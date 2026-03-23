奨学金返還を会社がサポート、栗林運輸が若手社員向け制度を導入

栗林運輸株式会社

栗林運輸株式会社は、これから社会人としての一歩を踏み出す皆さんが、安心して働き、将来に向けて前向きにキャリアを描けるよう、「奨学金返還支援制度」を2026年4月より導入します。

学生時代に奨学金を利用した方にとって、社会人になってからの返還は、生活設計や将来への不安につながることも少なくありません。当社では、そうした不安を少しでも軽くし、「仕事に集中できる環境」「自分らしく成長できる環境」を整えたいという想いから、本制度をスタートしました。

本制度では、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の奨学金を返還している若手社員に対し、毎月の返還額の一部または全部を会社が直接支援します。返還金は当社からJASSOへ直接送金するため、手続きの負担もありません。

奨学金返還を理由に、やりたい仕事や挑戦を諦めてほしくない。当社は、若手社員一人ひとりの「挑戦したい気持ち」と「将来への一歩」を、制度面からもしっかりと支えていきます。

【制度概要】

開始時期：2026年4月1日

対象者 ：JASSO奨学金を返還中の25歳未満の社員（新卒・キャリア採用ともに対象）

支援金額：月額上限 15,000円（総額上限 180万円）

支援期間：最長10年間

支払方法：当社からJASSOへ直接送金（代理返還制度）

【会社概要】

会社名：栗林運輸株式会社

所在地：東京都港区海岸三丁目22番24号

代表者：代表取締役 栗林宏吉

事業内容：一般港湾運送事業、内航運送業、貨物利用運送事業、船舶代理店業、通関業、倉庫業など

URL：（https://www.kuriun.co.jp）

【本件に関するお問い合わせ先】

栗林運輸株式会社

担当部署：総務部

担当者名：村杉

TEL：03-3452-6111

Email：（murasugi@kuriun.co.jp）