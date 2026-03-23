三井住友カード「Samsung Payご利用で、もれなく最大1,000円相当還元！」キャンペーンを実施

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年3月30日(月)より、対象カード限定で「Samsung Payご利用で、もれなく最大1,000円相当還元！」キャンペーンを開始します。

三井住友カード株式会社

キャンペーン期間中、対象カードを登録したSamsung PayでVisaのタッチ決済を合計5,000円（税込）以上ご利用いただくと、初めてご利用の方はVポイント1,000ポイント、すでにご利用の方もVポイント500ポイントがもれなくもらえます！

必ず下記キャンペーン詳細をご確認のうえご利用ください♪

＜キャンペーン概要＞

1．キャンペーン名称

Samsung Payご利用で、もれなく最大1,000円相当還元！

２．期間

2026年3月30日（月）～5月31日（日）

3．対象カード

キャンペーンページに記載のある三井住友カード

※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページをご確認ください。

4．利用条件

期間中、対象カードを設定したSamsung PayのVisaのタッチ決済を合計5,000円（税込）以上ご利用

※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象となりません。

※エントリーは不要です。

5．特典

＜Samsung Payで三井住友カードのVisaのタッチ決済を初めてご利用する方（※1）＞

もれなくVポイント1,000ポイント（※2）をプレゼント！

＜Samsung Payで三井住友カードのVisaのタッチ決済を過去にご利用したことがある方＞

もれなくVポイント500ポイントをプレゼント！

※1 2025年3月24日（月）～2026年3月22日（日）の間に対象カード（家族カード含む）でSamsung PayのVisaのタッチ決済をご利用されていない方が対象です。

※2 1,000ポイントの内訳は、通常ポイント0.5％分（5,000円×0.5％＝25ポイント）＋当キャンペーン特典975ポイントとなります。

「三井住友カード Visa Infinite」、「三井住友カード プラチナプリファード」、「Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード（クレジットモード）」「三井住友カード プラチナ」「三井住友カード プラチナ PA-TYPE」「三井住友カード デビュープラスVISA」「三井住友ビジネスプラチナカード for Owners」「三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード」をご利用の方の1,000ポイントの内訳は、通常ポイント1％分（5,000円×1.0％=50ポイント）＋当キャンペーン特典950ポイントとなります。

※複数枚の対象カードでのご利用や家族カードのご利用は、本会員おひとりさまのご利用としてすべて合算して集計します。期間中に返品があった場合は減算されます。

※特典付与は2026年8月末までを予定しております。

キャンペーンページ

キャンペーン詳細やSamsung Payのご利用方法は以下のページよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224484.jsp?dk=sp_083_0022445

※ご利用前に必ず条件・詳細をご確認ください。

Samsung Pay とは

Samsung PayはSamsung Galaxy独自のデジタル決済サービスです。Samsung Galaxyスマートフォン（2021年以降の発売モデルかつAndroid 14以降）をお持ちの方がご利用いただけます。三井住友カードが発行するVisaブランドのクレジットカードをSamsung Walletにご登録いただくと、Samsung Galaxyスマートフォンでタッチ決済ができます。

お財布いらずで簡単、便利、お得をかなえる支払い方法です。

コンビニでのちょっとしたお支払いやカフェでの休憩もお財布いらず、スマートフォン１つで出かけられるようになります。

このお得な機会にぜひ、Samsung Payをご利用ください！

Samsung Pay の詳細は以下のページよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/addcard/samsungwallet/index.jsp

※「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

※「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。