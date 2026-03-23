血圧130mmHg超えたら必読！たちまち血管年齢が若返る『血圧がみるみる下がる習慣超大全』発売（3/25）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『東京女子医大病院が教える血圧がみるみる下がる習慣超大全』（市原 淳弘 監）を2026年3月25日に発売いたします。

サプリも薬も不要の１行習慣で、血圧改善！

１年ずっと使える！血圧の権威・市原淳弘先生の全面監修で、血圧を下げてキープする簡単習慣＆レシピを網羅。

「高血圧」は身体の黄色信号？！

「まだ大丈夫」「何から始めればいい？」と対策に一歩踏み出せない人におススメの一冊。

毎日たったひとつ実践するだけ！

・一日２本のバナナを食べる

・「三つの首」を温める

・好きな歌をハミングする

・スマホ片手に10分足湯する

・片足立ちでふくらはぎを刺激する

などなど…

毎日のちょっとした習慣で血管年齢が若返る！

目次

第1章 血圧がみるみる下がる新習慣

第2章 春の血圧習慣 3月/4月/5月

第3章 夏の血圧習慣 6月/7月/8月

第4章 秋の血圧習慣 9月/10月/11月

第5章 冬の血圧習慣 12月/1月/2月

第6章 高血圧の最新情報

著者略歴

監修 市原淳弘（いちはら あつひろ）

東京女子医科大学高血圧・内分泌内科教授・基幹分野長。慶應義塾大学医学部を卒業後、高血圧および内分泌疾患を専門とする医師として豊富な臨床実績を重ね、国内でも有数の専門家として知られる。内分泌疾患や高血圧を単なる「管理」にとどめず、「治療」へとつなげることを目標に、病態そのものを変える医療に取り組んでいる。

著書に『血圧リセット術 座り方、食べ方、眠り方で下がる！』『疲れとり大図鑑 体と脳、心の疲労を解消する！』（世界文化社）、『高血圧 自力で下げる! 血圧対策の名医が教える 最新 １分体操大全』（文響社、共著）などがある。

栄養監修 東京女子医科大学病院 栄養管理部

協力

管理栄養士 橋本泰子 鈴木かづ子 石井有理 三浦恵美子

武藤友香 福永琴路 松本弥生 新井日佳理

多賀谷汐里 渥美淑子 田島亜紀子 岩崎美暖

栄養士 茅野ユミ 山田優美 長谷川現代子

調理師 向中野等 金子瑞穂

料理 前田量子（まえだ りょうこ）

料理家。管理栄養士。前田量子料理教室主宰。一般社団法人日本ロジカル調理協会代表理事。東京理科大学卒業後、織田栄養専門学校にて栄養学を、東京會舘、辻留料理塾、柳原料理教室、ル・コルドンブルーにて料理を学ぶ。調理科学および栄養学の講師も精力的に行っている。監修に『誰でも１回で味が決まるロジカル調理』、著書に『ロジカル和食』（ともに主婦の友社）、『前田式［味つけ調味料］でおいしい減塩』（文化出版局）などがある。

書籍概要

書名 ：東京女子医大病院が教える血圧がみるみる下がる習慣超大全

監修 ：市原 淳弘

発売日：2026年3月25日

判型 ：A5判

頁数 ：240ページ

定価 ：1,980円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp