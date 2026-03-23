第４回景観賞表彰式を開催しました

東京都板橋区受賞者及び坂本健板橋区長、天野光一板橋区景観審議会会長による集合写真

板橋区景観賞は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等やまちづくり活動を表彰することで、景観に対する意識を向上し、良好な景観形成を推進することを目的に令和元年度に創設され、２年ごとに表彰事業を行っています。

第４回板橋区景観賞では、継続的に良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等やまちづくり活動を公募し、建築物など17件、団体8件の中から、景観アドバイザー及び景観審議会による審査を経て、４件が選定されました。

板橋区は平成23年３月に、景観法に基づき良好な景観の保全・形成を図る「景観行政団体」に移行。同年制定した「板橋区景観条例」及び「板橋区景観計画」に基づき、建築物の建築等の際には区との景観協議を義務付けるとともに、景観に関する助言・指導を行っています。

表彰式では、坂本 健（さかもと たけし）板橋区長から「板橋区は、平成23年３月に景観行政団体となり、『"ひと、もの、まち"がバランスよく調和した景観づくり』を目標に掲げ、その実現に向けた取組を進めてまいりました。今回、受賞された皆様方に、改めまして祝意と敬意を表しますとともに、引き続き、区の良好な景観の実現に向けて、より一層ご活躍なされますことをご祈念申し上げます」との挨拶があり、坂本区長から受賞物件４件の所有者・管理者・まちづくり活動団体に対し表彰状及び記念プレートが授与されました。

第４回板橋区景観賞受賞一覧

板橋区景観審議会奨励賞2025

詳細はこちら（区ホームページ） :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/toshikeiakku/keikan/1033369/index.html- 帝京大学板橋キャンパス・医学部附属病院（板橋区加賀二丁目11番）- サンシティ／サンシティグリーンボランティア（板橋区中台三丁目27番） ※Ｗ受賞- 仏蘭西舎すいぎょくの建物と外構 その周辺の緑 （板橋区板橋二丁目45番 ）- 加賀まちづくり協議会（板橋区加賀一・二丁目地区）帝京大学板橋キャンパス・医学部附属病院サンシティ／サンシティグリーンボランティア仏蘭西舎すいぎょくの建物と外構加賀まちづくり協議会

景観賞の表彰式と合わせて、今回より板橋区景観審議会奨励賞の表彰式も開催。良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等やまちづくり活動９件に対して、板橋区景観審議会会長から板橋区景観審議会奨励賞2025が贈られました。

担当部署

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129038/table/314_1_4d24757b7962abd503f7f0e84a24534f.jpg?v=202603231051 ]

東京都板橋区都市計画課 都市景観係 TEL：03-3579-2549

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