある決断」を支援してくれるプロを求めています。 営業が「売るための説明」から脱却し、いかに顧客の伴走者になれるかを深掘りします。

２）三方よしの住宅・不動産営業 業務改革論

homieが提供する「HOTLEAD」のデモ映像を公開。 問い合わせ対応をプロに分業（Specialization）することで、営業担当者が本来の役割に集中し、生産性と働きがいを同時に向上させる仕組みを解説します。

３）住宅・不動産営業の“再定義”

AI時代だからこそ価値が増す、人間にしかできない「共感」や「創造性」とは。 越川氏が提唱する「働きがい改革」の知見を交え、業界の未来像を語り合います。



■ 登壇者コメント

・越川 慎司 氏（株式会社クロスリバー 代表）

「働きやすさだけでは離職は防げない。真の『働きがい』こそが企業成長の鍵。homieの提唱する分業モデルは、その突破口になる。」

・木下 悠（homie株式会社 専門役員）

「営業は『売る仕事』ではなく『選ばれる仕事』へ。 現場が青春を捧げられるような、誇り高い職業へと変革していきたい。」

■ 配信概要

番組名： & questions（Sponsored by homie）

配信開始日： 2026年3月22日（日）

視聴方法： PIVOT公式YouTubeチャンネル、PIVOT公式アプリ

動画URL：https://youtu.be/saqlHcu_S3M

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=saqlHcu_S3M ]

【「HOTLEAD」の特長】

・自社HP、不動産ポータルサイトの反響情報をシステムに取り込み、コンシェルジュ（オペレーター）が対応

・24時間365日反響に対して初期対応可能（SMSでの対応含む）

・反響から90秒以内の初期架電と、過去の大量の追客データを用いたデータドリブンなオペレーションにより、高い通電率を実現

・コンシェルジュ（オペレーター）の質の高いコミュニケーションにより、詳細な顧客情報をヒアリングし、アポイントを取得後、システムにて報告

【homieについて】

homie株式会社は、2019年に設立した不動産営業DXの実現を目指す不動産Tech企業です。 当社は、不動産会社様の反響対応業務を引き受けることで、労働環境改善・人材定着率の向上・営業力強化・生産性向上など、不動産会社様が抱える様々な課題を解決し、顧客接点における競争優位性を確立すること（不動産営業DX）を目指しています。2020年6月に住宅・不動産業界専門の反響対応コンシェルジュサービス「HOTLEAD」を不動産売買領域で提供開始。2021年4月には賃貸仲介領域、2021年6月には注文住宅領域でもサービスを開始し、提供開始から5年半が経過。2026年1月時点で、全国約1600店舗で導入いただいております。